WWE NXT 25 mars 2020 Résultats complets et rapport

Tommaso Ciampa et Johnny Gargano se sont presque détruits et le PC WWE! Triple H revient à NXT pour faire la loi!

RÉSULTATS OFFICIELS

Tyler Breeze VS Théorie Austin; gagne.Matt Riddle VS Roderick Strong; victoires.NXT Championnat féminin n ° 1: qualification de la candidate: Candice LeRae VS Kayden Carter; gagne et avance vers le Match de classement TakeOver Ladder.NXT Qualification du candidat au championnat n ° 1 féminin: Xia Li VS Aliyah avec Vanessa Borne; gagne et avance au Match à l’échelle TakeOver.

JOUER PAR JEU

[Due to scheduling conflicts, eWrestlingNews’ coverage of NXT will begin later tonight]