WWE Royal Rumble Series # 24 (2011)

Nous saluons le retour! Cela fait longtemps. Alors que nous nous asseyons avec impatience dans des blocages à travers le monde, permettez-moi de vous apporter la 24e édition extra longue de la série. Royal Rumble 2011 détient le slogan de “The Biggest Royal Rumble In History”.

Royal Rumble 2011 – Jardin TD

(Boston, Massachusetts – 30 janvier 2011)

Le undercard n’était pas grand chose à dire, peut-être l’un des plus oubliables. Et probablement pour le mieux, car le Royal Rumble est le plus long jamais vu dans un spectacle avec le même titre (WWE Greatest Royal Rumble étant un standalone). Edge a conservé le titre mondial contre Dolph Ziggler, The Miz a défendu son titre WWE contre Randy Orton et Eve Torres est devenue la nouvelle championne des Divas dans un Fatal 4-Way. Voilà, c’est tout ce que nous devons savoir. Pouvez-vous croire que cela fait presque une décennie depuis que cela s’est produit? Le temps passe vite.

Royal Rumble 2011 comprend 40 lutteurs des marques Raw & SmackDown. ECW a cessé ses activités en 2010 pour faire place à NXT, c’est donc la première fois que seules deux marques sont représentées depuis 2006. L’équipe de commentaire est composée de Michael Cole, Jerry Lawler et Matt Striker (appelant son troisième et dernier Rumble)

Quelqu’un se souvient-il du nouveau Nexus dirigé par CM Punk? Eh bien, c’est notre premier participant. Bien sûr, ses serviteurs Nexus feront tout ce qui est en leur pouvoir pour l’aider à remporter la victoire. Avant que le match ne commence, The Corre (Wade Barrett, Ezekiel Jackson, Heath Slater & Justin Gabriel) entoure Punk et le bat; incitant David Otunga, Michael McGillicutty, Husky Harris et Mason Ryan à lui venir en aide. Un son familier du «directeur général anonyme» remplit le TD Garden et Michael Cole se précipite vers le stand. Messieurs .. puis-je avoir votre attention s’il vous plaît.

Nous entendons la foule gémir quand il dit «et je cite». Le MJ exige que Nexus & Corre (sauf CM Punk) retourne dans les vestiaires ou ils seront tous disqualifiés du Rumble. Malgré un talon notoire, les fans chantent ‘CM Punk’ avant que le prochain participant n’entre.

“Le plus grand grondement royal de l’histoire”



Le champion des États-Unis Daniel Bryan se rend sur le ring pour ses débuts au Royal Rumble. Matt Striker enterre toutes les autres promotions de lutte en disant que Bryan venait des “ligues mineures”. Heel Cole appelle Bryan un idiot, et Striker mentionne à quel point Internet doit aimer cela. Cole crie «QUI VEUT L’INTERNET STUPIDE!». Un commentaire plutôt étrange de Striker suggère (Bryan sortait avec elle dans le scénario) que Gail Kim .. “ce n’est pas vraiment une petite amie”. Kim avait été moins utilisée à cette époque et a quitté l’entreprise plus tard la même année; donc il y a clairement de la chaleur là-bas. Je déteste le commentaire jusqu’à présent, seul Jerry Lawler essaie de faire passer les gars.

Heureusement sur le ring, l’action reprend et nous avons deux chants de «Daniel Bryan! CM Punk!”. Le troisième participant est le membre Corre Justin Gabriel. Il met une éternité à mettre en place un 450 Splash sur Punk et manque, alors l’erreur donne à Bryan la chance de l’éliminer. # 4 est Zack Ryder, un mois avant la naissance de la série YouTube «Z! True Long Island Story »de la frustration de sa position dans l’entreprise. 43 secondes plus tard, il a été étiqueté maladroit (par Lawler) puis éliminé par Bryan. William Regal entre (son dernier Rumble) et Striker l’appelle la plus grande superstar de tous les temps à ne jamais organiser de championnat du monde à la WWE. Et il a une vieille histoire en tant que l’un des plus grands mentors de Bryan, et plus récemment avec Punk à travers leur querelle à la télévision.

Échange uppercut classique entre professeur et élève. Punk siffle avec un coup de pied rond à la tête de Regal, et Bryan le pousse vers le tapis. Voici le participant n ° 6.

