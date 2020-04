WWE NXT 15 avril 2020 Résultats complets et rapport

Matt Riddle est sans son frère, mais il doit quand même défendre les championnats NXT Tag Team! Qui le rejoint contre The Undisputed Era?

Finn Balor VS Fabian Aichner avec Marcel Barthel; Balor gagne.Aliyah VS Xia Li; Li gagne. Tournoi de championnat intérimaire NXT Cruiserweight, groupe B: Isaiah «Swerve» Scott VS Akira Tozawa; Tozawa gagne. Tegan Nox VS Raquel Gonzalez avec Dakota Kai; Nox gagne.Dexter Lumis VS Tehuti Miles; Lumis remporte les championnats par équipe par équipe NXT: Matt Riddle & ??? VS l’ère incontestée; Matt Riddle et Timothy Thatcher gagnent, les Broserweights conservent les championnats NXT Tag Team.

Finn Balor VS Fabian Aichner avec Marcel Barthel!

La semaine dernière, le Prince a déclaré au Ring General que ce n’était qu’une question de temps avant de remporter le NXT UK Championship. La guerre de Balor contre Imperium se poursuit ici ce soir, mais peut-il éliminer le char italien du plateau?

La cloche sonne et Aichner tourne avec Balor. Ils nouent et ceintures Balor. Balor passe à une prise de tête puis à une prise de contrôle. Aichner roule sur une couverture, ONE, et Balor serre plus fort. Aichner se fraye un chemin et se dégage pour tirer Balor vers le bas. Il laisse tomber les genoux sur le bras de Balor mais le casque de Balor en arrière. Balor tient bon tandis qu’Aichner se débat et frappe. Aichner se déplace pour sortir et obtenir sa propre prise de tête. Balor perdure alors qu’Aichner recule. Ils se lèvent et Balor lance des coups de corps. Serrures Balor mais interrupteurs debout Aichner. Aichner soulève mais Balor empêche un claquement. Aichner se lève à nouveau et jette Balor dans un coin! Barthel distrait les attaques de Balor et Aichner! Il s’agenouille et piétine Balor dans le coin, puis le frappe dans le dos.

Aichner fouette mais Balor s’inverse. Le coucher du soleil d’Aichner se retourne mais Balor se glisse au dropkick du sous-sol! Balor regarde Barthel avant de poursuivre Aichner dans un coin. Balor CHOPS et lance des coups de corps sur Aichner. L’arbitre compte mais Balor fouette. Aichner s’inverse mais Balor recule. Aichner va et vient mais Balor continue. Balor bondit, mais Aichner l’attrape pour le port d’un pompier! Mais Balor glisse vers le coude pour tomber DDT! Barthel se cache sur le tablier mais l’arbitre le fait reculer. Balor donne un coup de pied à Aichner pendant qu’il est à terre! Balor piétine les cordes mais l’arbitre le recule. Barthel proteste et Balor lui crie. Balor s’exécute et WRECKS Aichner dans la balustrade avec un dropkick! Le Prince vise ses pistolets à doigts alors que NXT va se casser.

NXT revient alors que Balor se lance sur le bras d’Aichner. Aichner se bat pour monter, mais Balor le tire vers le bas. Et encore! Aichner se lève et tire les cheveux pour mettre Balor sur les cordes. Balor se retourne pour faire glisser son bras une troisième fois! Barthel attrape les pieds de Balor mais Balor le repousse! Balor donne un coup de coude à Aichner puis s’enfuit. Aichner rafle Balor pour un BACKBREAKER! Aichner domine Balor avec la pose Imperium. Balor se lève mais Aichner le frappe dans un coin. Aichner garde le dos de Balor avec des piétinements mais l’arbitre le recule. Aichner garde son sang-froid tout en massant plus Balor. Il fouette Balor coin à coin dur! Balor frappe les boucles puis passe au tapis et Aichner parle de détritus.

Aichner joue avec Balor maintenant alors qu’il le ramène. Il remet Balor dans le coin pour enfoncer son épaule. Aichner fouette alors dans l’autre sens tout aussi fort! Balor est à terre mais il refuse de démissionner. Aichner joue plus avec Balor, et le COUPE dans le coin! Balor se tourne vers CHOP et tire des mains! Snapmares Balor et coups de pied de pénalité! Il en veut un autre mais Aichner bloque! Aichner se lève et CHOPS, à un coup de pied et uppercut, et LARIAT! Couvrir, DEUX! Balor vit mais Aichner le fait glisser vers le haut dans la position de la bombe. Balor glisse et fait trébucher Aichner sur STOMP! Aichner se lève, pour obtenir une LAME ÉLINGUEUSE! Barthel monte sur le tablier mais Balor le DECKS! Aichner fait rouler Balor, DEUX, sur un POWERBOMB mort!

