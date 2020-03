WWE NXT 11 mars 2020 Résultats complets et rapport

Pour la première fois, NXT sera en direct du WWE Performance Center! Et avec des matchs de championnat nord-américain et par équipe par équipe!

Championnat nord-américain NXT: Keith Lee VS Cameron Grimes; Lee remporte et conserve le championnat nord-américain NXT. Qualification du concurrent n ° 1 du championnat féminin NXT: Mia Yim VS Dakota Kai avec Raquel Gonzalez; Yim gagne et avance au match TakeOver: Tampa Ladder.KUSHIDA VS Raul Mendoza; KUSHIDA remporte.NXT Qualification du candidat au championnat féminin n ° 1: Tegan Nox VS Deonna Purrazzo; Nox gagne et avance vers le match TakeOver: Tampa Ladder. Championnats par équipes NXT Tag: The Broserweights VS The Undisputed Era; Les Broserweights gagnent et conservent les championnats NXT Tag Team.

Championnat nord-américain NXT: Keith Lee VS Cameron Grimes!

Le Limitless One a entendu beaucoup de mots sortir de la bouche de Carolina Caveman lorsque ce match a été annoncé, mais maintenant il est temps pour Grimes de mettre son argent là où se trouve sa bouche. Grimes aura-t-il enfin son moment d’évasion avec le plus grand Cave In de tous les temps? Ou est-ce que NXT continuera à #BaskInHisGlory?

Les présentations sont faites, la ceinture est relevée et le PC a son tout premier match de championnat!

Grimes et Lee encerclent et certains fans scandent: «Obtenons Grimy!» Beaucoup plus de fans huent ces chants. Grimes précipite Lee avec un coup de pied mais Lee l’attrape pour retourner Grimes! Mais Grimes atterrit sur ses pieds et se retrouve dans un coin. Grimes se déplace mais Lee ne montre aucun mouvement inutile. Grimes attrape une jambe mais Lee le soulève avec un ascenseur! Lee balance et jette Grimes loin! Grimes se compose et se déplace à nouveau. Il va de nouveau pour les jambes mais Lee l’attrape à nouveau. Ils finissent sur les cordes et l’arbitre réclame le bris de corde. Grimes à la place, mais il ne peut pas soulever Lee. Il frappe donc Lee sur le dos et les fouets. Lee bloque cela pour fouetter Grimes dans un coin.

Grimes esquive Lee et court, mais sous l’emprise de Lee! Lee fouette mais Grimes tient des cordes. Grimes donne un coup de pied mais Lee GRIZZLY MAGNUM CHOPS! Grimes tombe à genoux mais les fans veulent “Une fois de plus!” Lee traîne Grimes mais Grimes jette des avant-bras. Lee pousse Grimes hors du ring! Les fans applaudissent alors que Lee sort et va chercher Grimes pour le renvoyer dans le ring. Grimes enlève Lee du tablier puis saute sur le tablier. Grimes Penalty Kicks! Et bondit, mais le tumbleweed est pris! Lee amène Grimes mais Grimes attrape des cordes pour se sauver, et STOMP Lee la tête sur le tablier! Les fans scandent: “You Suck!” alors que Grimes augmente la vitesse. Grimes DIVES, mais dans les bras de Lee! Lee tient Grimes mais Grimes utilise à nouveau des cordes. Mais cette fois, Lee balaie les jambes!

Lee entraîne Grimes dans le ring, mais Grimes se dirige vers un tablier. Lee traque derrière Grimes et l’amène. Grimes jette des coudes mais Lee fait sauter Grimes des boucles. Le chapeau tombe! Le chapeau haut de forme de Grimes est au sol mais Lee grimpe. Lee tire Grimes par ses cheveux, mais Grimes résiste au superplex. Grimes glisse librement sur enziguri! Et balayez les jambes! Lee frappe des boucles en descendant, Grimes remonte et frappe un GRAND bandoulière! Grimes ne peut pas couvrir donc il A GENOUX Lee dans la tête! NXT va image en image alors que Grimes broie Lee dans le tapis.

Grimes a Lee contre les cordes mais l’arbitre le recule. Grimes maintient Lee en lui tirant l’oreille. L’arbitre réprimande alors Grimes grince son avant-bras dans le visage de Lee. L’arbitre compte et Grimes lâche. Lee se met sous tension mais Grimes enfonce son coude dans le côté de la tête de Lee! Grimes STOMPS Lee vers le bas! Lee va aux cordes mais Grimes a raison sur lui avec un étranglement! L’arbitre compte mais Grimes lâche à 4. Grimes donne un coup de pied à Lee dans la jambe, et encore, puis le poisson accroche le visage! Encore une fois, l’arbitre compte mais Grimes relâche à 4. Grimes amène Lee mais Lee le repousse. Grimes KICKS la jambe, mais Lee lance un gros coup de corps! Lee se lève, place Grimes dans un coin, puis lance des coups de corps! Grimes couds en arrière mais Lee pointe à bout portant dans le coin!

Lee jette des grimes à travers le ring! Et puis court de coin en coin, mais Grimes le fait trébucher dans les boucles! Grimes traîne Lee avec une pochette de chameau! Lee persiste alors que Grimes se détend. Lee se bat jusqu’à ses pieds, mais Grimes KICKS une jambe! Et piétine Lee! Grimes piétine la jambe et Lee se tord aux cordes. Grimes enfonce ses bottes dans la tête de Lee mais l’arbitre le recule. Lee s’assoit et Grimes commence à lancer des coups de pied. Grimes donne un coup de pied à Lee à l’avant, puis à l’arrière, puis s’accroche à une Iron Octopus! Lee persiste alors que Grimes tire sur le bras. Lee se fraye un chemin tandis que NXT revient à une seule image.