Entrée # 6-11

Cole admet que Ted DiBiase Jr se débat depuis un moment. Il sort les trois avec des dropkicks et une corde à linge, avant de tourner son attention vers Punk. # 7 est John Morrison, qui obtient une pop assez forte. Il est sur un rôle et est sur le point d’éclater à ce stade de sa carrière. John frappe quelques jolis coups, mais Cole souligne que cela n’aide pas à éliminer les gars. Morisson fait un Kofi en s’accrochant à la barricade comme Spiderman pour éviter l’élimination, tandis que Regal est en fait éliminé par DiBiase. Morrison parcourt la barricade et saute de style parkour sur les marches de l’anneau en acier. Cole le vend comme si c’était la plus grande chose de l’histoire de l’humanité. Hmm, c’est Yoshi Tatsu. CM Punk et DiBiase ne l’aiment pas et arrêtent son élan.

Le premier assistant de Punk est Husky Harris (Bray Wyatt) qui fait ses débuts dans Rumble. Fait amusant, il a été radié de la télévision le lendemain soir sur Raw après un coup de poing de Randy Orton; afin qu’il puisse retourner à FCW. Il est également le plus jeune participant à 23 ans. Matt Striker: “Ce gamin ressemble à ça à 23 ans, imaginez à quoi il pourrait ressembler à 30 ans!?”. Il sera bien un monstre. Harris fait tout ce qu’il peut pour protéger son chef. Chavo n’obtient pratiquement aucune réaction lorsqu’il entre au nom de la marque SmackDown. Trois amigos typiques se succèdent pour faire ressortir la nostalgie d’Eddie. La foule apparaît quand il l’a finalement terminé. Husky Harris écrase Chavo avec son moteur Ferrari.

Mark Henry est ici. Chavo plonge vers lui mais se fait facilement sortir du ring. Henry ne vend pas l’offensive de Punk et Yoshi Tatsu. En parlant de ça, Tatsu a éliminé avec une corde à linge. Punk amène Henry à genoux avec un coup de pied à la tête, et Harris rejoint son chef pour le retravailler.

Entrée # 12-20

JTG se glisse et a un pop à tout le monde. Il se met entre Henry et Harris et se perd rapidement dans le mix. Il ne se passe pas grand-chose avant le numéro porte-bonheur Michael McGillicuty (Curtis Axel). L’élan change en faveur de New Nexus. A plus tard JTG. Harris et McGillicutty travaillent ensemble pour éliminer DiBiase. Chris Masters est sorti et a été impressionnant ces derniers temps selon les commentateurs. Un joli spinebuster sur McGillicutty est suivi de The Master Piece sur CM Punk. Masters s’approche de se débarrasser du Punk, mais en vain. Ok, maintenant l’élan change vraiment avec David Otunga entrant pour en faire quatre membres du Nouveau Nexus sur le ring ensemble.

Daniel Bryan, qui était dedans depuis plus de vingt minutes, est rapidement éliminé par Punk. Beaucoup d’autres éliminations suivent avec Masters, Morrison et Henry frappant tous le sol. Le nouveau Nexus de CM Punk célèbre la domination alors que le temps presse. Rappelez-vous Tyler Reks? Ce fut sa seule et unique apparition dans Rumble. 34 secondes d’un nouveau Nexus battant, c’est tout ce que Reks peut rassembler avant que Punk ne l’élimine. Ok, voici un meilleur défi à Vladimir Kozlov. Harris senton bombarde Kozlov avant que Punk ne se débarrasse de lui. R-Truth va à peu près de la même manière que les autres, un 4 sur 1 est trop lourd à gérer.

Le comportement de Punk change radicalement lorsque la musique de The Great Khali frappe. Khali les combat et élimine Harris! Nexus a été temporairement neutralisé. L’autre grand gars du Nexus, Mason Ryan, se précipite sur le ring et affronte Khali. Après que le géant indien manque une grève, Ryan l’élimine! Ce qui est probablement la plus grande réussite de toute sa carrière de catch. Encore une fois, les nouveaux Nexus sont aux commandes.

Entrée # 21-24

Booker T! Cette entrée surprise a eu un énorme succès parce qu’il était loin de la WWE depuis 2007. Que faisait-il? Il avait remporté des championnats de lutte TNA en tant que membre de la mafia du Main Event avec Sting, Kurt Angle et Scott Steiner. Cependant, cela a également marqué un ralentissement de sa carrière de catcheur. Il prendrait bientôt la position de Matt Striker en tant que commentateur couleur, et ne lutterait qu’à temps partiel à la WWE à partir de maintenant.

