WWE mécontent de Cain Velasquez pour sa sortie Ronda Rousey Return

Comme indiqué précédemment ce mois-ci, une image a été divulguée sur Internet depuis le siège de la WWE qui n’était pas censé être sorti. Cela pourrait avoir gâché les plans de la WWE qui ont amené les responsables à paniquer à ce sujet. L’homme à blâmer pour cela est Cain Velasquez.

Flashback vidéo: la superstar de la WWE Ronda Rousey brise les côtes d’un présentateur de télévision

Les anciens champions de l’UFC, Cain Velasquez et Ronda Rousey, ont visité le siège de la WWE à Stamford, Connecticut, le vendredi 5 mars. Après cela, Cain a tweeté une photo de ces deux-là.

J’ai eu le plaisir de rencontrer le pionnier qui a certainement aussi inspiré mon intérêt pour le sport. Ravi de vous voir @rondarousey. @wwe pic.twitter.com/IipeX4ZK1Y

– Cain Velasquez (@cainmma) 5 mars 2020

Apparemment, cela a conduit à «tout un émoi» parmi les responsables de la WWE. Ils avaient des plans concernant le retour de Ronda Rousey dans l’entreprise. C’était le but de la visite qui aurait dû rester un secret absolu. Selon certaines sources, personne ne savait même qu’elle allait l’être, à l’exception de quelques hauts gradés, selon le Wrestling Observer Newsletter. La supposée affaire de silence a été ruinée par Cain Velasquez.

Raison pour laquelle Paige a raté le Smackdown de la WWE cette semaine sur FOX

Une source a noté à l’Observateur que le président de la WWE, Vince McMahon, «paniquait gravement» au sujet de la fuite de Ronda Rousey et Cain Velasquez. C’était une situation gênante puisque McMahon ne pouvait pas tirer le “leaker” comme c’était Velasquez. Il n’avait aucune idée des conséquences potentielles à affronter.

Goldberg-Roman Reigns et Rob Gronkowski débutent confirmés à Smackdown

Une autre source a noté ce scénario dans le bulletin comme une condition «exagérée» où les gens riaient de la photo, plutôt que de «paniquer» à ce sujet.

Finalement, cela a fait naître les rumeurs d’un retour potentiel de Ronda Rousey à temps pour WrestleMania 36. Mais l’observateur a noté que ce n’était qu’une coïncidence que Cain et Rousey se soient rendus au siège de la WWE en même temps. Ils se sont vus et ont cliqué sur une photo ensemble, que Cain a instantanément tweeté pour que les gens la voient sans trop réfléchir.

Des rapports supplémentaires de wrestlingINC.com ont déclaré ce qui suit sur le statut WWE des deux anciennes superstars de l’UFC,

«Il a été dit que Rousey et Cain étaient à Stamford pour des réunions avec des responsables de la WWE sur un certain nombre de points différents. La WWE a récemment recruté plusieurs talents au siège de l’entreprise pour des réunions avec plusieurs départements, ce qui découle de nombreux changements d’entreprise et de changements apportés en décembre. »

Aucune mise à jour concrète n’est disponible sur le moment où la WWE ramènera Cain Velasquez ou Ronda Rousey au travail, car ils ont encore un long contrat à terminer. Ronda a été vue pour la dernière fois il y a un an lors de l’événement principal de WrestleMania 35 lors d’une triple menace contre Becky Lynch et Charlotte Flair. Quant à Velasquez, il n’a concouru à la télévision qu’une seule fois à la WWE Crown Jewel pour digérer une perte de squash contre Brock Lesnar.