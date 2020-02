WWE Friday Night SmackDown Launch partiellement blâmé pour la perte de FOX

FOX a annoncé une augmentation de ses bénéfices au T2 avec des revenus en hausse de 5%, selon Broadcasting & Cable. Il a été noté que le groupe FOX TV avait subi une perte de 214 millions de dollars, contre 14 millions il y a un an.

La partie intéressante de la perte était le fait que le lancement de WWE SmackDown, des coûts NFL plus élevés et des droits de programmation plus élevés étaient des facteurs et étaient responsables des dépenses.

Les revenus ont augmenté de 5% pour atteindre 2,17 milliards de dollars, les revenus des filiales de 18% et les revenus publicitaires de 2%.

Sur une note connexe, le titre de la WWE a plongé ce matin lorsqu’il est tombé en dessous de 40 $ par action dans les échanges avant la mise en marché plus tôt dans la journée, mais a rebondi depuis lors de la publication du rapport financier du quatrième trimestre et de l’année 2019.