L’arbitre vérifie sur Aichner, mais Barthel fait sortir Balor pour jeter un foin! Aichner sort et court à Balor, mais Balor bouge! Aichner ne met à genoux que des marches en acier! Balor donne à Barthel une LAME ÉLINGUEUSE! Balor serre les dents en tirant avec des fusils à pompe Barthel dans les barrières! C’est un message pour Walter! Mais Aichner jette Balor dans le tablier! Et puis dans le ring, pour le TRIANGLE MOONSAULT FLOP !! Balor donne à Aichner le FUSIL! Balor monte, COUP DE GRACE !! Mais cela ne suffit pas pour Balor, il donne à Aichner le 1916 !! Couvrir, Balor gagne!

Gagnant: Finn Balor, par pinfall

Le prince a abattu Alexander Wolfe et Fabian Aichner, et d’une certaine manière, il a déjà pris soin de Barthel. Balor a-t-il une voie claire vers Walter et le championnat NXT Royaume-Uni?

NXT entend Charlotte Flair.

“Ça fait du bien d’appeler votre tir.” Beaucoup de gens parlent d’un gros match, mais The Queen le soutient. Elle ne s’excusera pas auprès de Rhea Ripley pour sa propre grandeur. Remporter le Championnat féminin NXT solidifie l’héritage de Charlotte. Charlotte va dominer trois époques différentes de la WWE. Charlotte a dominé la génération avant elle, de Natalya à Nikki Bella en passant par Paige et Trish Stratus. Les cinq dernières années ont montré que Charlotte est la femme la plus dominante de cette génération, car elle a fait sortir ses autres cavalières. Charlotte a également battu Alexa Bliss, Naomi, Carmella, et a mis fin à la séquence invaincue d’Asuka et a laissé Ronda Rousey “une femme brisée”. Et maintenant, la prochaine génération.

Depuis environ un an, tout ce que Charlotte entend, c’est que la division féminine actuelle de NXT est la meilleure sur les trois marques. Elle leur donne le crédit qu’ils méritent en remportant la série Survivor. Mais Charlotte revient pour parcourir la meilleure division de la WWE. Rhea ramassera les pièces pour revenir pour un autre match. Io Shirai est le concurrent n ° 1 après cet incroyable match de classement. Candice LeRae a toujours faim. Mais Charlotte a les yeux sur Mia Yim. Mia a été le premier adversaire de Charlotte en NXT. Pour les voir évoluer depuis lors pour être de retour dans NXT en même temps, Charlotte sera «généreuse». Et après cela, William Regal peut tous les aligner. Après que Charlotte les ait tous battus, ce sera le fait que Charlotte est la plus grande de tous les temps. Mais la Reine régnera-t-elle vraiment sur le passé, le présent et l’avenir?

Aliyah VS Xia Li!

La superstar bougie et impétueuse de NXT a pris le crédit de la blessure momentanée qui a empêché l’artiste martial épicé de participer à la compétition il y a quelques semaines. Maintenant, ils vont enfin pouvoir régler les choses œil pour œil, et peut-être nez pour nez.

La cloche sonne et Xia BOOTS Aliyah vers le bas! Xia déclenche des attaques de paume furieuses de partout, mais Aliyah parvient à s’enfuir. Aliyah patauge alors qu’elle se plaint, mais Xia la poursuit. Ils font le tour du ring et reviennent, puis Aliyah utilise la référence comme bouclier! Aliyah monte ensuite aux cordes et l’arbitre retient Xia. Aliyah BOOTS Xia maintenant! Couvrir, UN! Aliyah enfonce Xia dans un coin puis jette des avant-bras furieux de tous côtés! Aliyah est furieuse mais Xia la repousse! Xia s’exécute, mais dans une presse Thesz hurlante! Aliyah pleut les mains puis couvre, DEUX! Aliyah est en train de perdre son sang-froid avec l’arbitre mais elle met Xia dans une jugulaire. Elle creuse un genou dans le dos de Xia mais Xia persiste. Xia se bat pour monter mais Aliyah la fait reculer.

Aliyah lance plus Xia mais Xia se bat pour monter. Xia jette Aliyah, puis l’enroule! ONE et Aliyah ROCKS Xia avec un droit! Aliyah écope mais Xia glisse. Aliyah donne un coup de pied puis fouette Xia dans un coin. Xia esquive et Aliyah frappe les boucles. Xia jette un avant-bras, puis esquive pour lancer de GRANDES frappes de paume et un LARIAT! Elle BOOTS Aliyah encore et encore! Xia frappe un gros avant-bras puis court au dropkick du fusil de chasse! Aliyah est hébété tandis que Xia se met à feu. Xia court à la baisse de spin spin Aliyah vers le bas! Couvrir, Xia gagne!

Gagnant: Xia Li, par pinfall

L’épice était brûlante et Aliyah s’est brûlée! Xia ouvrira-t-elle sa propre voie vers le titre?

William Regal a pris une décision sur le championnat NXT Cruiserweight!