Les fans se rassemblent et Lee Fireman’s porte Grimes. Grimes coudes Lee encore et encore et Lee commence à s’agenouiller. Mais Lee se relève immédiatement! Grimes glisse sur le dos, les ceintures et les ascenseurs, mais Lee est trop! Lee fouille, interrompt les commandes, mais Grimes coude. Grimes est gratuit et fonctionne, mais Lee se précipite! Lee se baisse et Grimes doit sauter, puis Lee CROSSBODIES Grimes! Les fans sont excités comme Lee ROCKS Grimes dans un coin! Grimes patauge, Lee court, mais Grimes repart! Lee vacille mais il bloque toujours un coup de poing! Lee pompier porte mais Grimes glisse pour donner un coup de pied. Encore une fois, Lee bloque le coup de pied puis recule. Il fait entrer et monter des Grimes, mais Grimes sort de la bombe pour SUPER FOREARM!

Grimes esquive un coup de poing pour donner des coups de pied, mais Lee balance à nouveau. Lee retourne les mains, Grimes le fait passer à SUPERKICK! Et SUPERKICK! Et le SUPLEX ALLEMAND!? Couverture de pontage, DEUX !! Lee survit et le PC est enflammé pour «NXT! NXT! ” Grimes et Lee se lèvent lentement et Grimes est le premier. Grimes amène Lee à coups de pied, puis il saute dans le coin. MOONSAULT, mais Lee l’attrape! Lee fait tourner Grimes, mais Grimes en fait un DDT! Couvrir, DEUX !! Grimes serre les dents alors qu’il se penche sur Lee. Grimes piétine dans le coin et Lee se lève. No Cave In alors que Lee fait le saut de Grimes! Mais encore une fois Grimes sort de la bombe, à SUPERKICK! Mais Lee court à POUNCE! Transport de pompier, BIG BANG CATASTROPHE! Cover, Lee gagne !!

Gagnant: Keith Lee, par pinfall (toujours NXT Champion d’Amérique du Nord)

Le règne sans limites continue! Le premier de son genre est sur une lancée alors que NXT se dirige vers Road to WrestleMania. Mais attendez! Damien Priest apparaît et CLUBS Lee avec ce bâton !! L’Archer de l’infamie CLUBS Lee à nouveau! Mais voici Dominik Dijakovic! Le colosse croate fait fuir Priest, sa genouillère montrant les dommages causés par ce même bâton. Mais alors Dijakovic repère la ceinture de titre. Il le ramasse et l’apporte à Lee, mais Lee exprime sa colère contre Dijakovic avec une SPIRIT BOMB !! Le prêtre a mis Lee en colère et personne n’aimera Lee quand il est en colère. Lee piétinera-t-il tout le monde sous ses pieds pour solidifier sa domination?

NXT Women’s Championship # 1 Contender’s Qualifier: Mia Yim VS Dakota Kai w / Raquel Gonzalez!

Le méchant en chef doit au serpent venimeux qu’est le roi Kota une distraction qui lui a coûté contre Xia Li. De plus, en prenant Dakota dans un match de cage qu’elle n’a gagné que grâce à son nouvel acolyte. Avec cinq places à gauche, qui rejoint Chelsea Green lors du prochain match des prétendants à Tampa?

La cloche sonne et Dakota précipite Mia, mais Mia évite le dropkick. Mia Oklahoma Rolls Dakota, DEUX! Mia essaie une écolière, DEUX! Dakota se heurte à un tour de taille mais tire la balle à SLAP Mia! Mia CHOPS revient! Et encore! Mia jette les avant-bras puis met Dakota dans un coin pour la jeter à travers le ring! Mia garde Dakota avec les genoux de tous les côtés, puis un autre CHOP! Dakota va dans un autre coin mais Mia la fouette. Dakota recule, Mia esquive et jette plus d’avant-bras! Les fans sont du côté de Mia alors qu’elle CHOPS à nouveau. Mia fouette mais Dakota s’inverse. Mia redirige et voyage dans le Dakota jusqu’au dropkick du sous-sol! Couvrir, DEUX!

Mia pleut les avant-bras sur Dakota et les couvertures, DEUX! Mia la garde au frais en mettant Dakota dans un coin. Elle fait tomber Dakota de ses boucles puis lui gifle le dos! Mia va de coin en coin pour BOOT Dakota down! Mia redémarre Dakota, puis fouette son coin à coin. Dakota met Mia sur le tablier mais Mia esquive le coup de pied pour donner un coup de pied au mauvais genou! Dakota hurle de douleur et l’arbitre la contrôle, et Raquel s’approche de Mia. Mia donne un coup de pied mais Raquel le bloque, et tire Mia sur son épaule pour un tablier aux yeux de serpent! Les fans boo mais Raquel s’en tire alors que NXT va se casser.

NXT revient alors que Dakota donne un coup de pied à Mia. Mia en bloque un mais Dakota la frappe dans un coin. Dakota fait le tour du monde, mais Mia esquive! Dakota se dépêche après mais Mia esquive le coup de hache. Mia balaie les jambes et maintenant Dakota rampe. Les fans se rallient alors que Mia arrive et se rallie aux lariats et à une botte! Et un casse-cou sautant! Mia se met le feu et elle lance des dropkicks de Kai dans un coin! BOULET DE CANON! Mia traîne Dakota dans une couverture d’allumette, DEUX! Mia traîne Dakota mais Dakota la jette dans des cordes! Les fans huent alors que Dakota fouette, mais Mia revient à l’avant-bras! Mia court mais Dakota suit pour avant-bras! Dakota crie: “Je vais reprendre!” Dakota court, mais sait que Mia suit donc elle coude. Alors Dakota saute dessus, pour KAI-ROPRACHTOR! Couvrir, DEUX !!

