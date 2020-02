WWE Raw Rating UP cette semaine

WWE.com

L’épisode de Monday Night Raw de cette semaine, qui a vu Shayna Baszler aller tous Freddie Blassie sur Becky Lynch grâce à une attaque vampirique bizarre, a terminé la soirée avec une audience moyenne de 2,337 millions, selon Showbuzz Daily.

Le nombre est une amélioration par rapport au chiffre de la montre de lundi dernier de 2,168 millions. La série a culminé à la deuxième heure, attirant 2,411 millions de paires d’yeux, au cours desquelles Angel Garza a battu Cedric Alexander, et le WrestleMania 36 lié Drew McIntyre était un invité sur le VIP VIP’s Lounge. Comme toujours, l’audience a chuté pour la troisième heure, atteignant un creux à 2,204 millions.

C’est la première fois depuis le 26 août que Raw connaît une croissance d’une heure à deux.

Globalement, Raw a terminé 8e sur le câble, mais pour la quatrième semaine consécutive, il a dépassé la tranche démographique 18-49, avec une note de 0,80. Hannity était le plus grand spectacle de dessin sur câble de la nuit, attirant 4,417 millions de téléspectateurs.

Ailleurs sur le spectacle, Seth Rollins, Murphy et The AOP ont battu Kevin Owens, Samoa Joe et The Viking Raiders, tandis que Becky Lynch a conservé son Raw Women’s Championship contre Asuka, avant l’incident mordant susmentionné.