Les circonstances mondiales sont difficiles pour tout le monde, mais cela a stoppé le Jordan Devlin Cruiserweight Championship World Tour! L’As irlandais n’est pas content d’entendre cela, mais NXT commence ce soir un tournoi de championnat de Cruiserweight intermédiaire! Dans ce tournoi à la ronde, ce seront Kushida, Drake Maverick, Tony Nese et Jake Atlas du Groupe A, et Isaiah «Swerve» Scot du Groupe B, Jack Gallagher, Akira Tozawa et la dernière recrue de NXT, El Hijo del Fantasma! Un nouveau champion NXT Cruiserweight sera couronné, mais qui se positionne comme la première cible de Devlin?

Matt Riddle fait un appel.

“Stallion Pete, je ne pense pas que vous sachiez comment les surprises fonctionnent.” L’ère incontestée est censée être surprise, pas Jedusor. Alors, qui Dunne a-t-il obtenu comme partenaire de son équipe? Bro, vraiment? Attends, c’est qui? Il semble que nous serons tous surpris avec Jedusor.

Tournoi de championnat intérimaire NXT Cruiserweight: Isaiah «Swerve» Scott VS Akira Tozawa!

Le groupe B est en tête pour ce format de tournoi à la ronde! Qui remporte la très importante première victoire vers les finales du tournoi et le titre?

La cloche sonne et les deux cercle. Ils approchent et sentent le grappin. Tozawa donne un coup d’essai puis un grand sourire. Ils attachent et ceintures Tozawa. Swerve piège un bras pour faire glisser Tozawa sur une couverture. UN, mais Swerve garde Tozawa avec un bracelet. Dévissez les clés mais Tozawa retourne, saute-mains et fouets à huricanrana! Mais Swerve les poignées à travers! Swerve roule, va Eddy Gordo et les ciseaux en arrière! Tozawa recule et maintenant Swerve sourit. Swerve s’en prend au bras de Tozawa mais Tozawa CHOPS! Swerve CHOPS de retour! Tozawa secoue à nouveau CHOP. Swerve CHOPS et Tozawa le contrefait à JAB! Swerve titube et Tozawa jette des foin. Tozawa s’exécute, mais dans l’upercut de Swerve! Swerve court mais dans le BOOT de Tozawa!

Swerve dégringole mais Tozawa se dirige vers le tablier. Tozawa prend son temps alors qu’il piétine Swerve d’en haut. Tozawa étouffe Swerve sur les cordes mais lâche à 4. Swerve CHOPS en arrière, alors Tozawa jette un avant-bras. Les deux hommes se bagarrent sur le bord, mais Tozawa jette Swerve vers le bas. Swerve se tient debout et gère simplement un STEINER sans mains! Tozawa s’écrase alors que NXT va se casser!

NXT revient alors que Swerve moud Tozawa avec un avant-bras au cou. Swerve a également un bras coincé, mais Tozawa se bat. Swerve se serre avec un jugulaire mais Tozawa jette des coudes. Tozawa est libre, puis jette Swerve hors du ring! Il augmente la vitesse mais Swerve bouge. Alors Tozawa change de cap pour CANNONBALL dans les barrières! Les deux hommes sont à terre et se tordent de l’impact! Le décompte de l’arbitre commence et monte à 5 avant que l’un ou l’autre ne se redresse. Tozawa place Swerve dans le ring à 7 puis monte en haut. Tozawa bondit sur le missile dropkick Swerve down! Couvrir, DEUX! Swerve serre les dents mais Tozawa le tire. Swerve résiste au port du pompier avec les coudes, puis les suplexes du dos. Tozawa atterrit sur ses pieds, bouscule Swerve et court, pour basculer dans le FER DE POMPE!

Tozawa lance Swerve et le met à genoux. Swerve se bat et fait sauter Tozawa, mais Tozawa en fait un dormeur dragon suspendu! Tozawa traîne Swerve vers le tapis et manivelle dur! Swerve se libère des ciseaux du corps pendant seulement un instant alors qu’il se retourne. Tozawa a une guillotine mais encore une fois Swerve sort avec un BRAIN BUSTER! Les deux hommes sont à terre mais Swerve serre les dents. Swerve se tient le premier et traîne Tozawa. Il commence le plein nelson mais Tozawa résiste. Écartez les clubs à l’arrière de Tozawa, mais la victoire de Tozawa roule! DEUX, et Tozawa donne des coups de pied, tourne, glisse sous et ceintures! Swerve se libère, fait trébucher Tozawa et le roule vers un DEAD LIFT ALLEMAND! APPEL MAISON !! Couvrir, DEUX!?