Dakota et Raquel sont choqués que Mia survive! Mais le PC se mobilise pour le HBIC alors même qu’elle se tord. Dakota traîne Mia mais elle est morte! Dakota donne toujours un coup de pied sur le visage de Mia! Mais Mia esquive le terrain pour rouler Dakota, DEUX! Dakota met Mia dans un coin, va de côté mais manque encore! Mia soulève Dakota, mais Dakota tient des cordes pour la vie des sourds! Mia BOMBS Dakota off, puis les allumettes, mais Raquel tire les pieds de Mia sous elle! Les fans huent alors que Raquel s’en sort à nouveau. Mia lance un regard noir à Raquel mais Raquel joue stupide. L’arbitre interroge Raquel, mais Dakota fait rouler Mia! Mais les disputes empêchent l’arbitre de voir la couverture !! Dakota devient folle, mais elle entre dans PROTECT YA NECK !! Couvrir, Mia gagne !!

Vainqueur: Mia Yim, par tombé (avance au TakeOver: Tampa Ladder Match)

Mais bien sûr, Raquel attaque! Les fans huent alors que Raquel plane sur Mia. Raquel vérifie Dakota, puis retourne après Mia. SLAM jambe unique !! La Fille du Desperado aide Dakota à prendre congé, mais ils ne se dirigent toujours pas vers Tampa. Mia pourra-t-elle récupérer et être prête pour ce match d’échelle très important?

NXT Media a l’arrivée de Tommaso Ciampa.

Quelle est sa réponse aux affirmations de Johnny Gargano selon lesquelles ce soir, ils font les choses comme Gargano? Ciampa dit: «À sa façon?» On dirait que Blackheart ne va pas représenter ça. Que se passe-t-il alors que ces deux-là se dirigent à nouveau sur une trajectoire de collision?

NXT reçoit un autre nouveau message crypté.

Une télévision avec statique. Une voix parle, mais que dit-elle? La lune, les corbeaux, les vautours, une éclipse et un coucher de soleil, ainsi qu’une horloge. Apocalypse. Qu’est-ce que tout cela veut dire?!

KUSHIDA VS Raul Mendoza!

Le Time Splitter revient à NXT, et il est prêt à tester la ligne Mendoza! Le temps libre de Kushida sera-t-il un facteur ce soir?

La cloche sonne et Mendoza s’en prend immédiatement à Kushida! Les deux lancent l’avant-bras après l’avant-bras mais Mendoza est à genoux. Mendoza fouette mais Kushida s’inverse. Mendoza monte et recommence et continue de bouger. Kushida haies mais Mendoza handprings, et Mendoza huricanranas mais Kushida handprings, aussi! Les choses continuent de bouger, les mains Mendoza sortent de la hanche pour faire tomber Kushida! Mendoza amène Kushida à le CHOP dans le coin! Il fouette Kushida coin à coin mais Kushida le met sur le tablier. Mendoza jette des avant-bras et monte en haut pour sauter, dans une boule rapide! Mendoza tombe mais Kushida Vole! Coup direct à la rampe!

Kushida amène Mendoza et le met sur le ring. Kushida enziguris Mendoza d’un coin puis monte en haut. Mendoza se lève mais passe sous le dropkick du missile pour un coup de pied arrière. Mendoza frappe un suplex anarchique! LIONSAULT! Couvrir, UN !! Mendoza serre les dents et entraîne Kushida. Mendoza fait tourner le cou de Kushida puis s’enroule sur une jugulaire. Kushida perdure alors que les fans se rallient, mais Mendoza est à genoux. Mendoza revient en arrière mais Kushida atterrit sur ses pieds! Kushida tire des avant-bras et un CHOP! Kushida fouette mais Mendoza fait marche arrière, seulement pour que Kushida remonte le coude à la main! puis un coup de pied de mule à un coup de pied de pénalité sur le bras! Des sauts périlleux mais pas de DDT. Mendoza court, la hanche de Kushida se jette sur le dropkick de la roue de charrette!

Les fans acclament cette action au rythme rapide alors que Mendoza rampe dans un coin. Kushida vise et court de coin en coin, mais Mendoza esquive! Mendoza se heurte à une botte! Kushida bondit mais Mendoza fait main ENZIGURIS! Kushida vacille en haut et Mendoza monte de l’extérieur. Mendoza jette des avant-bras en montant. Kushida riposte et les deux bagarres. Mendoza passe sous Kushida au port du pompier, mais Kushida coude en arrière. Kushida lance le bras pour le Hoverboard! SUPER ARMBAR TAKEDOWN !! Mendoza tape, Kushida gagne !!

Gagnant: Kushida, par soumission

Le Super Junior gagne gros à son retour! Kushida trouvera-t-il son chemin vers un titre en un rien de temps?

NXT Media interviewe Tyler Breeze.

Mackenzie Mitchell interroge Prince Pretty sur la première soirée en direct de NXT depuis PC. Il était là depuis le premier jour, alors que signifie pour lui le Performance Center? «J’entends tout le temps parler de cette première classe qui a construit le Performance Center.» En réalité, le PC les a construits. Il n’y aurait pas de Tyler Breeze sans lui. Mais ensuite Austin Theory passe et dit qu’il est un grand fan. Il a regardé Breeze sur WWE Breaking Ground. C’était bien sûr il y a des années quand Austin était au lycée, mais bon, pas de manque de respect. La théorie sait que le PC construit des superstars, “mais il a également fait des gens des méga stars.” Et c’est un niveau élevé que tout le monde n’atteint pas. Tyler prend une rapide photo d’Austin. Il a fière allure, “pour un flash dans la casserole.” Les deux hommes traitent des mots audacieux, mais Breeze pourra-t-il faire #AllDay?

