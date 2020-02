WWE Backstage Report: 4 février 2020

Drew McIntyre se dirige vers un match de championnat du monde de la WWE à WrestleMania, mais fait un détour pour aller dans les coulisses!

Renee Young et le panel nous souhaitent la bienvenue au spectacle!

Maintenant que la NCAA Basketball est terminée pour la nuit, Renee, Booker T, Christian et Ember Moon sont là et pédalent toujours sur le brillant à barbe de Booker. Ember peut peut-être en utiliser sur sa veste en fausse fourrure. Mais la route vers WrestleMania prend de la vitesse pour le Super Showdown de la WWE! Mais d’abord…

Juste les points forts!

Pour SmackDown, The Miz et John Morrison reviennent à l’action de l’équipe de tag dans un énorme Fatal 4 Way et sont maintenant prêts à défier The NEW ~ DAY ~ pour le W, W, E, Smack, Down, Tag, Team, CHAMPIONSHIPS ~! Est-ce que cette épreuve de force Super Showdown sera géniale? Une chose qui était géniale, c’est que Braun Strowman a finalement obtenu son match pour le championnat intercontinental de la WWE et a gagné! Naomi est revenue pour rappeler à Bayley que Bayley n’avait pas encore battu Naomi, puis Bayley est arrivé à #FeelTheGlow! Et peut-être dans le plus grand moment de SmackDown en 2020, Roman Reigns & The Usos a fait manger au roi Baron Corbin ses mots et de la nourriture pour chiens!

Pour Raw, The Man et The Empress se préparent à faire le tour une fois de plus pour le Raw Women’s Championship! Qui prend le bris d’égalité? Et tandis que La Reine, Charlotte Flair, a choisi des titres féminins de la WWE, Rhea Ripley a jeté son nom dans le chapeau! Charlotte ne semblera-t-elle pas être la championne féminine de Raw ou de SmackDown mais NXT? Randy Orton sait qu’il doit une explication pour laquelle il a dévasté Edge, mais il n’a pas pu se résoudre à le dire. Mais le plus grand de tous, The One and Only Ricochet se dirige vers Super Showdown pour défier BRRROCK, le champion du monde des poids lourds WWE en titre, en titre et incontesté! LESNARRR! Bien sûr, The Beast s’est assuré de faire savoir à Ricochet qu’il regardait.

Le panel discute.

Ricochet VS Lesnar arrive, est-ce une belle opportunité? Booker pense que c’est une question piège. Renee évoque les commentaires de John Cena sur Brock Lesnar. Via Sports Illustrated, l’ancien champion du monde de la WWE a déclaré: «Je peux dire avec la plus grande sincérité que je crois que Brock Lesnar est le meilleur artiste sur le ring que j’ai vu. Je sais que c’est une opinion, et si vous voulez une citation sympa, la voici: je pense qu’il est le meilleur interprète du ring de tous les temps. »Internet a explosé, mais quelle est l’opinion de Christian? Cena doit beaucoup regarder WWE Backstage, cela ressemblait à ce que Christian a dit. Et Cena sait des choses sur la WWE, et Christian dit qu’en ce qui concerne la lutte en pro-lutte, “ça n’a pas besoin d’être joli pour être efficace.” Christian dit que Lesnar est dans le top 5 pour le ring.

Ember est d’accord avec Christian et Cena. Lesnar est le meilleur, car bien qu’il soit une attraction qui vend, il peut vraiment frapper fort et se déplacer sur le ring. Lesnar sait qui est Lesnar, et sait que l’aimer ou le détester, les fans viendront le voir. Renee veut que quelqu’un joue Devil’s Advocate et donne à quelqu’un de mieux. Ember pense que ce serait Randy Orton. Orton sait comment traire les choses, tout comme à Raw hier soir. Booker T est d’accord avec cela. Booker ajoute: «Pas de pain, pas d’eau, juste de la viande.» C’est Lesnar en bref. Ce n’est pas un non-sens, et juste en le regardant, vous dites: “Hé mec, ce gars.” Lesnar rend les choses réelles, il vous fait ressentir quelque chose! Dans la lutte d’aujourd’hui, Lesnar est le gars le plus crédible dans les vestiaires.

Renee le met dans la perspective du Royal Rumble. Lesnar a fait tout ce travail, et il est si bon dans sa partie que vous oubliez qu’il est si bon dans sa partie. Booker est d’accord, le Rumble était shakespearien avec Lesnar et McIntyre. Il a fait une star non seulement de McIntyre, mais de beaucoup d’autres hommes dans ce match. Christian ajoute que même si les choses peuvent dérailler, monter sur le ring avec un gars comme Lesnar, cela élève votre statut.

Pour l’autre Rumble, Charlotte continue de caler avec sa prise de décision. Mais peut-être qu’elle a attendu trop longtemps et pourrait faire face à son pire cauchemar. Autrement dit, Rhea Ripley veut après la reine! La seule femme, la seule championne féminine, Charlotte ne l’a pas battue ose la décrocher le titre NXT! La réaction d’Ember est d’abord que même si elle n’était pas derrière la victoire de Charlotte, elle est totalement derrière ce match. Rhea s’est déjà fait un nom, alors «Holy Merde», ce match sera génial. Charlotte a été la première vague de la WWE Women’s (R) Evolution, Rhea va diriger la prochaine vague.

Renee est d’accord, et en voyant ces deux debout face à face, il y a certainement l’ascension d’une nouvelle star. Booker dit qu’il sent l’argent que ce match va imprimer. Ember dit que le seul inconvénient est que cela retire le tapis de sous NXT TakeOver: Portland. Rhea VS Bianca est à seulement deux semaines et pourtant nous nous tournons vers WrestleMania. Christian dit qu’il ajoute des couches. Bianca peut dire que Rhea regarde vers l’avenir, se distrait et pourrait finir par perdre. Mais la note de qui Charlotte a et n’a pas battu était un grand élément. Booker aime également «The Ripper» pour le surnom alternatif de Rhea.