WWE Friday Night SmackDown sur la hausse des notes de FOX avec Empty Arena Show

Friday Night SmackDown hier soir sur FOX en direct du Performance Center – en l’absence de fans – a vu une augmentation de l’audience par rapport à l’épisode de la semaine dernière.

Avec une moyenne de 2,588 millions de téléspectateurs – selon ShowBuzz Daily – au cours de la diffusion de deux heures, la marque bleue a connu une nette amélioration par rapport à la moyenne de 2,456 millions la semaine dernière.

Cet épisode était particulièrement unique car il s’agissait de l’une des premières émissions sportives / de divertissement en direct à être diffusée depuis la gourmandise des annulations / reports de tels événements à la suite de la récente épidémie mondiale de coronavirus.

Aucun fan n’était présent et le spectacle lui-même a vu des goûts de John Cena et Jeff Hardy revenir – bien que Paige n’ait pas été en mesure de se rendre aux États-Unis en raison de difficultés de voyage bien qu’il devait apparaître – avec Daniel Bryan Vs Cesaro et Sasha Banks / Bayley contre Alexa Bliss / Nikki Cross, entre autres, tous devant être débattus devant une arène pleine de chaises vides.

SmackDown a également réussi à égaliser au deuxième rang dans la nuit dans la tranche d’âge de 18 à 49 ans avec une note de 0,7.

Qui sait quels plans de la WWE vont de l’avant en termes de production de plus de spectacles dans un temps aussi imprévisible? Cependant, cette nuit en particulier, ils ont réussi à divertir un monde qui en avait grandement besoin après une semaine aussi troublante.