WWE NXT fera partie de Raw & Smackdown après Wrestlemania 36

Le scénario de la WWE est progressivement chargé de l’impact de NXT sur le public. Les fans inconditionnels de la lutte professionnelle pensent que c’est la marque qui sauvera éventuellement la mise pour la société, alors que Vince McMahon pense toujours que Raw et SmackDown sont les meilleurs en ce qui concerne le public principal. Mais il est indéniable que NXT fait sentir sa présence sur la liste principale.

Pour la première fois dans l’histoire de WrestleMania, il y aura un match de championnat de la marque noire et jaune sur la carte principale du salon.

Rhea Ripley défendra son championnat féminin WWE NXT contre la gagnante du Royal Rumble féminin 2020, Charlotte Flair, dans un match inédit. De plus, Shayna Baszler défie Becky Lynch pour le championnat des femmes brutes dans un autre grand match.

Peu importe comment ces deux combats se terminent à WrestleMania, un effet durable devrait être présent sur la liste principale une fois que WrestleMania 36 sera passé. De plus, une source fiable a fourni des mises à jour gâchant les plans de la saison post-Mania où NXT aura beaucoup plus à offrir.

Selon Tom Colohue, NXT devrait jouer un rôle majeur dans les scénarios post-WrestleMania 36 sur Raw et SmackDown. De plus, ils feront également partie du processus provisoire. Le «Super ShakeUp» annuel est prévu après WrestleMania 36 et pour la première fois, NXT fera partie du processus en étant la troisième marque aux côtés de RAW et SmackDown.

«Le Superstar Shake-up devrait impliquer NXT Stars. Cela devient plus clair quant à qui cela pourrait être basé sur les scénarios actuels et les championnats actuels.

[NXT Women’s Champion] Rhea Ripley est maintenant mise au défi par Charlotte Flair, une victoire pour Charlotte signifie sûrement un métier quelconque, une victoire de Shayna Baszler défiant Becky Lynch signifie certainement un certain commerce là-bas.

Mais aussi quand vous regardez Gargano / Ciampa aller une dernière fois, espérons-le, une dernière fois, quand vous regardez l’ère incontestée perdre beaucoup de leurs championnats récemment, seul le championnat NXT réel reste. Il semble très probable qu’Adam Cole défendra le titre contre Finn Balor dans les prochaines semaines avant WrestleMania à TakeOver: Tampa.

Era incontestée et Shayna Baszler sont les candidats les plus susceptibles d’obtenir l’appel, bien sûr, maintenant c’est un appel latéral, mais on pense qu’un certain nombre de changements sont prévus.

Quand il s’agit de passer à NXT, il maintiendra l’esprit NXT auquel les fans s’attendent, c’est une citation directe d’une source. »

La WWE a accueilli à la fois Superstar Shakeup (en avril) et Draft (en octobre) en 2019 pour apporter des changements de temps en temps sur la liste. Le projet a été grandement promu après le déménagement de SmackDown à Fox Network, car la WWE voulait apporter une sorte de ressenti de la NFL à l’ensemble du processus. Il sera intéressant de voir s’ils apportent des nouveautés, la prochaine fois.