Swerve ne peut pas croire que Tozawa survit! Swerve entraîne Tozawa dans un coin et le hisse en haut. Il passe sous Tozawa pour le pousser vers le haut, mais Tozawa kangaroo recule! TOZAWA OVERHEAD SUPLEXES Fais pivoter dans les boucles! Swerve titube dans la ROUNDING ROUNDHOUSE! Tozawa arrive en tête avec Swerve dans la zone de largage! Il est au top, pour le SUPER SENTON !! Couverture, Tozawa gagne !!

Vainqueur: Akira Tozawa, par chute (amélioration à 1-0; Swerve chute à 0-1)

Incroyable! Le monstre d’endurance avait plus que Swerve ne pouvait donner, et a maintenant les premiers points sur le plateau! Est-ce que l’ancien champion Cruiserweight reviendra à ce niveau maintenant qu’il est de retour dans NXT?

Entretien sur scène avec Tozawa.

Comment se sent-il après cette première grande victoire? «Je dois continuer à me battre, continuer à gagner. Je vais redevenir Champion Cruiserweight. » Un message simple mais fort. Qui est le prochain dans le tournoi à la ronde pour le monstre Stamina?

NXT entend El Hijo del Fantasma.

Le luchador de deuxième génération de Mexico, au Mexique, est le fils de LE Fantasma de la légende de la lucha libre. Il a initié son fils à la lutte dès son jeune âge. Et depuis 20 ans, ce Fantasma fait partie des plus grandes entreprises et des meilleurs événements du Mexique. Il ne pouvait pas penser à une meilleure façon de faire ses débuts en NXT que dans le tournoi pour devenir le NOUVEAU champion NXT Cruiserweight. Fantasma reprendra-t-il la division dès le premier jour?

Tegan Nox VS Raquel Gonzalez avec Dakota Kai!

Les choses auraient été réglées entre l’ancien Team Kick, sinon pour la Fille du Desperado qui interférait. Du combat de rue à TakeOver: Portland au match Steel Cage il y a des mois, en passant par le match d’échelle de la semaine dernière, Tegan perd parce que Dakota a Raquel. Mais le duo sournois fonctionnera-t-il aussi bien quand Raquel aura Dakota dans son coin?

La cloche sonne et Raquel précipite Tegan. Tegan se déplace vers la taille mais Raquel est trop à soulever. Raquel se libère et soulève Tegan d’un seul bras! Elle court ensuite Tegan avec une épaule! Raquel traîne Tegan pour soulever à nouveau avec un seul bras! Et l’écraser à nouveau avec une épaule. Raquel fouette et ramasse Tegan pour un briseur de dos, puis la jette pour la pousser. Dakota et Raquel se moquent tous les deux de Tegan, mais Tegan esquive une corde à linge, seulement pour se faire encombrer! Raquel veut que Tegan montre au monde ce que c’est que d’abandonner. Elle tire sur les cheveux de Tegan et accroche son visage! Elle compte avec l’arbitre pour se laisser aller à 4. Tegan pousse Raquel mais Raquel la traîne pour tenir avec les mains du corps! Mais la victoire de Tegan roule, seulement pour Raquel à soulevé de terre et CLOBBER!

Raquel traîne Tegan pour le lancer dans le coin. Raquel recule, puis fouette Tegan à l’autre coin! Tegan frappe durement les boucles et tombe au tapis. Raquel traque mais Tegan la gifle! Tegan bobs ‘n’ tisse pour HACHER et jeter des avant-bras! Raquel bloque et inverse le fouet pour renvoyer Tegan dans les boucles. Revenez ensuite dans l’autre sens! Raquel arrive, bloque les bottes et s’éloigne sur Tegan sur la corde supérieure! L’arbitre réprimande alors que Raquel tire les cheveux. Il soutient Raquel, mais Dakota BOOTS Tegan à terre! Couvrir, DEUX !! Mais attendez, Shotzi Blackheart est ici?! Et elle abat Dakota! Raquel attrape Shotzi et l’entraîne jusqu’à l’étouffement. Mais Tegan enroule Raquel et gagne !!

Gagnant: Tegan Nox, par pinfall

Dakota a un acolyte, et maintenant Tegan aussi! L’enfant sauvage aide la fille avec le magicien le plus brillant à se rétablir! Vont-ils tous les deux donner à Dakota et Raquel ce qu’ils méritent?

NXT examine de plus près Keith Lee.

À seulement 20 ans, il a pris la décision de poursuivre la lutte professionnelle. Sa famille ne le voulait pas et l’a même expulsé de la maison. Nous en saurons plus sur cette histoire et #BaskInHisGlory après la pause.