Néanmoins, Striker est officiellement en train de «marquer mon frère». Booker se bat et frappe le coup de ciseau sur Otunga. Serre-livres sur McGillicutty! Striker supplie Booker pour une Spinaroonie. Nous en avons un! Mais il a été attaqué immédiatement après par Punk. Booker va le soulever par-dessus la corde supérieure, mais Mason Ryan aspire toute vie de la pièce en éliminant la légende de retour, à la grande surprise de Booker.

L’expérience Booker T’s Royal Rumble 2011

Ohh mon garçon, c’est John Cena. Il a déjà enterré un Nexus, alors pouvons-nous dire que c’est le chapitre deux? Bien sûr, il faut littéralement quelques secondes à Super Cena pour éliminer Ryan, Otunga et McGillicutty, laissant un CM Punk effrayé et solitaire. Après une tentative ratée de GTS, ils se sont renversés avec une corde à linge double.

Ohh non .. c’est Hornswoggle. Il montre à Punk combien il est fan, mais se fait botter la tête sans aucun remords. Punk tourne son attention vers Cena. Jusqu’ici, il a été très lourd. Avec 16 superstars de Raw contre 6. de SmackDown. Après avoir soulevé Cena du sol, il est éliminé sans cérémonie via un ajustement d’attitude. Super équipe de Cena & Hornswoggle go! Pauvre Tyson Kidd .. il doit prendre l’automne ici. Oui, il obtient un réglage Hornswoggle!? La foule éclate, ce qui, je suppose, est tout ce qui compte. Cena se débarrasse de Tyson Kidd et ils recommencent à plaisanter.

Entrée # 25-31

Heath Slater est le prochain à ressentir sa colère. Il obtient un étourdissement et un double coup de poing «Vous ne pouvez pas me voir». Les éclaboussures de têtards l’achèvent, bien que le caméraman ne le ramasse pas. Kofi Kingston est n ° 26, ce qui laisse Hornswoggle en conflit parce qu’il l’aime vraiment. Après quelques réticences, Kingston et Cena sont bloquées. Kofi prend le dessus avec son athlétisme avant que Jack Swagger ne se précipite sur le ring. Le “All American, American, American ..” va à WrestleMania, apparemment. Hornswoggle distrait Swagger assez longtemps pour que Kofi plonge sur lui.

Le vainqueur actuel du King of the Ring, Sheamus, est ici, et Lawler doit se demander pourquoi il n’aime pas Hornswoggle. Sérieusement roi? Vous ne pouvez pas mettre 2 + 2 ensemble? C’est un stéréotype. Après que Sheamus ait pris le contrôle du match, il lance agressivement Hornwoggle sur le visage du tapis en premier. Après quelques postures, Sheamus place Hornswoggle sur le tendeur supérieur. Cena essaie de le sauver, mais Sheamus élimine «Swoggle avec un coup de pied à la tête. De retour à une action sérieuse, Rey Mysterio entre dans le match et glisse à la portée de Swagger. Il s’échappe et fait tourner son corps autour des hommes plus grands qui l’entourent. Sheamus le broie avec un méchant lariat. Rey élimine Swagger avec un 619 .. et l’homme a repris ce match.

Wade Barrett est sur place pour représenter The Corre. Dolph Ziggler devient officiellement le premier homme à entrer dans un Rumble au # 31, mais il se remet de sa défaite plus tôt dans la nuit. Cole dit que c’est la première fois que nous avons une «31 entrée». Pas une 31e entrée, mais une «31 entrée». ZUT! Quelqu’un appelle Ron Simmons au téléphone. Le jeune public se fait très entendre alors que Ziggler & Barrett se rapprochent dangereusement de l’élimination de Cena, mais heureusement pour eux, Mysterio aime bien l’aider. # 32 ??

Entrée # 32-35

C’est Diesel! Il reçoit un excellent accueil. Nash n’a pas été vu à la WWE depuis 2003. Pendant huit ans, il a beaucoup travaillé pour TNA Wrestling. En fait, Nash avait en fait signé un contrat avec TNA le même mois et devait revenir à la télévision sur des épisodes d’Impact; mais quand la WWE est venue l’appeler, ils lui ont accordé sa libération. Barrett a l’air heureux, tandis que Sheamus et Kofi Kingston sont inquiets. “Diesel” chante en frappant et en se frayant un chemin à travers la liste actuelle. Même John Cena n’est pas assez fort pour arrêter ce train. ‘Chosen One’ Drew McIntyre est là pour faire équipe avec Sheamus sur Diesel. Grand chant “Let’s Go Diesel!”. Michael Cole crème presque son pantalon tout en présentant A-Ry Alex Riley (accompagné du champion de la WWE The Miz).

