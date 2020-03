WWE Backstage Report: 3 mars 2020

WWE Backstage a le retour à l’écran de Jeff Hardy! Qu’est-ce que l’énigme charismatique aura à dire sur ce que Randy Orton a fait à son frère?

Renee Young présente le panel!

Elle, Booker T et Mark Henry sont à nouveau rejoints par Paige dans Fox Sports Studios. Joyeux anniversaire à Booker! Big Daddy Latty est le grand 55 et il est toujours BON. Mais quelle semaine tourbillonnante pour la WWE à l’approche de WrestleMania 36! À seulement cinq jours de la chambre d’élimination et les tensions sont vives. Au cas où vous l’auriez manqué, voici…

Juste les points forts!

Pour Super Showdown: The Phenomenal One pensait qu’il serait le champion de la montagne Tuwaiq, mais le PHENOM s’est assuré qu’il ne l’était pas! Ricochet est allé à Suplex City et a été rapidement conquis par le champion du monde des poids lourds WWE en titre, en titre, BRRROCK, LESNARRR! Mais votre NOUVEAU Champion Universel de la WWE est GOLD ~ BERG après avoir donné The Fiend FOUR Spears et un Jackhammer!

Pour SmackDown: Naomi n’est peut-être pas la championne féminine de SmackDown, mais elle a obtenu la broche sur Bayley lors d’un match de récupération par équipe! Et tandis que Bray Wyatt était le dernier, Roman Reigns dit qu’il est NEXT! Le monstre parmi les hommes ne fera pas face à un seul homme mais TROIS dans sa défense du championnat intercontinental de la WWE dimanche! Et tandis que John Cena voulait prendre du recul par rapport à WrestleMania, The Fiend lui force la main. Qui sort de Tamba toujours intact?

Pour Raw: Les bénéfices de la rue sont en hausse et ils sont les NOUVEAUX champions par équipe de Raw Tag! Paul Heyman a beaucoup parlé pour Brock Lesnar, mais Drew McIntyre a fait manger ces mots à Lesnar, et sa botte! La reine de pique a fait faire une sieste à la princesse pirate, mais l’homme proclame avec audace que le titre ne va nulle part. La Viper a expliqué #WhyOrtonWhy et cela ne convenait pas à Beth Phoenix. Elle a giflé Randy mais il lui a donné un RKO!

Le panel discute cette semaine à la WWE.

Deux matchs majeurs de WrestleMania ont été mis en place grâce à SmackDown. Goldberg VS Roman et Cena VS The Fiend, qu’en pense Booker T? Booker dit qu’Internet était en flammes! Tout comme Stone Cold, The Rock et HHH, Goldberg est l’un de ces gars que les promoteurs veulent utiliser le plus longtemps possible car ils impriment de l’argent! Booker dit que Goldberg était la personne parfaite pour enlever le titre à Bray Wyatt, donc il est tout à fait d’accord. Et Renee dit que cela nous donne un endroit où aller à Goldberg VS Roman. La réaction de Boston a été parfaite. Mark Henry dit que Cena a été la chose la plus excitante des 12 derniers mois. Booker en parle et Henry plaisante en disant que cet anniversaire pourrait être le dernier.

Mais comme le disait Henry, il aimerait voir plus de choses comme ça. Les fans ont été enflammés pendant trois bonnes minutes quand il est sorti. Paige dit que la meilleure chose à propos de Cena est sa psychologie en anneau. Les fans se battent en duel et chantent, mais ils se retrouvent tous du côté de Cena à la fin. Booker ajoute que Cena, c’est aussi de l’argent. Les fans arrivent à un point où ils manquent un gars comme Cena, donc son retour est énorme. Renee dit qu’ils n’étaient pas sûrs si Cena disait vraiment qu’il avait fini. Il n’est pas sorti dans un blazer rose saumon, hoche la tête à Henry, mais maintenant nous avons un match Mania. “Rien ne dit un mensonge comme une veste rose.”

Amenant les choses à Super Showdown et à l’indignation sur Internet, The Undertaker a sorti AJ Styles avec un Choke Slam a vraiment énervé certains fans. Que pense le panel du retour dominant du Dead Man?

Paige dit que Styles est celui qui a tourné le dos à Taker et s’est laissé ouvert. Henry, Booker et Renee sont d’accord, Styles existe depuis trop longtemps pour tomber amoureux de celui-là. Mais en même temps, cela se rattrape dans l’instant, redevenant fan. Cependant, Styles se regroupe et entre dans Mania contre Taker. Ce sera le plus grand moment pour les styles. Et l’histoire est déjà géniale, avec des styles qui ont du mal à battre un Aleister Black battu et à envoyer un message à Taker. Styles commence à se frotter à Mania contre Taker. Henry note qu’Aleister n’est pas une personne, c’est un ancien champion NXT et une étoile montante dans l’entreprise.

Et bien sûr, le panel doit discuter du retour de Beth Phoenix à Raw et à Orton qui l’affrontent. Quel moment! Juste pour y arriver, Paige est tellement émotive. Elle n’y est pas allée depuis longtemps. Elle veut voir Orton VS Edge ou qui que ce soit comme événement principal si mal! Paige pourrait se rapporter à toutes ces histoires, du cou d’Edge aux luttes d’Orton. Beth vend magistralement le RKO et il vend Paige sur l’histoire. Renee dit que ce n’est pas souvent qu’Orton est vulnérable devant la caméra comme ça. Cela ajoute tellement à l’histoire, c’est vraiment l’événement principal. Si Henry avait le stylo, il en ferait aussi l’événement principal. Henry n’a jamais tweeté pendant un spectacle avant cela, le complimentant en tant que Shakespearien. Ce n’était pas scénarisé, c’était réel et passionné.

Booker ajoute qu’Orton était Orton. C’était quelque chose de nouveau, même d’Orton. Vous n’avez jamais mis la main sur une femme, mais la maman de Booker a toujours dit: «Si vous êtes assez gros pour passer un coup de langue, vous êtes assez gros pour en prendre un.» Les parents de Paige et ceux d’Henry doivent avoir lu le même livre. C’est juste de la vieille école. Qui a besoin d’ennemis lorsque vous avez des amis comme Orton?