WWE NXT UK signe de nouvelles stars

La WWE a annoncé ce qui suit cet après-midi via son site Web:

NXT UK signe cinq nouvelles superstars

Cinq nouvelles superstars – Pretty Deadly, Levi Muir, Candy Floss et Dani Luna – ont rejoint la liste NXT UK. Ils rejoindront d’autres Superstars NXT UK pour s’entraîner au Performance Center de la WWE au Royaume-Uni, au nord de Londres.

Pretty Deadly, l’équipe de tag confiante de Sam Stoker et Lewis Howley, ont impressionné lors de récentes émissions à la télévision britannique NXT, affrontant The Hunt et Kenny Williams & Amir Jordan.

Grappler sucré sucré de 20 ans Barbe à papa a beaucoup d’expérience à travers l’Europe et le Japon. Lors de ses précédents séjours sur NXT UK, la superstar aux cheveux roses a affronté des concurrents comme Rhea Ripley, Kay Lee Ray et Toni Storm.

Levi Muir est un champion britannique de powerlifting devenu Superstar avec beaucoup d’expérience dans le ring au Royaume-Uni, y compris des promotions comme PROGRESS.

Originaire de Camden Dani Luna arrive à NXT UK avec plusieurs années d’expérience dans le ring au Royaume-Uni dans des promotions comme PROGRESS, et a croisé des chemins comme Ripley, Storm, Nina Samuels, Piper Niven et Meiko Satomura.

Restez à l’écoute de ces nouveaux signataires lorsque NXT UK sera diffusée tous les jeudis à 3 ET / 8 GMT sur le réseau primé WWE!