Barrett élimine Diesel et la foule n’est pas contente. Un autre chant «Diesel». La foule est beaucoup plus préoccupée par lui que quiconque dans le ring. Striker essaie de le mentionner, mais Cole s’en fiche car il parle à son meilleur ami / amant The Miz. Big Show entre et a un bref regard fixe avec Diesel .. mec, pourquoi n’ont-ils pas laissé Diesel et Show avoir quelques minutes? Tant d’occasions manquées. L’attaquant commence à parler de la LNH (il voulait probablement dire de la NBA) et de la façon dont l’homme le plus grand à jouer dans le TD Garden est 6’9, et Show est plus grand que cela. Cole crie à plusieurs reprises et furieusement “QUI VEUT!” tandis que le Miz l’appelle un nerd, demandant à quelqu’un de couper son micro. Christ. Miz et Cole prennent le relais et ignorent l’action, disant à Lawler de ne pas parler quand il essaie de l’appeler. Show utilise son pouvoir pour éliminer Ziggler.

Entrée # 36-40

Alors qu’Ezekiel Jackson court sur le ring, Show se débarrasse tranquillement de McIntyre du match. Selon Striker, une douzaine de nations sont représentées dans le Rumble. Whoa! Ezekiel élimine Show juste comme ça. Qu’en est-il de ces futurs nobodies qui font sortir des gars comme Khali et Show? Barrett lève le bras de son collègue Corre en triomphe. Santino Marella entre et dépasse son précédent record d’une seconde. Voici Alberto Del Rio dans une Bentley 2008 tandis que Ricardo Rodriguez l’annonce. Mysterio le regarde avec dédain. Commentaire (y compris Miz) et j’ai complètement raté cela, mais Alex Riley a été éliminé plus tôt par Kofi Kingston & John Cena. Miz met Del Rio. Alberto prend tellement de temps pour arriver sur le ring que Randy Orton l’attaque par derrière et le jette sur les marches du ring.

Une vague de RKO s’ensuit. Orton élimine Kingston & Sheamus en succession rapide. Randy se retourne lentement et regarde dans les yeux de son rival de longue date John Cena. L’horloge tourne et la musique de Kane sonne. La Big Red Machine tire avec des grèves et de grosses bottes, tournant son attention vers Orton avec un claquement de trottoir. Ezekiel Jackson court à Kane, qui esquive en tirant sur la corde supérieure et envoie le plus grand membre de Corre au sol. Kane va à chokeslam Mysterio, mais il se cramponne à son bras et utilise l’élan du grand gars contre lui! Ce doit être le Rumble le plus court de tous les temps. Pendant que Rey est sur la corde, Barrett le fait tomber et il est parti aussi. Il semble que nous soyons dans les quatre derniers, et The Miz reste dans les commentaires malgré ne pas se soucier de qui gagne.

Carré final (?)



Orton et Del Rio se décrochent dans le coin tandis que Cena et Barrett travaillent ensemble. Nous obtenons une autre mignonne staredown entre Orton et Cena, qui arrivent enfin aux coups. Barrett le brise et veut vraiment l’empêcher d’obtenir tout type d’avantage. Après avoir frappé un réglage d’attitude sur Del Rio, Alex Riley sort et distrait Cena sur le tablier du ring. Cela suffit pour que The Miz monte dans le ring et élimine Cena! Cole appelle cela une décision intelligente. Cena envoie un avertissement à The Miz en utilisant Cole comme proxy. Il nous reste effectivement trois lutteurs de talons? La foule s’est beaucoup calmée. Orton opte pour un RKO mais est bloqué. Il attrape Barrett par la peau et le jette dehors. Del Rio monte rapidement sur Orton et l’élimine! Et votre gagnant .. Alberto! Deeeeell… Riiiiiiooooo!