Rhea Ripley est là!

La championne féminine NXT se rend sur le ring avant son match historique de WrestleMania avec Charlotte Flair. Rhea reçoit un micro et dit: “Si Charlotte Flair pense qu’elle peut me faire signe avant WrestleMania, eh bien, Charlotte devra trouver un meilleur plan de match.” Elle comprend, cependant. C’est le plus gros match de la carrière de Rhea. Elle ressent la pression, mais ce qui la fait passer, c’est “frapper la reine sur son cul royal!” Alors viens Mania – Charlotte est là! Rhea est apparue sur Raw, il semble donc que la reine rendra la pareille en revenant à NXT!

Les fans “WOO ~!” alors que Charlotte se pavanait sur scène avec son propre micro. Les fans trollent avec “You Don’t Go Here!” mais elle souligne qu’elle a fait ici. Charlotte dit qu’elle n’a aucun problème à admettre que Rhea a du cran. Mais Rhea, vous devez vous concentrer. C’est WrestleMania! C’est beaucoup trop rapide et trop tôt. Et ce n’est même pas le stade ou les 80+ MILLE personnes qui scandent le nom de Rhea! Ce que veut dire Charlotte, c’est ça. Charlotte elle-même sera trop lourde à gérer! Charlotte va emmener Rhea au fond et noyer «l’étoile montante la plus rapide de la WWE», et Rhea ne peut rien y faire! Mais Rhea fait quelque chose, en attaquant Charlotte dès qu’elle est sur le ring!

La reine et le cauchemar se bagarrent mais Charlotte prend l’avantage! Jusqu’à ce que Rhea le renverse! Charlotte repousse Rhea et la BOTTE avec ces bottes à talons hauts! Les fans trollent avec “Go Back to Raw!” mais Charlotte opte pour la figure quatre. Rhea met Charlotte en boucle! Charlotte se sauve mais elle traîne Rhea pour jeter une jambe dans le poteau! Et encore! Et encore! Les fans huent alors que Charlotte met Rhea dans une figure quatre suspendue !! Rhea est courbée contre et autour du poteau! Les arbitres se précipitent pour retirer Charlotte du Rhea et du Rhea flops au sol! Charlotte se dépoussière les mains avant de décrocher le championnat féminin NXT. Elle le laisse tomber sur Rhea avant de se tenir au-dessus d’elle. “Vous n’avez même rien sauvé pour WrestleMania!” Les fans trollent avec “You Don’t Go Here!” mais Charlotte pourrait régner ici après que l’histoire soit faite à Tampa!

NXT examine de plus près le champion NXT UK, Walter.

«Je suis le Ring General et je suis votre champion du Royaume-Uni. Aujourd’hui et pour toujours. ” Les côtelettes, les bottes, les lancers et l’agilité. Toute l’expérience et le talent, la précision et la domination, il n’y a pas de mouvement perdu. Walter est différent. Mais pourquoi est-ce si familier? Finn Balor dit que les mensonges voyagent plus vite que la vérité. Mais le prince se rend au Royaume-Uni! Va-t-il prendre le relais quand il arrivera dans le monde de Walter?

NXT Media rattrape Mia Yim à l’extérieur.

Elle attend une opportunité comme celle-ci! Enfin, Tampa sera son rachat. Mais une voiture roule vite et deux luchadors au masque d’or attrapent Mendoza?! De quoi assistons-nous!? Où emmènent-ils Mendoza?!

NXT Women’s Championship # 1 Contender’s Qualifier: Tegan Nox VS Deonna Purrazzo!

La troisième place du Six Ladder Match est sur le point d’être remplie! La fille avec le magicien le plus brillant n’aura pas à se soucier de son ancienne amie grâce à Mia, mais ce n’est que si elle peut vaincre l’Armbar Virtuosa! Qui rejoint le HBIC et le Hot Commodity de la marque Robert Stone à Tampa?

La cloche sonne et Deonna tourne avec Tegan. Ils attachent, Deonna serre le bras et tire dessus. Tegan jette les avant-bras avec son bras libre mais Deonna continue de se déchirer. Tegan avant-bras jusqu’à ce qu’elle soit libre, puis étouffe les poignées! Deonna se libère de cela pour tordre le mauvais bras de Tegan et la claquer sur le tapis! Tegan arrive à un coin mais Deonna lui enfonce l’épaule. L’arbitre recule Deonna mais elle revient. Tegan monte et retourne mais se transforme en EXPLODER! Couvrir, DEUX! Deonna est déjà frustrée mais elle traîne Tegan pour en arracher davantage. Elle coupe le mauvais bras et Tegan va dans un coin. Deonna frappe Tegan et frappe un trou de boue. L’arbitre la recule mais elle a raison sur Tegan avec un CHOP!

Deonna COUPE Tegan plus fort, puis fouette de coin en coin. Tegan parvient à inverser et à frapper un uppercut! Tegan balaie les jambes et court avec le CANNONBALL à genoux! Deonna BOOTS Tegan vers le bas puis couvre, DEUX! Mais Deonna obtient le FUJIWARA! Tegan se tord, endure et parvient à se rouler en deux, DEUX! Tegan HEADBUTTS Deonna, puis SHINIEST WIZARD sorti de nulle part !! Cover, Tegan gagne !!

