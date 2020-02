WWE NXT TakeOver: Résultats de Portland – Adam Cole contre Tommaso Ciampa

Le champion NXT Adam Cole contre Tommaso Ciampa a titré l’événement WWE NXT TakeOver: Portland dimanche du Moda Center de Portland, Oregon sur le réseau WWE.

Comme vu lors de cet événement, Cole a réussi à conserver le championnat. Cela a marqué le premier tir de Ciampa sur la médaille d’or depuis qu’il a abandonné le titre l’an dernier en raison de sa nécessité d’une chirurgie au cou.

L’arrivée a vu Johnny Gargano se précipiter sur le ring pour égaliser les chances contre The Undisputed Era. Lorsque Ciampa est allé chercher le titre NXT, il a été touché à la tête par Gargano.

Le fait que @AdamColePro ait démarré après cela… !!!!! @ NXTCiampa #NXTTakeOver #NXTChampionship pic.twitter.com/djkxpnbv4B

– WWE Network (@WWENetwork) 17 février 2020

Le champion ne se retient pas 😬😬😬😬😬😬😬 # NXTTakeOver #NXTChampionship @AdamColePro pic.twitter.com/1ExKozGFyi

– WWE NXT (@WWENXT) 17 février 2020

Le nerf! 😤 @ AdamColePro #NXTTakeOver #NXTChampionship pic.twitter.com/ARGlc2f6Ni

– WWE Network (@WWENetwork) 17 février 2020

🎶Noir et jaune

Noir et jaune

Noir et jaune

Noir et jaune🎶 # NXTTakeOver pic.twitter.com/SITEzWtyje

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 17 février 2020

Que devra faire @NXTCiampa pour mettre @AdamColePro à #NXTTakeOver: Portland?! ??! # WWENXT #NXTChampionship pic.twitter.com/0Gkqar0BRj

– WWE (@WWE) 17 février 2020

*,

body .td_uid_2_5e4a03a8c6e34_rand .td-trending-now-title,

body .td_uid_2_5e4a03a8c6e34_rand .td-read-more a,

body .td_uid_2_5e4a03a8c6e34_rand .td-weather-information: avant,

body .td_uid_2_5e4a03a8c6e34_rand .td-weather-week: avant,

body .td_uid_2_5e4a03a8c6e34_rand .td-subcat-dropdown: survolez .td-subcat-more,

body .td_uid_2_5e4a03a8c6e34_rand .td-exchange-header: avant,

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e4a03a8c6e34_rand .td-post-category,

body .td_uid_2_5e4a03a8c6e34_rand .td-post-category: hover {

couleur de fond: # dd3333;

}

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e4a03a8c6e34_rand .block-title> * {

rembourrage: 6px 7px 5px;

hauteur de ligne: 1;

}

body .td_uid_2_5e4a03a8c6e34_rand .block-title {

couleur de la bordure: # dd3333;

}]]>

Histoires tendances