WWE Monday Night RAW Preview pour 2/24 à Winnipeg, MB, Canada

La WWE revient au Bell MTS Place à Winnipeg, au Manitoba, au Canada, lundi soir 24 février, pour WWE Monday Night RAW.

Comme indiqué, la WWE a publié une bande-annonce taquinant la prochaine victime de Randy Orton pour RAW lundi à l’aréna Bell MTS Place à Winnipeg, Manitoba, Canada.

De plus, WWE.com a publié l’aperçu officiel suivant pour l’épisode 2/24 de Monday Night RAW:

Aperçu de la WWE Raw, 24 février 2020: qui sera la prochaine cible de Randy Orton?

Qui entrera ensuite dans la portée de la Viper? De plus, Brock Lesnar revient à Raw avant le WWE Super ShowDown, et la rivalité entre Becky Lynch et Shayna Baszler s’intensifie.

Qui ciblera Randy Orton ensuite?

Randy Orton a été sur une larme horrible ces derniers temps, mettant Edge hors service le soir de son retour à Raw et envoyant Matt Hardy à l’hôpital non pas une mais deux fois lorsque l’ancien champion de l’équipe Raw Tag a demandé une explication. (Il n’en a pas obtenu, mais Orton s’est excusé, de façon quelque peu surprenante.)

Comme c’est souvent le cas avec The Apex Predator, la question est maintenant la suivante? C’est un fait qu’il frappera de nouveau, mais qui sera la cible de sa colère? D’une façon ou d’une autre, quelqu’un est sur le point d’être très, très désolé.

Le champion de la WWE Brock Lesnar apparaîtra en direct sur Raw

La dernière fois que Brock Lesnar est apparu sur Raw, c’était une attaque surprise contre son challenger de la WWE Super ShowDown Ricochet. Cette fois, The Beast va s’assurer que son adversaire le voit venir, et cela pourrait être encore plus intimidant.

Lesnar devrait apparaître en direct sur Raw trois jours seulement avant sa défense du titre, ce qui le confronte à un haut vol sans égal au cœur légendaire. Lesnar aime battre l’espoir des gars comme ça, mais Ricochet est, comme nous le savons, différent. Bien que Brock puisse venir à Raw en tant que tactique effrayante, ne soyez pas surpris si sa posture ne sert qu’à renforcer la résolution du challenger.

Est-ce que Becky Lynch et Shayna Baszler vont se battre dans le même bâtiment?

Compte tenu de ce que Shayna Baszler a fait à la championne féminine brute Becky Lynch il y a quelques semaines, placer ces deux personnes dans le même bâtiment avant qu’elles ne soient absolument nécessaires est certainement une décision audacieuse. Mais il est apparu que Raw allait en effet marcher le long du rasoir, car la championne de Raw Women et son challenger potentiel de WrestleMania devraient se trouver dans le même bâtiment lundi soir.

Le but de Shayna à Raw cette semaine est quelque peu vague – elle devrait participer au match de la chambre d’élimination féminine dans quelques semaines, où un combat avec Lynch à WrestleMania est en jeu. Mais il devient de plus en plus clair que ces deux-là n’ont pas besoin de beaucoup de faux semblants pour se détruire; Becky a notoirement conseillé à Shayna de “me trouver avant de vous trouver”, et maintenant Baszler semble la suivre dans cette offre, amenant ces deux éléments combustibles à la porte de l’autre. La maison ne sera peut-être pas laissée debout avant mardi.