Gagnant: Tegan Nox, par chute (avance au match TakeOver: Tampa Ladder)

Et en un éclair, ça s’éteint! Tegan se rapproche d’une opportunité de championnat féminin NXT, mais pourra-t-elle grimper avec un mauvais bras? Qui d’autre se joindra aux trois dans trois semaines?

Championnats par équipes NXT Tag: The Broserweights VS The Indisputed Era!

TakeOver: Portland revisité alors que Matt Riddle et Pete Dunne donnent une revanche à Bobby Fish et Kyle O’Reilly! Est-ce que reDRagon pourra se racheter et faire à nouveau des titres incontestés? Ou les étalons sauvages monteront-ils sur la route de Tampa avec les ceintures et la Dusty Cup à la main?

Mais avant que les champions ne fassent leur entrée, Velveteen Dream fait connaître sa présence! Le rêve parle depuis le balcon alors que «nous avons quatre hommes debout au milieu de l’anneau PC. Combien? Nous en avons quatre. Un petit, deux petits, trois petits, quatre petits hommes debout au milieu de l’anneau PC. ” Pourtant, Dream n’a d’yeux que pour Adam Cole. Il a toujours été question de Cole et du championnat NXT. Parce que s’ils pensent pendant une «seconde sale chien disparu» Dream se soucie de Roddy Strong et de sa famille, «vous avez quelque chose à venir.» Solides, ils n’étaient que des collants avec des visages peints dessus. Passer à autre chose. Le rêve n’est pas si vil. Strong est juste plus bête qu’il n’y paraît. Et il a l’air assez stupide.

Mais Dream semble passé Strong alors qu’ils regardent tous Dream, et nous regardons tous ici l’événement principal du Championnat NXT pour TakeOver: Tampa. Cole dit à Dream de se taire et dit que Dream n’a rien gagné. Mais félicitations, vous avez incité Cole à entrer dans la cage. Rêve encore perdu! Il n’a PAS gagné un match de championnat NXT. Parce que tout le monde regarde «le plus grand champion NXT qui ait jamais existé». Et la semaine prochaine, Cole va célébrer ce qu’il a gagné. Parce que la semaine prochaine, Cole devient officiellement le champion NXT régnant le plus long de tous les temps! Donc pour ce soir, Cole et Strong vont mettre fin à la mascarade. Pas même dans tes rêves, Cole. Voici un appel au réveil, “Bro …” Jedusor et Dunne font leur entrée, et cette suite Portlandia commence!

Les ceintures sont levées et les équipes trient. C’est Dunne et Kyle avec la cloche. Ils attachent et les bracelets Kyle à la clé. Dunne tourne à travers et se tient sur le pied de Kyle alors qu’il le fait trébucher. Dunne lance l’autre jambe dans un pied debout tandis que les fans pêchent à la traîne avec la fameuse tornade de la langue. Kyle se lève, se déplace et poursuit la jambe de Dunne. Dunne reste hors de l’emprise de Kyle, et les deux se tiennent. Maintenant, Fish and Riddle s’incline et les deux cercles. Fish donne des coups d’essai, mais Jedusor riposte! Jedusor prend Fish dans une guillotine, mais Fish sort pour se déplacer vers un facelock. Jedusor sirote la ceinture et jette du poisson! Fish se lève vite et les fans chantent: “Riddle’s Gonna Smoke ~ You!” Poisson fumé?

Fish and Riddle cercle et attachez. Le poisson donne un coup bas mais Jedusor prend la clé en boyau! Il suplexe Fish une fois, puis Dunne intercepte Kyle, pour DOUBLE Gut Wrench Suplexes! Les Broserweights disparaissent tous les deux alors que reDRagon sort! The Undisputed se regroupe et est frustré alors que NXT va se briser.

NXT revient alors que Jedusor frappe un tire-bouchon et Dunne ajoute un dropkick au sous-sol! Couvertures d’énigmes, DEUX! Le poisson est furieux mais Jedusor donne des coups de pied à Kyle Bro! «Bro! Bro! ” Mais Kyle en bloque un pour lancer les avant-bras! Riddle CHOPS, et les deux bagarres! Jedusor jette les avant-bras puis les bottes, mais Kyle le met sur le tablier. Le poisson s’écoule, mais Jedusor le ponte, puis Jedusor esquive le punch de Kyle pour le parer. Le poisson va balayer, Jedusor saute dessus mais Kyle BOOTS Jedusor descend! Jedusor frappe la balustrade et Fish passe pour le poursuivre. Fish jette Jedusor dans plus de balustrade puis lance des coups de corps. Il place Jedusor sur le ring pour ensuite se serrer les genoux avec le muay thai. Il lance plus de frappes dans le coin puis marque Kyle.

Kyle ajoute ses propres frappes sur Jedusor mais l’arbitre compte. Kyle lâche à 4 et Riddle tombe sur le tapis. Les fans se rallient mais Kyle enfonce les genoux et les coudes dans les côtes de Jedusor. Kyle court au genou coulissant! Maintenant, il broie «n» livres! Couvrir, DEUX! Kyle garde Jedusor et étiquette Fish. Ils agrippent Jedusor à des coups de corps, puis Fish snap suplexe Jedusor vers le bas. Couvrir, DEUX! Le poisson reste près de Jedusor, mais Riddle CHOPS revient! Riddle et Fish bagarre et Fish rocks Riddle. Poissons fouets mais Jedusor tient des cordes. Fish donne un coup de pied à Jedusor, puis l’éloigne de Dunne pour obtenir plus d’avant-bras. Snapmare et lance-pierre pour une sentinelle lance-pierre! Couvrir, DEUX! Fish garde son sang-froid et traîne Jedusor dans le coin. Étiquetez les suplexes à double accrochage Kyle et reDRagon! Couvrir, DEUX!

