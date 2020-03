WWE Raw Preview (09/03/20): Edge Returns; Fallouts de chambre

Le dernier arrêt avant Wrestlemania 36 est terminé sous la forme de Chambre d’élimination d’hier soir PPV. Tous les scénarios du plus grand événement de l’année commenceront officiellement à partir de WWE Raw. Un retour massif sera en magasin pour progresser sous l’angle le plus intéressant de cette saison. De plus, les retombées de la Chamber PPV seront abordées et devraient offrir un spectacle intéressant qui se déroule à la Capital One Arena de Washington, DC.

Comme annoncé précédemment, la vedette de l’épisode de WWE Raw de cette semaine a déjà été confirmée, il y a quelques jours. Hall of Famer Edge fera son retour très attendu au spectacle pour répondre aux actions odieuses de Randy Orton après Royal Rumble 2020,

“Dans le sillage de la dernière frappe d’Orton, la superstar Classé-R reviendra à Raw ce lundi, et il y aura beaucoup de choses à aborder. Des récentes attaques de The Apex Predator au statut de sa femme en passant par l’affirmation effrontée d’Orton selon laquelle il a blessé Edge pour le sauver de lui-même, ce sera une nuit de nombreuses révélations d’un homme dont l’incroyable carrière continue d’évoluer de manière inattendue. »

Randy Orton a mis Edge hors service grâce à un RKO et un Con-Chair-To sur l’édition post-Rumble de WWE Raw. La même chose est arrivée à Matt Hardy. De plus, il a également frappé un RKO à l’épouse d’Edge et à son collègue du Temple de la renommée de la WWE, Beth Phoenix, lorsqu’elle a tenté de donner une mise à jour sur l’état d’Edge. Donc, The Rated R Superstar sera beaucoup de choses à aborder qui devraient également confirmer le match prévu contre Randy Orton à Wrestlemania 36.

Elimination Chamber 2020 s’est terminée de manière attendue où Shayna Baszler a dominé les cinq autres superstars féminines pour remporter l’événement principal. Cela a maintenant annoncé officiellement une épreuve de force pour les pompiers contre Becky Lynch à Wrestlemania. Maintenant que ce match devrait avoir lieu le 5 avril, une confrontation devrait se dérouler entre ces deux femmes pour nous donner un aperçu de ce qui est en magasin lors du plus grand événement de tous.

Le championnat des États-Unis a été conservé à Elimination Chamber par Andrade qui a trouvé un moyen de raccourci pour l’emporter. Mais si les rapports actuels sont des indications, un énorme défi lui sera réservé lorsqu’il affrontera plusieurs superstars en même temps. Un fatal 4-way pourrait être annoncé sur WWE Raw où Andrade défend contre Rey Mysterio, Angel Garza et Humberto Carrillo.

Les Street Profits ont également conservé leurs titres par équipe WWE Raw contre Seth Rollins et Murphy avec l’aide soudaine de Kevin Owens. Depuis des mois maintenant, Owens et Rollins sont impliqués dans une querelle qui devrait avoir un point culminant à Wrestlemania 36. Ce soir, nous nous attendons à ce que Rollins réponde aux actions d’Owens pour organiser ce match.

Enfin, un autre apparition surprise de The Undertaker est répandu sur WWE Raw après ce qui s’est passé à Elimination Chamber. Le Deadman a coûté à AJ Styles, un autre match PPV qui ne doit pas avoir bien marché avec le Phenomenal One. Il voudra peut-être simplement appeler le démon de la vallée de la mort pour confirmer l’épreuve de force de Wrestlemania. Il semble qu’ils soient en effet sur une «trajectoire de collision».