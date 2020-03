WWE Raw Preview (23/03/20): Brock Lesnar revient-Randy Orton

L’épidémie de coronavirus n’a pas été en mesure de mettre un terme à l’élan de la WWE alors que la société se prépare à accueillir WrestleMania 36 de manière considérable. À moins de deux semaines de la série, WWE Raw propose une autre version sans public de la série pour faire avancer les intrigues du 4 et 5 avril. Un certain nombre d’apparitions ont également été faites pour le hype.

Le champion de la WWE Brock Lesnar sera ici, après trois semaines dans l’attente de faire des ravages dans la série après ce que Drew McIntyre lui a fait lors de la dernière apparition. Le challenger pour le titre principal sera également présent au salon. Randy Orton fera son apparition sur WWE Raw pour répondre au défi posé par Edge, la semaine dernière. En outre, nous nous attendons à ce que davantage de matchs de titre soient annoncés lorsque WWE Raw sera diffusé au WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

La tête d’affiche de ce lundi soir n’est autre que le champion de la WWE Brock Lesnar qui revient sur la marque rouge après une humiliation aux mains de son challenger, Drew McIntyre. Le tout prochain épisode de WWE RAW après Super ShowDown a vu McIntyre laisser tomber Lesnar avec trois dos à dos Claymore Kicks. Alors que le public aime le regarder, The Beast ne l’a pas fait.

Ainsi, il fait son retour sur son territoire pour délivrer un message au challenger qui est en marche ces derniers temps. Drew McIntyre sera également présent sur WWE Raw sous le même toit qui promet une confrontation passionnée. La question demeure de savoir si McIntyre peut maintenir ses vents forts quelques semaines avant WrestleMania 36.

La semaine dernière, Edge a défié Randy Orton à un Last Man Standing Match à WrestleMania 36 pour culminer dans leur rivalité personnelle de manière spectaculaire. Orton était introuvable, la semaine dernière lors de la promotion d’Edge. Mais WWE.com a confirmé qu’il sera présent cette semaine pour relever le défi et rendre le match officiel, peut-être,

«La superstar Classé-R regardait clairement son ancien ami et partenaire de l’équipe d’étiquette quand il a jeté le gant. L’Apex Predator relèvera le défi d’Edge – et, vraisemblablement, certains de ses mots de combat – dans une apparence qui préparera le terrain pour l’une des rivalités les plus complexes et tordues de cette saison. Connectez-vous lundi prochain pour entendre la réponse d’Orton, en direct à 8/7 C sur USA Network. “

Parlant d’émettre et d’accepter des défis, Kevin Owens a accepté celui fixé par Seth Rollins pour confirmer leur match à WrestleMania 36. Avec tant de mauvais sang en réserve entre ces deux, plus de confrontations sont nécessaires pour hype le match. Owens viendra pour des représailles après avoir été victime de Rollins and Co il y a quelques semaines.

Les copains de Rollins AOP pourraient être dans le match des titres par équipe car ils ont également construit une rivalité contre les champions de l’équipe par équipe WWE Raw, les Street Profits. Un autre match pourrait également être confirmé sur WWE Raw lors du championnat des États-Unis. Rey Mysterio a vaincu le champion Andrade via une épingle nette. Donc, ces deux pourraient créer de la magie à l’intérieur du cercle carré. Plus d’informations sur le scénario seront diffusées lorsque WWE Raw sera diffusé avec le dernier épisode.