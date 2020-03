WWE Raw Preview Podcast – WrestleMania 36 Go-Home Show!

Rejoignez Adam Wilbourn, Michael Hamflett et Michael Sidgwick alors qu’ils prévisualisent l’épisode de Monday Night Raw de cette semaine!

Nous sommes à moins d’une semaine du week-end de WrestleMania, un spectacle de deux jours qui sera sans aucun doute le Show Of Show le plus surréaliste que les fans aient jamais vu.

Néanmoins, malgré la situation actuelle dans le monde affectant toutes sortes de divertissements, les divertissements sportifs continuent à un rythme soutenu et les gars discutent de ce à quoi s’attendre de l’émission de retour ce soir.

L’un des plus grands matchs de la carte Mania est le match du championnat de la WWE; opposant le vainqueur du Royal Rumble 2019 Drew McIntyre au champion actuel Brock Lesnar, pourrions-nous voir une confrontation finale entre ces deux hommes ce soir?

Un autre concours très attendu pour ce week-end voit Edge affronter Randy Orton dans un match Last Man Standing, Adam et The Dadley Boyz discutent de ce qui devrait arriver pour conclure la construction phénoménale de cette querelle.

Ils analysent également ce qui doit se passer ensuite avec Becky Lynch et Shayna Baszler, comment Austin Theory devrait être rédigé en remplacement d’Andrade, et si nous découvrirons ou non ce qu’est un “ match de Boneyard ”?!