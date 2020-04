WWE Raw Review Podcast – Champion Vs. Champion!

Rejoignez Adam Wilbourn, Michael Hamflett et Michael Sidgwick alors qu’ils passent en revue l’épisode de lundi soir Raw de cette semaine!

Malgré la situation mondiale actuelle, la WWE et donc Raw sont en quelque sorte classés comme des «affaires essentielles», nous sommes donc retournés au Performance Center pour un épisode en direct du spectacle de la marque rouge hier soir avec des qualificatifs Money in the Bank, une séparation taquine et un champion contre champion principal.

Inexplicablement, le paiement à la séance Money in the Bank prévu pour le mois prochain se poursuit, et hier soir, Asuka, Shayna Baszler et Nia Jax se sont qualifiées pour le match de classement féminin après avoir battu Ruby Riott, Sarah Logan et Kairi Sane respectivement. Adam et The Dadley Boyz discutent de ce que cela pourrait signifier pour l’avenir et analysent les promos des championnes de Raw et NXT Women’s concernant leurs futures adversaires.

L’événement principal de Raw a vu s’affronter deux champions alors que le champion des États-Unis Andrade a défié le champion de la WWE Drew McIntyre pour son titre. Malgré l’établissement d’une puissante écurie derrière Andrade avec Zelina Vega à la barre, l’ancien champion NXT n’a pas pu vaincre le champion du monde récemment couronné, bien que Seth Rollins ait fait connaître ses intentions lorsque l’émission a disparu.

Les gars discutent d’où les choses se passent d’ici, du retour des Viking Raiders et si Bobby Lashley & Lana pourraient se séparer?!

PRENDRE PLAISIR!