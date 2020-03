WWE Monday Night Raw Preview (3/30): WrestleMania 36 Go-Home Show ce soir

La WWE revient avec son édition WrestleMania 36 «go-home» de Monday Night Raw du WWE Performance Center à Orlando, en Floride ce soir.

Assurez-vous de vous joindre à nous ici ce soir pour les meilleurs résultats Raw lundi soir de la WWE sur le Web, car nous fournissons une couverture play-by-play en direct en temps réel du dernier spectacle de la marque rouge menant aux deux nuits de WrestleMania de cette année 36 extravagance ce samedi et dimanche soir à venir.

La WWE fait la publicité de plusieurs superstars de premier plan qui apparaîtront dans l’émission «go-home» de WrestleMania 36 de ce soir, dont The Undertaker, Brock Lesnar, Edge, Becky Lynch et plus encore.

WWE.com a publié l’aperçu suivant pour le Monday Night Raw de cette semaine:

WWE Raw preview, 30 mars 2020: WrestleMania 36 Go-Home Show

Le champion de la WWE Brock Lesnar fait sa dernière apparition avant WrestleMania

Brock Lesnar et Drew McIntyre n’ont pas été dans le même bâtiment au cours des semaines écoulées depuis que Lesnar a absorbé un trio de Claymores de son challenger WrestleMania.

Cela pourrait ou non changer lundi, mais The Beast Incarnate sera sur Raw, ce qui deviendra son apparence habituelle lors du dernier spectacle avant un match de haut niveau.

The Undertaker se lève avant la bataille de Boneyard avec AJ Styles

The Undertaker et AJ Styles sont prêts à se battre dans ce que Styles a décrit comme le combat de signature du Phenom – un match de Boneyard – à WrestleMania. Mais The Deadman a été particulièrement silencieux tout au long de la rivalité du couple, choisissant de répondre aux insultes de Styles contre lui et sa famille avec des actions plutôt que des mots.

Une apparition sur le Raw final avant WrestleMania donnera à The Last Outlaw l’occasion de briser son silence – ou peut-être de faire du mal à qui est devenu son rival le plus personnel depuis des années.

Edge revient après l’acceptation du dernier homme debout d’Orton

Après une apparition de Randy Orton sur Raw la semaine dernière, Edge a le match qu’il veut: un combat Last Man Standing avec son ancien ami à WrestleMania.

C’est une conclusion appropriée pour l’une des rivalités les plus tordues de la mémoire de WrestleMania. Mais avant que le dernier chapitre ne soit écrit, The Ultimate Opportunist fera une apparition sur Raw ce soir.

Qu’aura-t-il à dire avant de partir et prouvera son courage à The Only WrestleMania Too Big for Just One Night?

Becky Lynch se prépare à fermer contre Shayna Baszler

La route vers WrestleMania s’est aussi bien déroulée pour Becky Lynch qu’on pourrait l’imaginer: la championne des femmes brutes a doublé Shayna Baszler à chaque tour depuis le défilé historique de la reine de pique à travers la chambre d’élimination, se définissant apparemment comme la favorite pour match de titre de la paire à la vitrine des Immortels.

Ce soir à Raw, Lynch apparaîtra une dernière fois avant de s’affronter à un WrestleMania historique et de chercher à fermer les choses pour de bon.