Terrible arbitrage, car Charles Robinson se précipite sur le ring pour dire à Mike Chioda que ce n’est pas fini pendant la musique de Del Rio. Chioda dit à Del Rio qu’il n’est pas le vainqueur mais ne lui dit pas pourquoi, alors que Santino Marella revient sournoisement. Il prépare le Cobra à frapper .. et se connecte! Marella prend Del Rio et le fait courir dans les cordes, mais Alberto s’inverse et envoie Santino à la place. C’est officiel cette fois! Le vainqueur du plus grand Royal Rumble de l’histoire est Alberto Del Rio. Royal Rumble 2011 est l’un des plus longs de tous les temps.

Conclusion

Bien qu’il y ait eu des critiques positives sur cet événement, je ne peux pas m’empêcher de le trouver plus décevant. Mais ce n’était pas le pire! Commençons donc par les points positifs:

PositifsLa dynamique entre Daniel Bryan, William Regal et CM Punk a rendu le début rafraîchissant. Je ne pense pas que cette combinaison se soit produite ailleurs. Le plus grand gagnant ici était CM Punk. Il a fait le travail de le mettre en avant en tant que future star du principal événement, en particulier lorsque les fans chantent pour lui tout en étant divertissant et méprisable. Je ne me souviens pas si quelqu’un a fait quelque chose de similaire dans les matchs précédents? Si c’est le cas, pardonnez-moi.Booker T & Diesel a été accueilli à bras ouverts, ce qui aurait été pour beaucoup le plus gros tirage de Royal Rumble 2011.Il y a eu une bonne action dans la seconde moitié alors que l’anneau se remplissait davantage après le John Cena & Hornswoggle stuff.Bien que beaucoup de gars qu’ils ont essayé de pousser n’ont pas surmonté dans les années à venir, au moins la WWE était prête à essayer.NégatifsLe commentaire était épouvantable. Jerry Lawler sonnait comme le seul professionnel là-bas, et la personnalité odieuse du talon de Michael Cole a atteint un autre niveau de grincement de dents. Matt Striker ne serait pas si mal s’il ne faisait pas grincer les dents de Vince au point qu’il fasse enterrer Cole. Ceci est un excellent exemple de la façon de ne pas appeler un match Royal Rumble.Est-il exact que les fans étaient plus intéressés par les retours de deux anciens vétérans qui ont passé plusieurs de leurs années précédentes à travailler pour une autre promotion? Ne vous méprenez pas, c’était génial de voir Booker T et Kevin Nash, mais être les deux plus grands moments forts avec 38 autres participants ne va pas bien. En outre, ils ont duré moins de quatre minutes combinées.Bien que le nouveau Nexus ait fait un excellent travail, Cena les a éliminés trop facilement pour que quiconque les prenne au sérieux. C’est pourquoi il n’a jamais réussi, mais au moins il a gardé Punk sous les projecteurs. Trop d’éliminations rapides. 14 superstars ont connu la défaite en deux minutes ou moins.Seuls John Cena et Rey Mysterio se sont démarqués en tant que gagnants potentiels de babyface. Une fois qu’ils étaient partis, il était difficile pour le public de rechercher n’importe qui. Le choix du gagnant était un gémissement infaillible. Je ne crois pas qu’Alberto Del Rio ait jamais atteint le point où il méritait une victoire de Rumble, peu importe qu’il remporte le plus grand Rumble jamais. Bien sûr, vous voulez faire de nouvelles stars et leur donner une énorme victoire comme celle-ci peut être bénéfique. Cependant, Del Rio n’a pas fait de grandes choses. Il est allé à WrestleMania et a perdu contre Edge dans le match d’ouverture en 11 minutes. Ouaip! C’était sa récompense .. pour avoir remporté un Rumble de 40 joueurs, une défaite dans le match d’ouverture de WrestleMania.Road To WrestleMania XXVII



Je ne peux pas en toute conscience recommander cela, sauf si vous êtes soit 1) un fan de CM Punk, 2) vous voulez voir un jeune Bray Wyatt en action, ou 3) Alberto Del Rio est votre lutteur préféré. Je suis content de ne pas avoir à réécouter le talon Michael Cole pendant très longtemps; il était si mauvais que je me sentais désolé pour Matt Striker. Et cela dit, si vous êtes intéressé par ce qui s’est passé à WrestleMania XXVII? Vous pouvez trouver mon ancienne critique sur l’émission sur le lien partagé. Merci pour la lecture! Et à la prochaine fois. – WrestleMania XXVIje