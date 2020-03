WWE “Negative” On CM Punk In-Ring Return

WWE

Selon Dave Meltzer de The Wrestling Observer, la WWE souhaite moins que CM Punk revienne dans le ring.

S’exprimant franchement sur la situation dans la dernière édition de Wrestling Observer Radio, Meltzer a noté que les autres anciennes stars actuellement utilisées ainsi que les malaises persistants entre les deux parties pourraient détourner les espoirs de ceux qui veulent le voir lutter. au moins une fois de plus pour l’organisation.

Il a dit; “Je sais que la WWE est assez négative sur l’idée de la lutte punk. Plus que je ne le pensais, mais ils le sont. L’idée est entre Bill Goldberg et Edge et The Undertaker et des gens comme ça, ils ont leur part de les gars comme ça. Il y a beaucoup d’amertume, apparemment plus du côté de la WWE que du côté de Punk, je pensais que ce serait l’inverse, mais voilà. “

L’arrivée de Punk en novembre sur le backstage de la FS1 WWE a été une bombe pour le moment, mais n’a pas vraiment brisé Internet ou “changé la culture” de la manière promise dans les semaines qui ont suivi. À la peine de noter qu’il travaillait pour Fox et non pour la WWE, la relation mi-riz / mi-chips n’était pas aussi satisfaisante pour les fans qu’elle l’avait promis. Vince McMahon (ou d’autres à la table supérieure de l’entreprise) semble être d’accord.