NXT revient alors que Lee revient sur son parcours pour devenir Limitless. Cela a commencé il y a 30 ans, «à l’âge si tendre de 5 ans». Sa grand-mère l’a initié au sport. Les von Erichs, les Freebirds, Macho Man et plus encore. Puis, quand il a eu 20 ans, la décision a été prise. Le père de Lee méprisait l’idée que Lee doive commencer par le bas, surtout quand Lee avait une carrière de football aussi prometteuse. Mais Lee a laissé cela derrière, a volé sa propre voiture pour conduire cinq heures pour travailler avec Mick Foley. Lee était sans-abri pendant un certain temps après cela. Il a tout sacrifié pour que cela fonctionne. Pendant les 13 années suivantes, Lee a dit «non» ici et là, a été critiqué pour son apparence et sa façon de lutter. Et pourtant, regardez où il est maintenant. Lee est l’endroit où se trouvent les meilleurs au monde, et il se démarque!

Lee a ouvert les yeux sur l’Univers de la WWE, et maintenant il y a quelque chose dans l’air au sujet du Limitless One. L’année 2020 a commencé avec la première victoire de Lee au championnat! Les choses ont bouclé la boucle. Cela aurait pu aller complètement dans l’autre sens. Soit vous abandonnez, soit vous vous mettez au travail. C’est ce que signifie être illimité. Et vous n’avez encore rien vu! Qu’est-ce que Keith Lee accomplira de plus dans NXT?

Dexter Lumis VS Tehuti Miles!

Les yeux étranges de Lumis sont revenus pour regarder et regarder dans nos âmes. Que verra-t-il quand son regard de mille mètres se focalisera sur Miles?

La cloche sonne et Tehuti se demande si quelqu’un est dans la tête de Lumis. Ils ligotent et Lumis CLUBS Tehuti à fond! Et encore! Lumis plane sur Tehuti puis le traîne par les cheveux pour REBONDIR sur le tapis. Lumis se cramponne avec un jugulaire puis lance un avant-bras en croix de clubbing! Il tire Tehuti mais Tehuti combat Lumis! Tehuti dropkicks Lumis, et encore! Lumis patauge sur des cordes et Tehuti le poursuit. Il lance un gros uppercut, mais tombe sur un SPINE BUSTER! Lumis glisse et traque Tehuti pour le traîner à nouveau par les cheveux. Lumis lève Tehuti pour ensuite se lever pour l’URENAGE SIT-OUT! Et le triangle de bras! Tehuti tape, Lumis gagne!

Gagnant: Dexter Lumis, par soumission

L’Anaconda Vice renaît grâce au dangereux Dexter Lumis! Va-t-il engloutir toute la liste NXT, une cible à la fois?

Adam Cole parle.

«Aww, Velveteen. Vous ne pensiez pas vraiment que j’allais venir ce soir, n’est-ce pas? ” Cole l’expliquera à nouveau: Dream ne mérite PAS une chance au championnat NXT. Les choses ont été tordues, mais le fait est que Cole est très gentil. Cole veut protéger la réalité. Il ne s’inquiète pas des «rêves enfantins sans importance des autres». Cole se concentre sur la prise en charge des choses. Et la réalité est, il y a PERSONNE dans NXT ou même la WWE qui mérite une chance au championnat NXT de Cole. Il y a des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer, comme la reconquête des championnats NXT Tag Team. Roderick Strong et Bobby Fish reprendront ces titres, puis The Undisputed Era sera beaucoup plus proche d’être entier. Et c’est, eh bien, vous savez le reste.

Le Velveteen Dream monte sur scène!

L’expérience veut sûrement répondre à tout ce que Cole vient de dire, alors il sort et attrape un micro. “Adam Cole typique.” Ne pas montrer Dream, le laisser tout seul dans ce grand bâtiment, et pour quoi faire? Pour jouer à plus de jeux vidéo? Cole est évidemment «occupé» avec des messages vidéo. Cole croit-il aux mondes qui sortent de sa propre bouche? Dream pense beaucoup à Cole. Dream sait que Cole se considère comme un cerveau, un leader. Mais Dream sait que Cole n’est que le dernier champion restant de l’ère incontestée. Cole est sans doute le plus grand champion NXT, car il est le plus ancien champion en titre. Mais à la fin, Dream veut que Cole se souvienne de cela, “Baybay”. #DreamOver.

Mais attendez, Balor marche derrière Dream! Il est vrai que le rêve est choqué. Balor dit qu’il ne connaît pas Dream, mais il n’aime pas Dream. Et jusqu’ici, Balor n’avait pas pris la peine de parler à Dream. Donc, quand Dream parle du plus grand champion NXT de tous les temps, vous le regardez. “Donc sois prudent. Parce que les commentaires ignorants vous donneront un rendez-vous avec le Prince. ” Dream aime vraiment le son de ça. Peut-être que Balor pourra ramasser Dream up mercredi prochain. Le champion reste à la maison, mais Dream et Balor vont travailler! Est-ce que Dream gagnera sa chance contre Cole après avoir éliminé l’autre plus grand champion NXT de tous les temps?

NXT entend des entreprises Bivens.

