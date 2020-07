WWE Extreme Rules 2020 obtient un autre changement de nom

WWE

Le prochain gros pay-per-view de la WWE a subi un autre changement de nom, la promotion ne marquant plus son émission Extreme Rules: The Horror Show du 19 juillet.

Le pay-per-view est désormais promu comme The Horror Show at Extreme Rules. Cela est évident sur WWE.com et toutes les autres marques de la série, qui est en grande partie construite autour de la lutte contre les marais de Wyatt entre le champion universel Braun Strowman et un ancien mangeur de mondes, Bray Wyatt.

Néanmoins, « The Horror Show » reste un superbe exemple moderne de l’incapacité de la WWE à lire la salle. Conçu pour promouvoir un match cinématographique farfelu mettant en vedette un personnage surnaturel, il peut être, mais le slogan a suscité des critiques justifiées pour être sourd à ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais la WWE va à la WWE.

Voici à quoi ressemble la carte Extreme Rules 2020 au moment de la rédaction: –

Championnat de la WWE: Drew McIntyre (c) contre Dolph Ziggler

Championnat universel Wyatt Swamp Fight: Braun Strowman (c) contre Bray Wyatt

Championnat SmackDown féminin: Bayley (c) contre Sasha Banks

Championnat féminin brut: Asuka (c) contre Sasha Banks

D’autres combats spéculés mais non encore annoncés incluent Rey Mysterio contre Seth Rollins, Jeff Hardy contre Sheamus et Apollo Crews contre Bobby Lashley.