WWE Raw Review Podcast – WrestleMania 36 Go-Home Show!

Rejoignez Adam Wilbourn, Michael Hamflett et Michael Sidgwick alors qu’ils passent en revue l’épisode Mania de lundi soir Raw!

Nous sommes à quelques jours de WrestleMania 36, ​​et Raw de la nuit dernière a été l’une des dernières étapes sur la route de «The Showcase Of The Immortals».

L’un des points forts de l’émission a été un excellent package vidéo suivi d’une brillante promo de The Undertaker en train d’hyping son “ Boneyard Match ” avec AJ Styles. Adam et The Dadley Boyz discutent du retour potentiel de l’American Badass et de la question de savoir si ‘Taker recevra de l’aide ce week-end pour contrer l’ingérence de The O.C.

Ils analysent également si Brock Lesnar pourrait être champion du monde avant WrestleMania 37 après que Paul Heyman ait laissé entendre autant lors d’un discours scintillant (comme toujours) pour conclure l’événement principal de ce spectacle à domicile.

Les Michaels et Adam réagissent lorsque Shayna Baszler a finalement mis la main sur Becky Lynch quelques jours seulement avant de s’affronter à WrestleMania, Austin Theory étant le remplacement d’Andrade et la bosse folle de Montez Ford dans le match suivant, et discuter de l’obsession d’Edge pour le grain?!

PRENDRE PLAISIR!