Malcolm Bivens cite Johnny Gill, “Mon, mon, mon mon mon.” Jedusor a un nouveau partenaire pour l’équipe tag ce soir? Et le match de championnat par équipe NXT Tag de ce soir aura un grand intérêt pour lui et Indus Sher. C’est parce que les 1,3 milliard d’habitants de l’Inde soutiennent les deux hommes les plus dangereux à venir de leur pays. Celui qui gagne ce soir, félicitations. Ces ceintures iront simplement de votre taille à leurs épaules. Rinku et Suarav ajoutent en hindou qu’ils domineront et réussiront à reprendre NXT.

De grands matchs sont prévus pour la semaine prochaine!

Le tournoi de championnat Interim Cruiserweight continue, avec le groupe B ayant Jack Gallagher affronter El Hijo del Fantasma dans les débuts NXT de luchador! De plus, le groupe A est en plein effet alors que Tony Nese affronte Kushida et Drake Maverick affronte Jake Atlas! Puis, après la confrontation de ce soir, Shotzi et Tegan font équipe contre Dakota et Raquel! Qui gagne maintenant que la guerre civile de Team Kick s’intensifie?

Championnats par équipes NXT Tag: Matt Riddle & ??? VS l’ère incontestée!

Le Sauveur du Backbreaker et l’Infamous One représentent l’équipe dans le but de récupérer ce qu’ils ont perdu. Mais quelle grande surprise le Bruiserweight a-t-il arrangé pour son frère? Dunne a un message vidéo partageant à quel point il souhaite être aux États-Unis pour défendre ces titres. Mais les circonstances mondiales rendent cela impossible en ce moment. Dunne a donc trouvé un autre «vrai étalon» et l’un des hommes les plus coriaces qu’il ait jamais rencontrés. Voici… TIMOTHY THATCHER !! Jedusor veut un coup de poing, mais ce n’est pas ainsi que «le plus méchant SOB» fait les choses. Thatcher et Jedusor ont frappé le ring et l’ère incontestée sort! La résurrection de la prophétie sera-t-elle tout sauf incontestée maintenant?

Les équipes trient et Fish commence contre Jedusor. Devinette et poisson encerclent et testent le grappin. Fish parle déjà de détritus à propos de Thatcher, mais Jedusor évoque la vieille langue tordue. Le poisson précipite Jedusor mais Jedusor le laisse tomber! Jedusor traîne ensuite Fish dans une couverture, mais Fish se bouscule. Ceinture énigme et a un ciseau à bras court. Le poisson se déplace et s’assoit, mais Jedusor le met en ciseaux. Fish obtient le bris de corde et Jedusor le laisse libre. Jedusor recule et Fish se relève. Fish and Riddle Circle, Strong distraits and Fish rolls Riddle! Poissons facelocks mais Jedusor apparaît à un demi-nelson. Jedusor utilise cela pour faire rouler Fish sur un verrou. Le poisson revient sur une couverture, UN! Jedusor a toujours le bras, mais les ciseaux de poisson. Jedusor se déplace, les mains tendues vers un jackknife, DEUX!

Fish garde Riddle, mais Riddle se met en marche pour vider Fish. Jedusor a le tour de taille mais Fish se libère, pour se balancer dans un BROSPLODER! Fish renifle de frustration et se regroupe avec Strong tandis que NXT va se briser.

NXT revient, et Jedusor enfonce Strong dans le coin que Thatcher tape pour arracher Strong et jeter les mains sur l’épaule. Thatcher pelle Forte de haut en bas puis s’attache. Thatcher tire fort sur le bras et les doigts, puis passe à un ciseau à bras. Coups de pied et fléaux puissants pour se libérer, puis a les jambes. Thatcher résiste à la prise ferme pour obtenir une genouillère! Strong obtient le bris de corde mais Thatcher l’éloigne! Thatcher met Strong dans le tronçon Bow ‘n’ Arrow! Ensuite, une couverture, DEUX! Strong arrive aux cordes et l’arbitre retient Thatcher. Thatcher veut après Strong comme un blaireau mais Strong le repousse. Strong traîne Thatcher dans le coin et balise Fish. La tasse de l’ère incontestée Thatcher, puis le poisson snapmares pour le lance-pierre! Couvrir, UN!

Le poisson reste sur la jambe de Thatcher mais Thatcher riposte. Fish piétine le pied puis enfonce un genou. Thatcher fait toujours trébucher Fish, mais Fish opte pour une prise triangulaire. Thatcher glisse et se ferme avec du poisson sur le tapis. Le poisson attrape une jambe et traîne Thatcher dans une cale de type demi-hachure. Thatcher se libère tout en agenouillant Fish! Il traîne Fish mais Fish le pousse dans le coin! Étiqueter aux genoux forts et forts Thatcher vers le bas. Strong va se soulever mais Thatcher le combat. Thatcher lance un GRAND Uppercut européen! Tag to Riddle et Riddle frappe un avant-bras! Jedusor nourrit Strong au Butterfly Suplex de Thatcher! Tir de pénalité! Couvrir, DEUX! Jedusor reste fort avec des coups de pied! Et un Broton! L’énigme pousse Strong autour pour vider la clé et soulever. Gut wrench suplex!

