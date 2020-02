WWE Network publie le calendrier du contenu pour cette semaine

La WWE a publié ce qui suit:

Lundi 3 février

WWE Break It Down: Kevin Owens (encore) – Immédiatement après Raw à 23 h. ET

Mardi 4 février

WWE 24: WrestleMania New York (encore) – 19 h ET

Mercredi 5 février

Monday Night Raw (1/6/20) – 10 h HE sur demande

The Bump de la WWE avec The Street Profits (épisode de 90 minutes!) – EN DIRECT à 10 h HE

Jeudi 6 février

WWE NXT UK avec Trent Seven contre Eddie Dennis dans un combat de Steel Corners Street – 15 h ET / 20 h GMT

Cette semaine à la WWE – 19 h ET

WWE NXT (2/5/20) – 22 h ET

Vendredi 7 février

205 Live – EN DIRECT à 22 h ET

Samedi 8 février

Événement principal de la WWE (1/23/20) – 10 h HE sur demande

WWE 24: WrestleMania New York (encore) – 20 h ET

Dimanche 9 février

Vendredi soir SmackDown (1/10/20) – 10 h HE sur demande

Royal Rumble 2020 (encore) – 20 h ET