Kyle a Jedusor dans un bracelet monté, puis enfonce à nouveau ses genoux! Il ramène Jedusor et lui donne des genoux muay thai. Tag to Fish mais Riddle tire à nouveau sur les avant-bras. Le poisson jette des coups de corps et des genoux puis fouette. Jedusor s’inverse, Fish se libère pour donner plus de genoux, mais se lance dans un PELE! Kyle s’incline et il garde Jedusor de Dunne, mais pas pour longtemps! Dunne se rallie, esquive le poisson et lui donne un rebond allemand! ARRÊTEZ-VOUS aux mains, BUZZSAW à la tête! Kyle est levé, Dunne le remonte puis saute pour laisser tomber la jambe! Les fans tirent avec Dunne alors qu’il amène Kyle, X-Plex dans le brassard! Kyle se bouscule mais se retrouve dans un Triangle Hold! Kyle atteint et Fish aide les cales à obtenir le bris de corde! L’arbitre compte, Dunne lâche à 4.

Kyle se rassemble avec l’UE, mais Dunne est un tabouret-escalier alors que Jedusor se précipite. BRO EN MOUVEMENT !! Le Tope Bro-jilo sort l’ère incontestée! Jedusor met Strong et Cole, mais ce ne sont pas les bons membres de l’ère incontestée! Mais Dunne improvise et tire un Eddie Guerrero! Il fait un bruit de WHAP et fait semblant que Cole l’a frappé! L’arbitre ne sait pas trop quoi penser, mais Strong démontre à quel point il est facile de simuler tout cela! Jedusor entre et prétend avoir vu le superkick Cole Dunne! L’arbitre essaie de résoudre ce problème et il a une solution. Il ÉJECTE Cole et Strong! Le PC est tonitruant et les Broserweights haussent les épaules. Mais cet événement principal est loin d’être terminé, et NXT va image par image.

Kyle se précipite mais Dunne le prend avec un pied tombant! Dunne attrape une main et torture les doigts! Hammerlock STOMP! Kyle se tord mais Dunne s’en va. Kyle jette Dunne dehors, Fish le rattrape et court vers lui mais Dunne esquive le coup de pied muletier! Dunne va au tablier mais Kyle prend la jambe pour une vis de dragon! Le poisson balaie l’autre jambe et Dunne s’écrase! Fish amène Dunne vers le haut et entre et saisit la jambe. Il tord le genou, puis met Dunne dans le coin. Le poisson jette des coups tout autour puis marque Kyle. Kyle ajoute des stomps, puis repousse Fish. Fish traîne Dunne pour lancer plus de genoux, puis fouette de coin en coin. Dunne frappe les boucles et Kyle marque. Le poisson entre mais Dunne le met sur le tablier. Kyle arrive alors que Fish s’écrase, mais Dunne donne un coup de coude à Kyle.

Kyle garde Dunne de Jedusor, puis le fouette. Dunne va et vient et se dépêche, mais Fish trébuche sur Jedusor! Kyle frappe un GRAND avant-bras sur Dunne, puis le BOTTE! Couvrir, DEUX !! Kyle devient frustré mais il entraîne Dunne. Dunne CHOPS, Kyle avant-bras, répétez. NXT revient à une seule image à mesure que la bagarre se poursuit. Dunne avant-bras, mais Kyle lance un festival de grève! Le balayage des jambes fait tomber Dunne, puis Kyle le traîne. Snapmare et tag pour Fish, Fish fronde mais sur les genoux! Les deux hommes sont à terre et Fish étiquette Kyle. Kyle entraîne à nouveau Dunne, mais Dunne va à l’enziguri, seulement pour que Kyle se baisse. Mais Dunne utilise les deux jambes pour repousser Kyle, hot tag pour Jedusor!

Le Bro se mobilise sur reDRagon! Et les avant-bras! Et puis un DOUBLE GENOU! Devinettes avant-bras Poissons dans un coin puis BROSPLODERS! Avant-bras et BROSPLODER pour Kyle! Brotons pour Fish et Kyle! Coup de pied de pénalité pour poisson! Riddle Dead Lift Fisherman BUSTERS Kyle! Couvrir, DEUX !! Kyle survit mais le chant de «Riddle ~! Devinette ~! ” résonner. Une énigme à Dunne amène ensuite Kyle dans le portage du pompier. Kyle se glisse pour nier la confrérie et il pousse Jedusor dans Dunne! Sangle Kyle Riddle, Sangle poisson Dunne, DOUBLE SUPLEXES ALLEMANDS! Mais les deux Broserweights atterrissent sur leurs pieds! Genou stéréo et BUZZSAW! Dunne entraîne Kyle pour une POWERBOMB! Couvrir, DEUX !!

Les fans se mobilisent alors que Dunne amène Kyle, pour Danielson Stomps! Kyle parvient à repousser Dunne mais Dunne évite le coup de pied à ROCK Kyle! Kyle à genoux, Axe n’-ENZIGURI de Dunne! Mais Kyle yoyo est à LARIAT! Les deux hommes sont en panne mais le PC est enflammé alors que les deux hommes rampent. Tags chauds pour Fish and Riddle! Le poisson fait tourner Jedusor, le port du pompier, mais Jedusor se glisse vers le port du pompier. BRO TO- NON! Fish a le plein Nelson, mais Jedusor se libère du snapmare. Énigmez les cordelettes au FINAL FLASH! L’énigme est morte mais Kyle tient les bras de Fish! Cela compte aussi comme une étiquette, mais Jedusor reste des SUPLEXES ALLEMANDS! Kyle est en haut et FLYING KNEE DROPS sur le pont de Riddle! Couvrir, Dunne le casse juste à temps!

