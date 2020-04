WWE Backstage Report: 7 avril 2020

WrestleMania nous a apporté de NOUVEAUX champions mondiaux par équipes WWE, universels et féminins! Les coulisses discuteront de ces résultats et bien plus encore!

Renee Young revient avec le panel!

Elle, Booker T, Paige et Christian sont tous ici par chat vidéo pour discuter de la semaine sauvage de la WWE! Célébrez également les six ans de Paige à la WWE! Aujourd’hui était le jour où elle a fait ses débuts et a remporté le championnat de la WWE Diva! Mais d’un moment historique à deux autres, l’Univers de la WWE est toujours en effervescence après avoir vu à la fois le match Boneyard et le match Firefly Fun House à WrestleMania! The Undertaker a laissé AJ Styles pour mort dans Night 1, et il y a tellement de choses à dire! Les sentiments de Booker sur le concept et l’exécution sont un film cinq étoiles! C’était le vendredi 13 juste là. Taker était génial, Styles est intervenu et Mick Foley l’a dit le mieux: il veut être dans le deuxième match de Boneyard! Booker, cependant, ne le fait pas.

Paige dit que le match de Boneyard était intéressant. Cela convient-il à quelqu’un en dehors de l’Undertaker? Qui sait. Mais c’était agréable, théâtral, et même avoir la musique était super. Elle convient que Styles a fait un excellent travail, mais la question est: Est-ce que Styles est vivant à kayfabe? Christian dit que Styles est fait, comme pourrait dire Booker. Mais pour un tout nouveau type de match dont personne ne savait rien, c’était une toile vierge pour Styles et Taker. C’était cinématographique et bien fait. Cela ajoute à l’attrait de Taker et peut être utilisé lorsque le timing et l’adversaire sont corrects.

Ensuite, dans Night 2, c’était le match Firefly Fun House qui était également très cinématographique dans sa présentation. Paige a été un ardent défenseur de Bray Wyatt, alors quelle a été sa réaction? Nous étions ensemble dans ce «voyage acide massif». Paige connaît Bray depuis le premier jour, et ce chef-d’œuvre créatif est définitivement alimenté par lui. De retour dans la classe promotionnelle de FCW, Bray a eu beaucoup d’idées créatives. C’était magnifique et John Cena était un bon sport. Renée est d’accord, il en faut deux pour le tango. Booker pense que, avec le match de Boneyard, il s’agissait de savoir quand le «match» commencerait. Le Firefly Fun House Match a traversé le temps et l’espace avec le Ruthless Aggression Era, le nWo et bien plus encore. Booker veut le revoir juste pour qu’il puisse attraper toutes les références. Il est toujours sur la clôture, mais il reviendra vers nous.

Christian dit qu’il avait sa propre interprétation. Il aime qu’ils aient eu des nuits différentes, car ils le devaient, mais WrestleMania était la plate-forme idéale pour ces matchs. Son interprétation de Bray emmenant Cena à travers sa carrière à la WWE et disant: «Hé, regardez. À cause de votre apparence, de votre construction physique, vous aviez le potentiel d’être le golden boy, l’oie dorée de la WWE. ” Cena était le genre de gars que la WWE mettrait sur des affiches, dans des films, dans des situations de presse. Cena a eu la chance après la chance de s’assurer qu’il arriverait. Mais alors un gars comme Bray a une chance, peut-être ne la frappe pas hors du parc, et c’est tout. Bray tient cela contre Cena, et Christian dit que le match était le point culminant de ce sentiment.

Compte tenu de ces matchs cinématographiques, que peut faire de plus la WWE pour éviter d’être coincée dans le Performance Center? Les circonstances mondiales étant bien sûr ce qu’elles sont, Booker dit que celles-ci peuvent être «reprises par la demande populaire». Booker dit que ça pourrait être comme le Popeye’s Chicken Sandwich! Obtenez-en un pendant qu’ils sont ici! Mais que peuvent-ils faire d’autre différemment? Booker a regardé Raw la nuit dernière, et il a vu le nouveau talent passer des moments inoubliables. Ricochet et Cedric Alexander en équipe impressionnent Booker. Avoir de nouvelles combinaisons et de nouveaux visages pimentera les choses.

Christian dit que les matchs cinématographiques ne peuvent pas être jetés partout. Ceux-ci doivent être rares pour les garder spéciaux ou ils perdent tout sens. En ce qui concerne les nouveautés, essayez quelques moments d’Attitude Era où les interviews se déroulent juste au moment où les superstars arrivent. Peut-être comportera plus de zones dans le PC WWE, tout comme le match Orton VS Edge Last Man Standing. Peut-être que Becky utilise son 18 roues pour commencer à casser des voitures. Juste quelque chose à mélanger.

Mais en parlant de nouveau et de frais…