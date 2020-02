WWE Planning Major UK PPV En 2022?

WWE / Wikiolo / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

La WWE pourrait se rendre au Royaume-Uni pour un paiement à la carte majeur dans les deux prochaines années.

C’est selon le journal britannique The Sun, qui note qu’un spectacle pourrait baisser en 2022, mentionnant que cela marquerait le 30e anniversaire du SummerSlam qui se tiendra au Wembley Stadium, à Londres.

SummerSlam 1992 a été une soirée réussie, soulignée par la victoire du British Bulldog dans le tournoi principal contre le champion intercontinental Bret Hart. Un match spécial porté au niveau supérieur par une foule incroyable, il s’est parfaitement construit pour une énorme victoire cathartique pour Bulldog sur son propre terrain, Hart travaillant très dur pour le surmonter.

Alors que la WWE continue de faire régulièrement des tournées au Royaume-Uni et a organisé plusieurs épisodes de Raw et SmackDown dans le pays au cours des dernières années, cela fait longtemps qu’ils n’ont pas payé à la carte sur les côtes britanniques. Le dernier était Insurrextion depuis 2003. La société détenait un à deux PPV par an au Royaume-Uni avant cela, à commencer par Capital Carnage en décembre 1998.

Le stade de Wembley, d’une capacité de 90 000 personnes, serait probablement le favori en ce qui concerne les sites.