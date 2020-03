WWE Elimination Chamber 2020 Review and Match Ratings

Daniel Bryan bat. Drew Gulak

Ma crainte à venir dans ce match était que ce soit renvoyé au pré-show et que ce soit le type de match dont personne ne se soucierait. Mais mon garçon, je me suis trompé, et heureusement, j’ai obtenu le match que je voulais non seulement, mais le match dont nous avions besoin de ces deux-là. Qui aurait pensé qu’utiliser les forces de Gulak dans des matchs compétitifs valait mieux que de l’écraser contre Braun Strowman dans des segments de comédie de 2 minutes sur SmackDown?

Quand Daniel Bryan est revenu de sa retraite, je suis presque sûr que ce sont les types de matchs pour lesquels il est revenu. Pas nécessairement les grands matchs de l’événement principal, mais les matchs contre le talent moins apprécié de la liste et en leur tirant quelque chose de grand. Nous savons tous que Gulak est un grand compétiteur. Ses 205 matchs en direct ne mentaient pas. Mais il n’a jamais été utilisé correctement sur la liste principale. Entrez Daniel Bryan.

Le match commence avec Gulak ayant les mouvements de Bryan bien surveillés et ayant un compteur prêt à tout. Il est arrivé au point où Bryan a dû littéralement sortir du ring et repenser sa stratégie. Non seulement cette grande histoire, mais c’est un signe de grand respect. De la lutte technique à la pure physique (bien que cela devienne un peu effrayant à regarder à certains moments), c’était un très bon début et c’était exactement ce qu’il devrait être. J’aurais adoré que ça dure encore 2-3 minutes, mais que pouvez-vous faire? *** 3/4

Andrade (C) déf. Humberto Carrillo – Championnat des États-Unis

Je ne sais pas s’il y a quelque chose dans l’eau de Philadelphie ce soir, mais j’aime l’énergie que je vois des concurrents ce soir. Après l’ouverture, nous avons obtenu un match de qualité égale, sinon plus. Alors que le premier match était davantage axé sur l’action technique et au sol, ce match était davantage axé sur l’action de haut vol et Andrade manipulant à nouveau les règles.

C’était un match de haute qualité et rythmé qui donnait le ton. Nous savons déjà ce que Andrade et Humberto peuvent faire sur le ring l’un avec l’autre. Ils ont une chimie fantastique. Cependant, j’ai l’impression que c’était le PPV parfait pour eux car c’était une carte d’aspect relativement faible sur papier. Par conséquent, je pense que cela les a amenés à travailler avec un sentiment d’urgence accru pour prendre le relais, pour ainsi dire, et ils l’ont fait.

Leur travail sur le ring a finalement pu impliquer la foule et s’investir vers l’arrivée. J’ai aussi adoré la série de retournements vers la fin avant qu’Andrade ne devance avec les collants. C’était la finition parfaite pour donner à Humberto plus d’une histoire de babyface dans le processus. Dans l’ensemble, un autre match extrêmement bien fait et deux sorties consécutives de haute qualité. *** 3/4

Le Miz (C) et John Morrison (C) ont battu. Heavy Machinery, The Usos, The New Day, Robert Roode and Dolph Ziggler and Lucha House Party – SmackDown Tag Team Championships (Elimination Chamber Match)

Nous n’avons eu que deux matchs par équipe dans l’histoire du match Elimination Chamber, donc il n’y a pas grand chose à dire pour savoir à quel point cela aurait dû être bon. Fondamentalement, je me contente de savoir à quel point c’est divertissant et à quel point les fêtes sont géniales en raison de la quantité abondante d’hommes qui peuvent être dans le ring à un moment donné. Je dois dire que cela a été un sacré effort de la part de la division SmackDown tag team ici. Ce fut un match Elimination Chamber vraiment bien fait qui ressemblait en fait à un match d’élimination et pas seulement à un énorme match par équipe de tornades.

Les meilleurs moments réalisés par chaque équipe de tag étaient super, et nous avons vu beaucoup de spots innovants exécutés ici. Je veux dire, AVEZ-VOUS VU CE QUE LINCE DORADO A FAIT? Il est allé tout droit flipper Tarzan.