Les quatre hommes sont en baisse alors que les fans se rassemblent et se battent en duel. Dunne va au tablier à MOONSAULT, mais Fish s’éclaircit. Kyle saute du tablier avec un genou volant! Dunne est envoyé dans la foule mais Kyle va sur le ring. Tag pour pêcher, ils apportent Riddle, CHASING THE DRAGON! Couvrir, DEUX !! Jedusor survit mais Fish remet Kyle à l’intérieur. Ils ramènent Jedusor mais Jedusor les coupe et les frappe tous les deux! Bottes de poisson, clubs Kyle, mais Jedusor évite l’anéantissement pour DOUBLE LANCE! Les quatre hommes sont à nouveau en baisse mais les fans se rallient avec “RIDDLE ~!” Attendez, voici les jeunes vétérans Grizzled! Dunne revient pour se regrouper avec Jedusor, mais Fish s’attaque à Dunne!

Ceintures de sécurité Kyle, interrupteurs à commandes de poissons, James Drake distrait la référence! Kyle jette Fish off et Gibson THROAT CHOPS! Roll up, TWO!?! Pas de boulot grisonnant ici et ça met en colère GYV! FLASH FINAL! Drake se glisse dedans mais Dunne le traîne, le BLAST avec un avant-bras, et il frappe Gibson! Fish court à Riddle mais est jeté sur Gibson et Drake! Tag à Dunne et ils genoux enziguri Kyle dans le coin! BROSERWEIGHT POUR DORMIR !! Couverture, Broserweights gagne !!

Gagnants: The Broserweights, par pinfall (toujours NXT Tag Team Champions)

Riddle et Dunne survivent triche après triche et sont toujours au sommet de la division NXT Tag Team! Mais les Grizzled Young Veterans seront-ils BIENTÔT reconnus comme leurs prochains candidats?

Le NXT de la semaine prochaine promet d’être grand!

D’une part, la célébration du championnat NXT d’Adam Cole est confirmée! Comment Cole célébrera-t-il son accomplissement historique? De plus, la prochaine qualification pour le championnat féminin NXT sera Candice LeRae VS Mercedes Martinez! Dont le long voyage de lutte les rapproche du titre?

Tommaso Ciampa se dirige vers le ring!

Le Blackheart était clairement provocant à son arrivée plus tôt ce soir, et maintenant il est encore plus audacieux en descendant la rampe. Que dira Ciampa de Gargano après le retour de NXT après une pause de plus?

NXT revient une fois de plus et les fans scandent “Daddy’s Home!” comme Ciampa attrape un micro. “Johnny, je ne sais pas si tu peux entendre ma voix, je ne sais pas où tu es, mais je sais que tu sais que tu entends tous ces gens.” Gargano a fait une promesse à ces gens et il a fait une promesse à Ciampa. Il a dit que nous découvririons tous pourquoi! Le temps est donc écoulé. Et Ciampa sait pourquoi, mais les gens – Gargano parle via titantron! Et Gargano dit que Ciampa ne sait rien du Gargano, mais Gargano sait tout sur Ciampa. Gargano a également dit qu’ils feraient les choses à sa manière. Alors maintenant, il est temps pour les fans d’admettre qu’ils se sont trompés sur Ciampa! Ou est-ce que tout le monde a oublié les trois dernières années? Pas le Gargano. Il n’a pas oublié ce que Ciampa lui a fait, aux fans, à NXT! “Tommaso Ciampa est la pire personne de l’histoire de NXT!”

Ciampa en a assez d’écouter Gargano depuis une salle de réunion aléatoire alors il part à la recherche de Gargano! Gargano dit que Ciampa part pour six mois et maintenant tout le monde l’aime! Tout le monde chante «La maison de papa!» Mais où étaient les excuses? Qu’est-ce qui a racheté Ciampa? Gargano ne se rendait pas compte que Ciampa avait quitté le ring, et maintenant Ciampa aperçoit Gargano! Gargano pousse une chaise à Ciampa, et la bagarre est lancée! Ciampa enfonce Gargano dans un mur si fort qu’il se brise, puis il jette Gargano sur la table de réunion! Gargano se lève mais Ciampa lui donne un coup avec un ordinateur portable! La poursuite se poursuit à travers l’espace de bureau, et Ciampa BOOTS Gargano vers le bas. Ciampa SMACKS Gargano avec l’une des affiches encadrées PPV!

La poursuite se retrouve dans le domaine médical du PC et des superstars comme Kushida et Tegan doivent être claires. Gargano attrape une béquille, un choix approprié compte tenu de cette rivalité, mais Ciampa lui enfonce d’abord un chariot médical! Ciampa a maintenant la béquille et SMACKS Gargano dans le dos avec! Ciampa traque Gargano mais la sécurité fonctionne, alors Ciampa les DECKS! Gargano s’éloigne mais Ciampa poursuit toujours. Ciampa jette des poubelles pendant que Gargano se retrouve dans la salle de gym. Gargano jette Ciampa dans l’une des machines! Gargano fouette mais Ciampa s’inverse et envoie Gargano s’écraser dans une porte de garage! Les arbitres veulent qu’ils s’arrêtent mais le Gargano se débat contre plus de cartes. Ciampa titube mais Gargano pulvérise quelque chose dans ses yeux !! Et puis jette Ciampa à travers le verre!