Jedusor s’accroche et reflexe les boyaux! Fish dit que Jedusor est censé lâcher prise, mais Riddle ne le fait pas, alors il ne le fait pas. Le poisson entre mais Thatcher intercepte! Thatcher enroule du poisson, et les deux étalons GUT WRENCH! Fish renfloue et Jedusor demande à Thatcher de l’aider, pour le TIRE-BOUCHON! Couvrir, DEUX! Le poisson voyage jusqu’à Thatcher à l’extérieur! L’arbitre réprimande mais Strong clobbers Riddle! De forts piétinements s’éloignent puis entraînent Jedusor pour un suplex papillon lui-même! Tag to Fish and the Undisputed Era mug Riddle. Le poisson traîne Jedusor et se tourne vers un suplex arrière! Couvrir, DEUX! Étiquetez pour Strong et ils agacent Riddle plus avec des coups de pied et des morceaux! Strong traîne Riddle pour un backbreaker! Couvrir, DEUX!

Strong traîne Jedusor pour le jeter dehors. Tag to Fish and Strong drageons punch Thatcher. Riddle combat Fish off puis combat les deux hommes de l’ère incontestée. Mais ils l’ont poussé dans des marches en acier! Strong and Fish see… Dexter Lumis?! Que fait Lumis caché dans l’ombre? L’ère incontestée a mis Jedusor dans le ring et Fish piétine Jedusor. Le poisson frappe un autre sentinelle lance-pierre! Le poisson traîne l’énigme de haut en bas et étiquette Fort. Jedusor riposte avec des coups de palme et de gros coups de pied! Mais Fish prend un coup de pied et nourrit Jedusor au SLAM OLYMPIQUE! Couvrir, DEUX !! Jedusor vit toujours et Strong est furieux alors que NXT va se casser!

NXT revient et Fish entraîne Riddle. Le poisson jette les avant-bras mais Jedusor jette les avant-bras en arrière! Jedusor soutient Fish, mais Fish bat bas! Le poisson creuse un genou dans le cou de Jedusor, mais relâche au compte de l’arbitre. Fish snap suplexes Riddle down! Couvrir, UN, donc le poisson pleut plus de coups de poing. Fish garde Jedusor de Thatcher en tirant sur son oreille! L’arbitre réprimande mais Fish clubs Riddle avec un avant-bras. Le poisson traîne Jedusor, mais Jedusor revient. Fish genoux Riddle vers le bas en retour! Il creuse à nouveau son genou mais relâche. Le poisson jette de grands genoux dans Jedusor puis plus d’avant-bras. L’arbitre compte mais Fish lâche. Jedusor continue de se battre mais Fish le broie avec un jugulaire. Le poisson jette à genoux mais Jedusor persiste. Jedusor atteint mais Fish snap suplexes Riddle down! Et puis encore! C’est dos amigos, mais Jedusor passe à FISHERMAN BUSTER!

Les deux hommes sont à terre mais rampent. Les étiquettes de poisson dans Strong, et Strong saisit Riddle. Devinette donne un coup de pied Strong loin, tag à Thatcher! Thatcher JET Fort! Puis il jette les mains et jette des poissons! Thatcher lance à nouveau Strong! Et puis un autre pour Fish! Strong revient pour plus, mais obtient un GRAND EuroUpper! Thatcher jette des mains et des avant-bras partout Strong, puis plus d’EuroUppers! Thatcher CLUBS Fort contre les cordes jusqu’à ce que l’arbitre le recule. Strong CHOPS mais Thatcher enziguris! Thatcher se fixe au bras! Strong résiste au Fujiwara et obtient le bris de corde! Thatcher laisse aller Strong, mais va après une jambe. Strong tient toujours des cordes mais Thatcher le laisse partir. Strong donne un coup de pied en arrière puis jette des coudes sous tous les angles! Thatcher se fixe sur le visage de Strong et CHOPS!

Thatcher traîne Strong, les crochets du papillon mais Strong résiste. Fish arrive mais Thatcher le repousse facilement. Thatcher entre dans le coffre! Et les enziguri! Étiquettes fortes Fish and Fish runs, pour vérifier le corps de Thatcher! Couvrir, DEUX! Revenez à Strong et l’ère incontestée fait remonter Thatcher. Gutbuster tombe au genou volant! Couvrir, DEUX !! Thatcher survit mais l’ère incontestée ajoute des frappes. Riddle SPEARS Pêcher avant la prochaine double équipe! Strong KNEES Riddle mais Thatcher EuroUppers Strong! Strong KNEES Thatcher le fait ensuite basculer. Mais Thatcher traîne Strong down, FUJIWARA! Des robinets puissants, Riddle et Thatcher gagnent !!

