WWE Raw Star retiré de Wrestlemania en raison de Rey Mysterio

La pandémie de coronavirus a provoqué plusieurs changements sur la carte de match WrestleMania 36, ​​comme indiqué à plusieurs reprises auparavant. L’événement principal du spectacle lui-même a subi un changement lorsque le franchisé de la WWE s’est retiré du spectacle.

Une superstar prometteuse doit s’absenter de la série d’émissions juste à cause de l’épidémie de COVID-19 alors que la carte a subi un changement radical, du jour au lendemain.

Selon les rapports de Wrestling Observer, les responsables de la WWE avaient initialement prévu un concours de championnat des États-Unis en simple à WrestleMania 36 entre Rey Mysterio et Andrade sur RAW. L’idée était assez claire alors que Rey a épinglé le champion à Raw dans un combat en tête-à-tête. Ces deux auraient pu avoir un match de coup d’envoi compte tenu de l’illustre histoire. Mais les plans ont changé.

Les responsables de la WWE ont décidé de ne pas faire de match séparé pour le titre américain à WrestleMania, sans doute en gardant à l’esprit que la carte s’allongeait. Ensuite, ils ont pensé à inclure Rey Mysterio dans la photo du championnat RAW Tag Team actuellement prévue.

Rey Mysterio était sur le point de faire équipe avec Humberto Carrillo pour affronter The Street Profits (Montez Ford et Angelo Dawkins) et Andrade & Angel Garza dans un match par équipe à triple menace.

Mais ce match a dû être changé, encore une fois comme Rey Mysterio est entré en quarantaine en raison de la situation actuelle des coronavirus. Il ne pouvait pas travailler sur les enregistrements de WrestleMania 36, ​​ce qui a converti le match en un concours traditionnel par équipe entre deux équipes. (Street Profits défend contre Garza et Austin Theory de NXT) Mais l’un des talents les plus prometteurs, Humberto Carrillo a également été retiré de WrestleMania 36, ​​en conséquence.

«Pas plus tard que la semaine dernière sur RAW, Rey Mysterio a épinglé Andrade dans un match sans titre. Il n’était pas certain que cela conduirait à un match pour le titre, mais un match pour le titre était programmé comme un match en simple ou un match à plusieurs. Outre Mysterio, des noms comme Black, Humberto Carrillo et Garza ont été pensés pour le match.

Plutôt que d’ajouter un nouveau match à l’émission, le plan après cette décision a été de faire en sorte que le titre du tag soit à trois avec The Street Profits vs Andrade & Garza vs Mysterio & Carrillo. Mais avec Mysterio absent, Carrillo a perdu sa place. »

Auparavant, il était prévu d’organiser un match Fatal-4-way pour le championnat des États-Unis à WrestleMania 36 où Andrade devait se défendre contre Rey Mysterio, Angel Garza et Humberto Carrillo. Mais ce multi-hommes a également été mis au rebut pour des raisons inconnues.