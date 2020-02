WWE Raw Star signe à nouveau avec la société

Shelton Benjamin a révélé dans une interview avec Lilian Garcia sur l’épisode de Chasing Glory de cette semaine pour discuter de sa carrière à la WWE où il a noté qu’il venait de signer un nouvel accord avec la société.

Il a ajouté que son moment au soleil avec la WWE arrivera à un moment donné.

«Dernièrement, je n’ai pas fait grand-chose en ondes avec la WWE. Pour moi, c’est juste frustrant. Donc, lorsque vous m’avez contacté pour faire cette interview, ma première pensée a été que je ne sais même pas de quoi parler parce que pour le moment, je ne fais vraiment rien de ce qui me satisfait. Je suis ici chaque semaine, je suis prêt à partir. Pour moi, c’est comme quand je regarde des émissions comme celle-ci, Chasing Glory, les gens poursuivent quelque chose. Pour l’instant, je n’ai même pas l’impression d’être à la chasse. Non pas que je ne veux pas l’être. Cela me frustre juste sur le plan personnel. »

“Oui, je viens de signer un nouvel accord pluriannuel avec la WWE”, a déclaré Benjamin. “Alors, je serai ici pendant un petit moment.”

