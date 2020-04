WWE Backstage Report: 31 mars 2020

WrestleMania arrive et WWE Backstage ne restera plus en panne! Qu’est-ce que Renee Young et Booker T auront en magasin avant le week-end Mania?

Renée est ici par appel vidéo!

WWE Backstage doit prendre un format différent, mais j’espère que tout le monde est bien au chaud et en sécurité chez lui aussi. Renee présente les autres hôtes disponibles via le chat vidéo, c’est Booker T, Mark Henry et Paige! C’est BON de voir tout le monde, même à distance. Et une énorme nouvelle pour ce WrestleMania déjà «trop gros pour une nuit»! Fox Sports s’associe à la WWE pour présenter au monde le WrestleMania Preshow à 18 h 00, heure de l’Est, samedi et dimanche! Et sur Fox Sports PPV ainsi que sur le réseau WWE, bien sûr, sera l’événement WrestleMania à partir de 19 h 00, heure de l’Est.

Mais avec seulement quelques jours, c’est Paul Heyman qui a eu les derniers mots sur le dernier Raw avant le WrestleMania Weekend! Heyman promet que cette année, Drew McIntyre entre dans le spécial WrestleMania, mais sort “comme tout le monde: rien de plus que le bi * ch de Brock.” À quel point tout le monde est excité pour ce match du Championnat du Monde de la WWE? Paige dit que le parcours de McIntyre est très inspirant. De Vince’s Chosen One au Three Man Band, en passant par la sortie de la WWE pour revenir via NXT. Puis McIntyre passe à Raw, remporte le Royal Rumble masculin et choisit de poursuivre Brock Lesnar! “C’est énorme pour lui!” Paige est TRÈS excité, et la promo de Heyman démantelant McIntyre le construit en fait comme la star qu’il est.

Renee sait que c’est “Promo 101” comme le panel l’a dit pour Promo School. Vous construisez l’adversaire juste pour pouvoir le faire tomber. Les réflexions de Booker sur Paige évoquant 3 Mo, ce qui l’a fait penser à «Let’s Get Serious» de Jermaine Jackson. Lesnar VS McIntyre y arrive, et les deux gars prennent mieux ce WrestleMania unique au sérieux. C’est un moment car l’objectif doit être très différent que jamais. Renee dit avoir McIntyre dans les coulisses, parlant de cette concentration, McIntyre a dit qu’il ne prend jamais de jours de congé. McIntyre trouve des moyens de continuer à avancer, alors comment Henry voit-il Mania aller?

Henry dit que cela fera ressortir le véritable interprète de tout le monde dans la série, pas seulement Lesnar et McIntyre. Tout le monde doit maintenant projeter devant le public à la maison. Les caméras sont désormais les yeux des fans auxquels vous devez jouer. Beaucoup de gens tiennent cela pour acquis, étant en mesure de jouer devant le public simplement en se présentant. Mais ce n’est pas le cas cette année. Il n’y a pas de foule pour se nourrir, le talent doit maintenant presque se surmener pour le bien des gens à la maison. Paige connaît le sentiment de commencer avec de très petites foules puis de très grandes foules, mais absolument aucune foule n’est folle. Mais elle pense aussi que le talent de la WWE a aujourd’hui ce qu’il faut pour s’adapter et bien faire. Booker ajoute que c’est la beauté subtile de WrestleMania de cette année.

Renee transforme les choses en Edge retournant les mots de Randy Orton contre lui. La superstar classée R a déclaré à The Viper qu’il s’était creusé un nouveau trou. Cette fois, Edge n’aidera pas Orton à s’en sortir. Edge jure d’enterrer Orton si loin dans ce trou, il n’en sortira jamais! Christian fournit ses pensées avec un message vidéo. Le Bouddha des coulisses parle de la construction d’Orton VS Edge, en particulier des grandes promotions d’avant en arrière. Le mot qui vient à l’esprit des chrétiens: la passion. Le fait de ne pas avoir d’audience a en fait contribué à renforcer la passion derrière les promotions pour les deux hommes. Cela montre le talent des deux hommes à faire des promos qui nous permettent encore de nous accrocher à chaque mot. «Grit» a également été lancé, et Christian aime que les deux hommes aient des définitions différentes de ce mot.