Plus de sécurité se précipite, mais Gargano ponte et les jette de côté! Ciampa rampe aveuglément de tout ce que Gargano a utilisé. Gargano se moque de «papa» en le jetant sur un pneu de tracteur. Ciampa se tord mais Gargano dit que le «menteur» a menti à tout le monde. Gargano donne un coup de pied à Ciampa pendant qu’il est à terre puis le fait reculer. Gargano apporte Ciampa et le jette dans un rack de barres de poids de développé couché! Les arbitres continuent d’essayer mais Gargano leur dit de revenir. Gargano pleut des coups de poing sur Ciampa et ose Ciampa pour le regarder dans les yeux. Gargano is seething as he sees a weight just lying around. He picks it up, and aims at Ciampa, but Ciampa kicks low! The weight goes flying into other weights, but now Ciampa picks it up, to JAM into Gargano’s stomach!

Gargano crawls but Ciampa picks up a smaller weight. And he THROWS it! Gargano gets clear and the weight SMASHES the mirror on the wall!! Gargano hurries over to PC lockers, and he punches back. Ciampa punches, but Gargano keeps fleeing. They end up by the rings now, and Gargano goes up to the bleachers. Ciampa throws hands and we have a brawl in front of the NXT fans! Gargano SUPERKICKS Ciampa back! Gargano takes a fan’s towel to mock the rallying. Ciampa BOOTS back! And bounces Gargano off chairs! Ciampa folds a chair, has fans give him space, and then he comes running in to SMASH Gargano through railing! They both fall onto people down below!! Fans lose their minds as Ciampa gets up and shouts, “This is MY house!”

Ciampa looks for Gargano but Gargano has started retreating again. Ciampa catches up and brings Gargano over to commentary! But Gargano powers out of the bomb to shove Ciampa into railing! Gargano hurries away again but Ciampa will not stop pursuing him. They go up to the perch! Gargano realizes it’s a dead end and Ciampa punches him over and over! Ciampa tries go dump Gargano over the edge, but Gargano rakes Ciampa’s eyes! Gargano SUPERKICKS Ciampa again! Gargano moves railing aside now, and he drags Ciampa over. Fans are again losing their minds, but Ciampa holds on for dear life. More railing comes off and the two start brawling. Gargano tries to slip under the railing but Ciampa KNEES him down!

Referees try to reason with both men but Ciampa only sees the table below. But Gargano puts on GargaNO Escape! Gargano pulls hard on the bad neck and a referee goes up to pull Gargano off Ciampa. Gargano DECKS the ref!! That’s a fine right there. Fans boo as Gargano catches his breath, to SUPERKICK Ciampa again! Ciampa is hanging over the edge but Gargano brings him back up. “I want you all to see this. This is a teachable moment.” He brings Ciamap up, but Ciampa lifts Gargano!! SUPER AIR RAID CRASH THROUGH THE ANNOUNCE DESK!! Fans again lose their minds, but have these two lost all semblance of sanity?!

Incredible stuff from tonight! There was a lot of advancement in many stories, and even a new one popping up. Is anyone else really intrigued about where this Mendoza story is going? Cheesy as it might seem for two men in lucha masks forcing Mendoza go with them, like something out of a crime drama movie, I want to know what that’s about. Also what great timing to have Kushida back, as I hope he is part of Team NXT for the coming Cruiserweight 5v5 Elimination match on 205 Live. The interview setting up Theory VS Breeze was also good, that sounds like it’ll be a great match.

Opening with the North American Championship was great, Grimes still looked really good against Lee. Commentary did a good job of making it out to be Lee misunderstanding the situation, thinking Dijakovic attacked so he could get the title. I feel even more now than last week that the North American Championship could be on the line in a Triple Threat for Tampa so that all of this is settled at once. The cryptic message was very confusing, I had no idea if the voice was saying words that we could even understand. Still no idea who this is hyping, which actually makes it even better. And the Balor episodes of NXT UK are finally airing, so I actually hope that they aren’t going to rush this for WrestleMania and actually take this to TakeOver: Dublin. It just makes more sense somehow.

Yim VS Kai was a really good qualifier for the coming Women’s Ladder Match, and it’s great for Mia to get this win. It mostly means we won’t have to worry about Raquel helping Dakota all throughout the match in Tampa. Nox VS Purrazzo was good but quick, but that works towards Nox’s favor as far as rankings. LeRae VS Martinez next week could go either way, and I’m still hoping Io Shirai can return to get into the Ladder match. Rhea and Charlotte had a solid segment, but NXT fans sure are rowdy. They were really trying to troll Charlotte, but she handled it well. The fight and Charlotte standing tall surely tips things back in Rhea’s favor, but it’d make for quite the shake-up if Charlotte won and returned to NXT full-time.

Everything surrounded the Undisputed Era was great. Dream calling out Cole, the Broserweights getting one over on Cole and Strong, GYV trying to do the same and it backfiring, all great stuff. Everyone can surely guess Cole’s celebration will be crashed by Dream to compel Cole into giving Dream that NXT Championship match at TakeOver. As for the NXT Tag Team Championships, obviously GYV moves up now to try to become the first team to have held both prime and UK tag titles in their careers. I can’t be sure they will with the roll Riddle & Dunne have been on, but it could be another big shake up they have in mind. Rhea got to do it in the women’s division, why not a tag team now? And GYV are a great choice as far as perhaps some of the purest Heels going right now.

And wow, that ending with DIY. I was hoping we’d get another brawl and we got a BRAWL. That could’ve easily just been their payoff right there but to think there’s still a match after this. We still don’t know the reason(s) why but Gargano was hinting at something when he called Ciampa a liar. It is one thing for Gargano to make this about the past, or at least the past we’ve seen on screen. There must be some new twist that they’re waiting until a week or two from now to spring on us because it’s that big. Hopefully it’s worth the wait.

My Score: 9.4/10