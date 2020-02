WWE Backstage Report: 18 février 2020

L’épisode de ce soir sera sans limites alors que WWE Backstage accueille le champion nord-américain NXT, Keith Lee! Qu’aura-t-il à dire sur sa superbe course de Survivor Series au Royal Rumble en passant par NXT TakeOver: Portland?

Renee Young présente le panel!

Nous avons le double Temple de la renommée de la WWE, Booker T, et le Glampire, Paige! Mais en les rejoignant pour la première fois dans l’émission, un autre intronisé au Temple de la renommée de la WWE, l’homme le plus fort du monde, MARK HENRY! Mais où est la veste saumon? Le bleu ciel et l’anneau HoF devront faire comme Henry se pavane sur l’anneau et rejoint les autres. Poignées de main et câlins tout autour, “Jamais trop d’amour.” Henry dit que ce dont le monde a besoin maintenant, c’est d’amour, d’amour doux. Mais la route vers WrestleMania prend seulement de la vitesse, et le voyage vers WrestleMania 36 n’est pas du tout fluide. Mais le Marco Week Pizza Wrap nous donne…

Juste les points forts!

Pour SmackDown: Bayley conserve le champion féminin de SmackDown, en utilisant les cordes! Mais entre Naomi qui veut la sienne et Carmella qui en veut une autre, le match d’un concurrent envoie une femme pour défier Bayley au WWE Super Showdown! Roman Reigns a obtenu l’aide de Daniel Bryan pour battre The Miz & John Morrison, mais le Lone Wolf King défie l’autorité en se présentant pour attaquer The Big Dog de toute façon! Le Champion Universel de la WWE n’a pas besoin de chance quand il a The Fiend pour affronter Goldberg. Otis était sur le point de donner son cœur à Mandy Rose, mais Dolph Ziggler est allé et l’a bloqué.

Pour Raw: Matt Hardy voulait toujours savoir “Qu’est-ce qui ne va pas” avec The Viper, pour être à nouveau frappé! Orton dit qu’il est désolé? Becky Lynch paie une amende à l’avance parce qu’elle veut vraiment Shayna Baszler. Mais Baszler promet à Becky de revenir: “Je vais vous arracher la vie *.” La Reine cherche à humilier Rhea Ripley tandis que les plans du Lundi soir Messie partent en fumée!

Le panel discute cette semaine à la WWE.

De nouveaux soldats se joignent à la résistance, que pense Booker du renforcement des bénéfices de rue par Kevin Owens? Booker aime Montez Ford et Angelo Dawkins, et leur obtention d’une partie de l’action est quelque chose de long à venir. Booker a envisagé de gérer ces deux-là, mais il a besoin de voir ces deux-là se salir. Ce que vous devez faire à l’intérieur du ring est strictement professionnel. Mais ne fermons pas la porte à Booker pour les gérer. Henry est d’accord avec Book en ce sens que les bénéfices doivent devenir granuleux dans le ring. Les Profits peuvent toujours s’amuser, mais ils doivent aussi vraiment se fondre sur leurs adversaires. Paige sent que Dawkins a presque «battu le shizz» de Buddy Murphy. En outre, le temps de suspension sur cette éclaboussure de grenouille!

Les Profits sont vraiment de grands athlètes, mais ils ont définitivement besoin de plus de temps sur le ring. Booker sait que les Profits peuvent faire tout ce qu’ils veulent sur le ring, mais pour atteindre ce niveau suivant, ils doivent amener les fans à le ressentir, pas seulement à le voir. Henry est d’accord avec cela. Lorsque vous aimez la lutte, vous pouvez le ressentir. Vous pouvez fermer les yeux, écouter ce qui se passe et le ressentir. Les profits sont trop inquiets du succès des mouvements, mais cela ne vous procurera pas de titres. Vous devez vous rendre plus précieux que ceux du ring avec vous.

Vendredi étant la Saint-Valentin, il y avait une première date déchirante qui n’était pas pour Otis et Mandy. La «belle pêche» a rencontré un Show-Off, et le Dozer avait l’impression que son cœur était ce qui avait été démoli. En parlant de le ressentir… Le chocolat sexuel Mark Henry ressent la douleur. «Pour chaque grand gars du monde qui se considère comme« moelleux, rauque, corpulent, corpulent »», et ainsi de suite, ce fut une crise de cœur. Ziggler se détache comme une telle poubelle là-bas! Booker dit que cette situation est devenue un «moment». Otis peut soit en profiter, soit il va le manquer. Certaines femmes aiment voir des hommes se battre pour elles. Paige est d’accord, mais Mandy ne gère pas ce droit. Renee dit que Mandy n’a rien fait de mal non plus. Booker dit que son point est qu’Otis a besoin de se battre et de combattre Ziggler! Renee aime que c’est l’histoire qui suscite la discussion la plus animée de tous les temps.

Renee se tourne vers Mark Henry et son moment «Sexual Chocolate». Ce sont des moments classiques pour les fans. Henry admet qu’il a apprécié ce truc. Beaucoup pensaient que cela allait échouer, mais Henry a tout donné! Il ne se passe pas un jour sans que quelqu’un lui dise que le chocolat sexuel a fait leur vie. Il s’agit des moments que vous créez. Si Otis peut prendre cela et courir avec, disant à Dolph qu’il ne ruinera pas sa vie amoureuse, le monde de la lutte va exploser! Renee est également convaincue que cela va vraiment gagner le cœur de Mandy Rose. Tout le monde enracine Otis, mais sera-ce une fin heureuse pour tous?