Gagnants: Matt Riddle et Timothy Thatcher, par soumission (les Broserweights sont toujours champions NXT Tag Team)

Pete Dunne a fait le choix parfait dans le partenaire de sauvegarde de Riddle! Le Bro veut que Thatcher profite du moment, mais danser n’est pas son style. Le poids d’honneur Broserweight aidera-t-il Jedusor à conserver ces titres jusqu’à ce que le monde soit à nouveau en forme?

Tommaso Ciampa parle.

“J’en ai fini avec ça. J’ai fini avec toi, Johnny. ” Il en a fini avec Candice et «tout ça». Il a été convenu que, quand ce sera fini, c’est fini. Celui qui gagne gagne, et c’est tout. Gargano a gagné, avec l’aide de Candice. Ils ont montré le monde. «Alors félicitations, Johnny Gargano. Tu es le meilleur homme. Mais alors quelqu’un attaque Ciampa par derrière !! Nous ne pouvons même pas voir ce qui se passe car la caméra tombe! Mais alors, il entre en scène. Le tueur Kross plane sur Ciampa alors qu’il dit: «Tic-tac». Il semble que le temps soit écoulé pour Blackheart. Est-ce que quelqu’un de plus sombre a semblé combler le vide?

Malgré les nouvelles folles des sorties, le NXT de ce soir était toujours incroyable. Le grand nombre de versions affectera davantage ce que nous verrons la semaine prochaine. Si Drake Maverick a été libéré, il ne peut pas être programmé pour un match dans une très grande soirée pour le tournoi de championnat intérimaire Cruiserweight. Je suis sûr que la WWE peut facilement se substituer à un autre Cruiserweight, mais il semble juste dommage que toutes ces coupures de liste doivent venir maintenant, ou pas du tout. Mais les coupures sont une question différente pour un article différent. Ce que nous avons retiré de Swerve VS Tozawa ce soir a été un excellent début pour cette histoire de tournoi à la ronde. Je suis heureusement surpris que Tozawa remporte le match d’ouverture. Il est fondamentalement de retour dans NXT bien qu’il ait été «signé» avec Raw, et j’espère qu’il est une force majeure pour le groupe B.

La défaite d’ouverture de Swerve me fait penser qu’il ne pourrait pas aller en finale maintenant, et que ce pourrait être El Hijo del Fantasma. Fantasma avait une très bonne promo vignette, donc il pourrait sortir du portail un concurrent. J’aime aussi le changement d’attention pour Dream et Balor. Balor gagne contre Aichner, Barthel étant très actif, mais Balor ne peut pas progresser avec NXT UK pendant que le voyage est interdit. Dream veut après Cole, mais si Kyle O’Reilly n’est pas en mesure de concourir, Dream ne peut pas terminer le balayage incontesté. Balor VS Dream est un grand match quelle que soit la motivation, mais je pense que Balor doit gagner pour rester fort vers son éventuel match avec Walter. À un moment donné, je pense que nous pourrions obtenir le champion NXT VS le champion NXT UK, Cole VS Balor, pour décider du meilleur incontesté.

Charlotte a une bonne promo avec un excellent package vidéo pour encadrer son héritage déjà riche. J’ai totalement oublié Charlotte VS Yim il y a toutes ces années, alors j’aime bien le souvenir de Charlotte. Charlotte VS Yim 2020 sonne bien, mais j’attends également la réponse d’Io Shirai. Xia Li a eu un vrai match nul avec Aliyah, et c’était super pour elle de gagner. Nox faisant de Shotzi un allié est parfait pour eux deux, et le match de tag de la semaine prochaine sera vraiment bon. L’apparition de Lumis lors du match NXT Tag Team Championship était curieuse. Sera-t-il étrangement un visage qui va à l’encontre de l’ère incontestée? Et Thatcher a fait de grands débuts, bien que lui et Jedusor n’aient pas vraiment fait beaucoup de combinaisons de tags. Cela prend juste du temps. Mais évidemment, Jedusor conserve son aide. Riddle & Thatcher VS Indus Sher sonne déjà comme un grand match.

Mais bien sûr, la chose la plus folle était Ciampa dans une promo à la fin. Ciampa était parfaitement réticent à dire que Gargano, qui avait encore trouvé un moyen de tricher dans un match sans disqualification, était le meilleur homme. Heel Gargano et Candice vont être géniaux quand nous en verrons plus. Mais la meilleure chose était que Killer Kross a attaqué comme un méchant de film slasher! Scarlet Bordeaux a techniquement un camée alors qu’elle se tient devant la caméra avec ces bottes, alors attendez-vous à ce qu’elle montre son visage la semaine prochaine. J’avais le sentiment que Kross attaquerait le perdant de One Last Beat, et il semble que j’avais raison. I can’t wait to see how Kross VS Ciampa unfolds, and if it involves Gargano somehow.

My Score: 9.1/10