Christian note qu’Edge a dit exactement ce que tout le monde sur Backstage a dit: c’est le meilleur travail de Randy Orton jamais, et il a vraiment fallu Edge pour le faire sortir de lui. La querelle est personnelle et c’est de l’argent. Orton et Edge ont construit quelque chose. Parfois, un match peut être plus grand que n’importe quel titre et c’est l’un de ces moments. Christian ne peut pas attendre et est sûr que nous ne pouvons pas non plus. Alors assurez-vous de rester, de rester en sécurité et de regarder les deux nuits du week-end de WrestleMania!

De retour au panel, Henry note que la promo d’Edge était super. Edge a toujours été l’un des meilleurs interprètes cérébraux et peut trouver des moyens de vous joindre en parlant simplement. Maintenant, Edge a prouvé qu’il l’a toujours. Il était parti juste assez longtemps pour que les gens ne se souviennent pas, ou n’aient peut-être jamais vu Edge avant les règles, et sûrement pas comme nous le voyons maintenant. Edge est meilleur que jamais, et c’est un moment révélateur pour les fans qu’un autre acteur majeur est de retour. Edge peut mettre Orton en échec, et cela fait un certain temps que cela n’est pas arrivé. Renee est d’accord, les fans nouveaux d’Edge vont se régaler. Booker veut souligner rapidement que Christian avait un mur entier d’images, de lui-même. Est-ce que quelqu’un d’autre a vu cela?

Renee déplace le discours vers une autre promo de tueur dans The Undertaker, répondant finalement à AJ Styles. “Vous êtes intervenu dans quelque chose maintenant qu’il n’y a pas de retour.” Styles paiera le prix pour manquer de respect à Michelle, et il restera en paix. Que dit Booker à la liste des grands noms de Taker, dont lui? Booker admet qu’il est là. Mais cette promo Taker n’était pas le Dead Man en soi, mais juste un homme parlant à un autre homme de ce qui allait arriver. Cette fois, nous tirons le meilleur parti de tout le monde, et Styles et Taker vont tirer le meilleur l’un de l’autre pour un autre moment dont nous nous souviendrons tous pour le reste de nos vies. Les styles ne se souviennent peut-être pas que cette manie est si bonne que ça, et Booker admet également savoir à quoi cela ressemble. Mais en fin de compte, c’est l’un pour les âges.

Paige parle de la façon dont cela est devenu personnel. Pour y retirer une page du livre de Samoa Joe, rendre les choses personnelles est très facile à comprendre. Mais pour parler des promotions elles-mêmes, Paige sait par elle-même que faire une promo, que ce soit devant des gens ou juste devant la caméra, creuser profondément pour faire sortir cette émotion est si difficile. Mais Taker, Edge, Orton, Styles, ils le font tous si bien! Renee est d’accord, allant même jusqu’à inclure Seth Rollins, et comment ce sont ces plans rapprochés vraiment serrés ou les coulisses. Tout le monde s’est très bien adapté la semaine dernière, c’est super. Henry ajoute que Styles verra l’intérieur d’un cercueil, comme il l’a déjà fait. L’avenir n’est pas brillant pour les styles, mais très sombre et silencieux. Les styles recevront également un moment révélateur.

Henry a affronté légende après légende, mais Taker était tellement différent. Étant même à seulement quelques mètres, vous n’entendiez rien à cause de la foule tonitruante. Comme un moteur d’avion! Cela vous secoue. Si vous ne survivez pas à la tempête tôt, cela vous donne raison. Ce match pourrait aller plus vite que nous ne le pensons. Eh bien, quelqu’un qui ne se fait pas secouer est Charlotte Flair, qui rejoindra également Backstage via vidéo, après la pause.