J’ai également aimé la façon dont il y avait une certaine histoire et un aspect sur chaque équipe de tag qui a joué un rôle dans la façon dont ils ont été éliminés. Heavy Machinery a été éliminé parce qu’Otis était trop zélé pour mettre la main sur Dolph Ziggler, ce qui a fini par le retirer complètement du match et désavantager Tucker. Roode et Ziggler sont des connards si ginormous qu’ils ne se rendaient pas compte que le match se poursuivait et que cela leur a causé une élimination rapide peu de temps après. Ensuite, Miz et Morrison ont utilisé leur intelligence et leur conscience de la situation pour profiter de The Usos et de The New Day pour conserver.

Je ne sais pas comment vous aimez les matchs par équipe, mais il y a eu beaucoup de moments dans ce match dans lesquels j’étais vraiment investi, et il y a aussi eu de nombreux moments où je pensais que le match serait terminé, mais ça a continué. Dans l’ensemble, un effort remarquable de la part des équipes de tag et cela a permis un match de la Chambre d’élimination bien structuré. Elimination Chamber 2020 a pris un meilleur départ que je ne l’avais prévu. ****

Aliester Black bat. AJ Styles – Pas de disqualification

Je ne savais pas que 2020 allait être l’année où un match mettant en vedette AJ Styles et Aliester Black dans un match No DQ équivaudrait finalement à un match de récupération, mais nous y sommes. Je vais garder ça avec vous. Je ne sais pas ce que j’ai ressenti à propos de ce match. Voici la première question que je voudrais poser. AJ Styles est-il un imbécile complet?

À moins que je ne me trompe, ce n’était pas un match sans disqualification. Cela signifie que tout ce que fait AJ est légal. Alors pourquoi n’a-t-il pas simplement dit à Karl et Gallows qu’ils allaient essentiellement faire de ce match un handicap et lui demander de sauter tous les deux pour commencer? Gallows et Anderson ont fait trébucher les Noirs tout au long du match, donc clairement ils n’allaient pas laisser AJ faire ça tout seul. Ils l’ont sauté dans les coulisses de 3 contre 1 il y a deux semaines, puis AJ a forcé Black à passer par Gallows et Anderson avant de pouvoir l’atteindre.

Mais quand un match officiel est fait, et quand il est complètement JURIDIQUE de le sauter, vous avez juste les deux à errer autour du ring comme des idiots complets? Ils ont fini par le sauter à la fin avant le rodage prévisible de Taker de toute façon, alors pourquoi perdre tout ce temps à faire des trucs un à un si vous vouliez simplement que cela se produise à la fin? Je pourrais comprendre si AJ disait à Gallows et Anderson d’aller au vestiaire et de les faire sortir vers la fin. Mais au lieu de cela, vous les avez fait venir et interférer tout au long du match de toute façon et ALORS vous faites le beat down? Sent comme une perte de temps.

Quant au match lui-même, bien qu’il ne soit pas terrible, il semblait si lent et pesant avant de passer à chaque séquence. Mis à part quelques brèves rafales et quelques brefs tirs d’armes, l’action ne progressait pas vraiment comme je l’aurais souhaité. La foule était également silencieuse. L’apparence de Taker était prévisible, mais je ne m’attendais pas vraiment à autre chose, donc cela n’a pas compensé l’action. Vous verrez des matchs bien pires, et ce n’était en aucun cas terrible, mais certains des pires tropes de la réservation de la WWE ont été révélés ici. C’était aussi beaucoup trop long pour arriver à cette finition. ** 1/4

The Street Profits (C) déf. Seth Rollins et Murphy – Championnats par équipes RAW Tag

Nous avons déjà vu ces deux matchs de championnat ces dernières semaines, donc la plus grande chose que ces deux équipes ont dû surmonter était la léthargie de la foule de les voir si souvent. Heureusement, les Street Profits, Rollins et Murphy sont quatre compétiteurs talentueux sur le ring qui ont fait des matchs solides jusqu’à présent.

Avouons-le. Nous savions tous que Kevin Owens allait sortir et influencer le match d’une manière ou d’une autre. Ce n’était qu’une question de temps. Heureusement, tout ce qui a précédé était très solide. Les Street Profits, en particulier Ford, gardent toujours un rythme élevé, et Murphy et Rollins ont développé une excellente chimie ensemble au point que tout ce qu’ils font pour maintenir un match est quelque peu engageant.

