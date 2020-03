WWE Force David Starr a-t-il quitté WXW?

wXw

Le champion de la lutte indépendante et le catalyseur de We The Independent, David Starr, ont quitté le Westside Xtreme Wrestling ce week-end, alimentant la spéculation sur la participation de la WWE.

Starr a perdu un match de championnat du monde de lutte contre la carrière wXw contre Bobby Gunns lors de la deuxième nuit du week-end de la promotion Gold Car 2020 2020 samedi soir. Il a frappé Twitter pour remercier les fans et dire au revoir après: –

La relation de travail de wXw avec la WWE rend cela remarquable. La promotion allemande peut désormais être ajoutée à une liste d’affiliés de la WWE, y compris EVOLVE pour lequel Starr ne peut plus travailler.

Peu de lutteurs ont été aussi critiques à l’égard des pratiques commerciales de la WWE que Starr, dont le mouvement We The Independent a été formé pour “aider à la recherche et à la mise en œuvre des meilleures pratiques concernant les conditions et l’environnement de travail des entrepreneurs indépendants”, entre autres.

Starr avait auparavant fait exploser la WWE dans le cadre d’un angle qui l’avait vu quitter wXw en 2019, déchirant la “société maléfique” pour “détournement de ce qui est censé être une lutte indépendante” dans une promo incendiaire (h / t Fightful).

C’est définitivement celui à suivre dans les prochains jours. En tant que l’un des hommes les plus francs de la lutte, Starr aura sûrement quelque chose à dire à ce sujet.