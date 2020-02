WWE Backstage Report: 25 février 2020

Les coulisses de la WWE accueillent deux intronisés au Temple de la renommée de la WWE 2020, Nikki & Brie Bella! Que diront les Bellas des bonnes nouvelles?

Renee Young présente le panel!

Booker T est toujours là pour vos «vœux de champagne, vos rêves de caviar» et certains Jordans personnalisés. “Ce ne sont pas des Vans!” Qu’est-ce qui ne va pas avec Vans? Ils ont fermé l’entreprise parce que personne ne les achète plus. Renee défend Vans au nom de son David Bowie Vans personnalisé. Eh bien, c’est David Bowie. Mais pour continuer, nous avons à nouveau Mark Henry, et le capitaine Charisma est de retour! Christian le Bouddha des coulisses, bien sûr. Faites-en son tiers inférieur.

Mais à quelques jours de WWE Super Showdown, les choses ont atteint un point d’ébullition alors que la route vers WrestleMania continue. Et encore une fois, Backstage a…

Juste les points forts!

De SmackDown: La suite Symphony of Destruction était encore plus destructrice que la première! Les Bella Twins ont été annoncés pour la classe du Hall of Fame 2020! Naomi bat Carmella pour faire partie d’un match historique pour WWE Super Showdown! Et Goldberg n’a pas joué aux jeux The Fiend et lui a donné une LANCE! Mais les choses se passeront-elles aussi bien en Arabie Saoudite?

De Raw: The Beast, BRRROCK! LESNARRR! De retour à l’antenne, Paul Heyman a lancé un dernier ultimatum à Ricochet et Drew McIntyre, à savoir que Lesnar ferait de la «viande hachée» à partir des deux. Une bagarre a éclaté alors que le contrat de la Chambre d’élimination du prétendant au Championnat féminin brut a été signé! Seth Rollins a réussi à #BurnItDown et à monter sur Montez Ford! Et les disciples viennent de tous les horizons, et cela inclut les arbitres! La Viper profite du message du Messie du lundi soir qui a atteint le «cœur» d’un jeune officiel, et ça a énervé Kevin Owens! Kevin a fait payer l’arbitre, mais quand Rollins devra-t-il faire face aux conséquences?

Le panel discute cette semaine à la WWE.

Raw a magistralement mélangé deux grandes histoires ensemble, et Kevin est resté coincé au milieu. Christian est-il content de voir un autre Canadien défendre Edge? Il l’est, car cela contribuera à améliorer les deux histoires. Les motivations de Kevin étaient logiques et excellentes, et elles sont également relatables. Randy Orton «sur le régulateur de vitesse» est toujours meilleur que 99% de la liste. Mais alors, un Orton motivé est encore plus grand. Renee a hâte que Beth Phoenix se présente à Raw la semaine prochaine. Henry ajoute que la connexion canadienne était également excellente. Booker dit que c’est ce que vous êtes censé faire. Et il aime aussi Kevin et Orton dans leurs rôles.

Tous les lutteurs arrivent à un point où ils vont: “Pourquoi n’aurais-je pas pu comprendre cela il y a 10 ans?!” Et c’est là qu’Orton est maintenant. Orton couper une promo, c’est comme prendre un café le matin avec une crème à la noisette, “c’est vraiment bon.” Orton peint la meilleure image, est shakespearien au micro, tout le monde peut en tirer des leçons. Christian note qu’Orton est en plein contrôle.

Renee veut parler de ce qui se passe avec le «Winnipeg Screw Job» et la réf. Henry dit que c’est un peu décevant, mais cela fonctionne comme une couche pour l’histoire Rollins. Le personnage de Kevin a compris “qu’il y avait un serpent dans l’herbe”, avant même Rollins. Booker note que cela garde vraiment en mémoire la mémoire du Montreal Screw Job, car il est entièrement canadien! Christian dit que le Canada est le pays du boulot.

Passant du côté de SmackDown, Naomi est à nouveau candidate au Championnat SmackDown féminin. Bayley a fait de son mieux pour changer cela, mais WWE Super Showdown a installé Bayley VS Naomi. D’une part, c’est formidable de voir un match de championnat féminin à Riyad, et Henry dit que Naomi est la vedette. Naomi fait tout ce qu’elle peut pour ramener la proéminence à la division féminine. Le match de Naomi avec Bayley a montré qu’elle appartenait, et Henry est sûr que Naomi sera dans la scène du titre pour rester. Booker note que c’est le Mois de l’histoire des Noirs, “tous les frères sur la carte devraient gagner les titres.” Mais Naomi en vaut vraiment la peine. Son temps libre a fait des merveilles pour elle. Booker sait qu’elle sera une grande championne, elle a juste besoin de temps pour y arriver, pour améliorer son jeu. Il dit qu’elle va gagner.

Christian dit que Naomi est l’une de ses préférées, son heure revient, mais peut-être pas à Super Showdown. Nous sommes si proches de WrestleMania, laissez Bayley porter ce titre, puis laissez le changement de titre s’y produire. Booker veut du buzz! Le buzz s’est estompé de Bayley, alors mettez-le sur Naomi! Henry dit que les fans sont tous derrière Naomi, mais Christian dit que cela pourrait augmenter encore plus vers Mania. Henry ne comprend pas pourquoi il faut toujours parler de Mania. Faites-le maintenant! Christian fait valoir que la combustion est lente, mais Henry dit que Naomi est en feu maintenant.

WWE Backstage repère un tweet de TSN Sports.

“Drake a quelque chose à dire”, avec les emoji silencieux. Il est Drake Two Belts avec ses répliques de ceinture de championnat du monde de la WWE et de Hulkamania! Les Raptors de Toronto conserveront-ils leur propre championnat NBA cette saison?