Bien que j’en ai marre de la routine “laver, rincer, répéter” des Viking Raiders qui viennent essayer de compenser l’AOP, le match était toujours très solide pour ce que nous avons obtenu. À ce stade, la foule commence lentement à se fatiguer, je les félicite donc d’avoir essayé de faire avancer les choses. De gros efforts des deux équipes, même si cela n’a conduit qu’à une arrivée prévisible. ***

Sami Zayn, Cesaro et Shinsuke Nakamura battent. Braun Strowman (C) – Championnat Intercontinental (Match Handicap 3 contre 1)

Eh bien, c’était certainement… quelque chose. Je n’aime pas vraiment les matchs avec handicap, car il y a rarement de bons résultats. Dans ce cas, cependant, le match avec handicap a permis à Sami Zayn de remporter son premier championnat en près de 4 ans sur la liste principale. Donc je suppose que ce n’était pas si mal que ça?

La meilleure chose que je puisse dire, c’est que ça n’a pas duré trop longtemps. Et je pense en fait que je creuse l’histoire de Zayn étant le talon manipulateur qui s’enfuit pendant la majeure partie du match uniquement pour récolter la récompense à la toute fin. Il est intelligent de son côté et s’intègre parfaitement à son personnage. Donc, c’était au moins assez une distraction du match réel, car à vrai dire, je ne m’en souciais pas du tout. C’était juste là. Strowman n’a rien fait avec le championnat, et maintenant nous allons déjà dans une nouvelle direction. Je me demande où. * 1/2

Shayna Baszler bat. Natalya, Liv Morgan, Asuka, Sarah Logan et Ruby Riott – Elimination Chamber Match

Nous savions donc tous ce que cela allait être, mais comment était-ce dans la pratique? Je dirais que c’est une sorte de sac mixte. D’un côté, je pensais absolument que la WWE allait dans la bonne direction ici, et que Shayna vient écraser tout le monde en vue. Voilà comment cela aurait dû être dès le début. Aucune femme, à l’exception d’Asuka, ne lui correspond le moins du monde, il est donc logique que Shayna aurait été dominante. Voir Shayna utiliser le corps de Liv Morgan comme un bélier humain était autre chose. Bien sûr, ce match n’était pas sans défauts.

Tout d’abord, tout ce match a été de renforcer que cela aurait dû être vraiment un match entre Shayna et Asuka. Morgan, Logan, Natalya et Riot étaient la définition du remplisseur dans tous les sens du terme. Ils n’ont même pas essayé de taquiner une brève réunion de Riott Squad, montrant encore plus à quel point ils étaient relativement impuissants en tant qu’individus. Un match Elimination Chamber nécessite au moins six participants, donc la WWE vient de trouver quatre femmes ne faisant rien pour répondre aux exigences. Aucun d’eux n’a jamais eu de chance.

De plus, une autre chose que je n’aimais pas était tout le décrochage qui a eu lieu. Le temps de match officiel était d’environ 20 minutes, mais en termes de ce que nous avons vu sur le ring, cela ressemblait plus à 10. C’est parce que beaucoup de temps a été passé avec Baszler qui se promenait dans le ring en attendant qu’un pod s’ouvre.

On pouvait voir que la foule devenait un peu agitée parce que l’action venait de s’arrêter complètement. Lorsque vous avez une idée de ce qui va suivre, étant la domination de Shayna, cela rend l’attente encore plus sans conséquence. Je sympathise avec la domination de Shayna, mais ils auraient sûrement pu ouvrir les pods un peu plus tôt pour en venir au fait.

Je pensais aussi que les trucs Shayna et Asuka étaient un peu décevants aussi. Asuka a réussi certains de ses mouvements de signature, mais il n’y a jamais eu un moment dans le match où vous vous sentiez comme Asuka pourrait bouleverser, ce qui m’a enlevé le plaisir. Dans l’ensemble, cependant, nous sommes arrivés au point et le match était ce qu’il devait être. C’est juste dommage que nous ayons pris un tas d’obstacles inutiles pour arriver à ce point. ***

Conclusion:

Elimination Chamber 2020 a certainement plus de bien que de mal dans la série, et si vous pouviez passer au-dessus de quelques bouffonneries que la WWE aimait faire dans cette série, vous obtiendrez un spectacle relativement solide. Les trois premiers matches étaient très bien faits et avaient beaucoup d’énergie. Nous avons en quelque sorte touché un hic une fois que nous sommes arrivés à AJ / Black, mais même les “mauvais” trucs de la série n’étaient pas terribles. C’était juste plus sinueux et monotone si autre chose. Bravo pour Elimination Chamber 2020, ne serait-ce que parce que mes attentes pour ce spectacle étaient très faibles.