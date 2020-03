WWE HOF’er Sunny relance son compte Snapchat Premium

Le WWE Hall Of Famer Sunny a récemment été libéré de prison le 25 février, et il ne lui a pas fallu longtemps pour se remettre sur la piste de l’argent.

Sunny était dans une prison du comté de Carbon, en Pennsylvanie, après avoir été inculpée de sa sixième arrestation DUI depuis 2015. Depuis sa libération, elle a déposé quelques tweets «bonjour» sur Twitter et a annoncé qu’elle allait bientôt lancer un compte Snapchat premium .

Certaines personnes sont sûrement intéressées par ce genre de choses.

L’ancien valet de la WWE a déjà fait de l’argent via OnlyFans et Skype dans le passé. Maintenant, elle ajoute Snapchat à son portefeuille florissant de contenu premium et encourage les fans à s’inscrire par e-mail pour plus d’informations.

Sunny a été intronisée au Temple de la renommée de la WWE en 2011. En 2016, elle a mis sa bague HOF en vente sur eBay, mais a ensuite déclaré sur “ The Wrestlingus Show ” que la liste était une œuvre conçue pour attirer les gros titres et attirer l’attention. C’était efficace.

Personne ne peut prétendre que Sunny ne sait pas comment gagner de l’argent rapidement. Un regard sur les réponses à son tweet original montre qu’il y a toujours de l’intérêt.