WWE SmackDown 14 février 2020 Rapport complet des résultats

La Saint-Valentin coïncide avec SmackDown, et Otis “Dozer” Dozovic essaie de gagner un prix mieux qu’un titre: le cœur de Mandy Rose.

RÉSULTATS OFFICIELS

Championnat féminin SmackDown: Bayley VS Carmella; Bayley gagne et conserve le Championnat féminin SmackDown. Match de handicap 2v1: Sheamus VS Apollo Crews & Chad Gable; Sheamus gagne. Le Miz et John Morrison VS Roman Reigns & ???; Reigns et Daniel Bryan gagnent.

JOUER PAR JEU

SmackDown présente A Moment of Bliss!

Alexa et Nikki Cross ont des tasses et des pantalons en cuir assortis lorsqu’ils prennent place sur scène. Alexa accueille Vancouver pour le premier Moment de bonheur de 2020. Nikki souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. Et en parlant de ça, parlons écrasements de célébrités! Attends, vraiment? Ouais! Alexa, toi d’abord. Eh bien, le béguin actuel d’Alexa est … Doit-elle le dire? Oui, dis-le! OK OK. Attendez, Nikki sait qui c’est. C’est Brad Pitt! Oui exactement! À votre santé! Mais qui est le béguin de Nikki? Oh ne sois pas méchant.

Mais l’invitée de Moment of Bliss de ce soir est la challenger de ce soir au Championnat féminin de SmackDown. La princesse de Staten Island marchant sur la lune et parlant des ordures, Carmella! La FABULEUSE # 1 Contender fait un moonwalk et prend place. Alexa félicite Carmella pour sa victoire. Alexa était l’une des trois à perdre mais elle n’est pas amère du tout. Cependant, d’autres pourraient dire que cela était surprenant, car nous n’avons pas beaucoup entendu parler de Mella ces derniers temps. Eh bien, tout le monde aime les surprises, non? Mella promet de nous surprendre à nouveau quand elle deviendra double championne SmackDown Women! Et puis tout le monde se souviendra pourquoi #MellaIsMoney!

En parlant de Bayley, elle et Mella ont eu une confrontation verbale en ligne. Ceux qui se souviennent de #BayMella, ils étaient les meilleurs amis jusqu’à récemment. Alexa partage des photos de ces jours plus heureux. Instagram, en particulier. Qu’est-il arrivé à cette amitié? Mella dit que Sasha Banks est arrivée. Les fans boo The Boss, qui a clairement changé Bayley pour le pire. Bayley saccage la division féminine et appelle les autres «moutons», ce qui est nul quand ils étaient de si bons amis. Maintenant, Bayley agit comme ça ne s’est jamais produit. Alexa comprend cela. Beaucoup de gens ne l’ont pas fait – mais avant qu’Alexa puisse continuer, Bayley apparaît en personne!

“Oh mon Dieu, ça suffit, Carmella.” Bayley est malade en écoutant ça. Les fans huent mais Bayley désaccorde les «moutons». Il ne s’agit pas de Sasha, il s’agit de Mella. Depuis NXT, Bayley a eu pitié de Mella. Ils étaient amis, bien sûr, parce que Bayley voulait diriger Mella et lui apprendre à faire les choses. Mais Mella est perdante et Bayley est un champion dominant! Alexa veut arrêter Bayley là mais Bayley se moque du «pipsqueak». Bayley a battu Alexa ET Nikki dans un match Handicap! C’est ainsi que Bayley sait que personne ne peut la toucher! Pas Nikki, pas Alexa, et certainement pas Mella. Alors peut-être que nous mettons notre argent là où nos bouches sont, et faisons ce match MAINTENANT! Mella se précipite sur le ring et elle est sur le point de faire son chemin. Mais obtiendra-t-elle également ce titre de Bayley pour ouvrir la série?

Championnat féminin SmackDown: Bayley VS Carmella!

SmackDown revient avec la cloche et ce match de séparation #BayMella commence!

Les deux s’enchaînent, Mella propulse Bayley vers un corner mais Bayley met Mella dedans. La tarte de Bayley fait face à Mella puis se balance sur elle, mais Mella esquive le coup! Bayley dit aux fans de se taire alors qu’elle fait à nouveau le tour de Mella. Ceintures Mella mais coudes Bayley. Bayley serre la tête mais Mella se met hors tension, seulement pour que Bayley l’écrase. Les fans huent mais Bayley se moque d’eux alors que les choses s’accélèrent. Bayley roule mais la hanche Mella se balance et l’écrase! Couvrir, UN, mais Mella est juste sur un bras. Mella fait tourner le bras et serre un genou. Bayley roule mais Mella tient le coup. Bayley attrape des cordes, mais Mella la dispute. Mella laisse tomber les genoux sur le bras puis le fait tourner plus fort.

Les fans se mobilisent pour Mella mais Bayley se met sous tension pour obtenir le bris de corde. Bayley amène Mella à travers les cordes pour la coincer en elle! Bayley pie fait face à Mella mais l’arbitre la recule. Les fans huent alors que Bayley s’agenouille et coude Mella. Bayley donne des œufs à Mella tout en la poussant. “Tu dois intensifier!” Mella SLAPS Bayley! Alors dropkicks! Et encore! Couvrir, DEUX! Mella garde Bayley mais Bayley donne un coup de pied bas et jette Mella par ses cheveux! Bayley haussa les épaules de l’arbitre en la réprimandant alors qu’elle poussait Mella à couvert. UN, un autre essai, UN! Bayley s’énerve contre Mella et lui fait sauter les boucles. Bayley piétine un trou de boue puis fait sortir Mella pour plus de coudes.

Les fans huent plus fort alors que Bayley saute dans les cordes. Mella ancre un pied alors Bayley lui donne un avant-bras! SAIDO Suplex! Bayley monte encore une fois et saute, mais son bandoulière FLOPS! KICK FABULEUX! Couvrir, DEUX !! Mella a presque eu Bayley mais elle continue de bouger. Les headscissors Mella-go-round jettent Bayley, puis Mella dropkicks Bayley vers le bas! Bayley se sauve du ring mais Mella joue avec un DIVE! Coup direct et bas va Bayley! Mella traîne Bayley et monte elle-même. Mella bondit, son bandoulière frappe! Couvrir, DEUX! Bayley patauge hors du ring et finit par le bureau d’annonce. Mella poursuit mais Bayley la fait tomber du bureau! Les deux femmes sont à l’extérieur, mais Bayley sourit tandis que Mella est hébété et SmackDown va se casser.

SmackDown revient alors que Bayley broie Mella avec un jugulaire. Mella perdure alors que les fans se rassemblent. Bayley enfonce ses genoux dans le dos de Mella, mais Mella se bat toujours pour monter. Mella jawbreakers gratuit! Bayley écope, Mella sort pour un casse-cou Edge o’matic! Mella se retrouve dans un coin alors que Bayley patauge sur ses pieds. Bayley arrive mais obtient une botte! Bayley se lasse à nouveau mais les cordes à linge Mella sortent! Mella se rallie puis des gouttes atomiques! Bouclez la botte de bouledogue, et puis un Mella-rana! Bayley est étourdie mais les fans sont excités pour Mella alors qu’elle marche sur la lune! Mella court de coin en coin, FABULEUX Bronco Buster! Bayley s’agite comme vise Mella, mais Bayley utilise la référence comme bouclier! Pour ensuite sucer punch Mella!

Mella frappe Bayley avec de gros avant-bras! Mella court et DECKS Bayley! Et encore! Bayley titube alors que les fans reprennent feu. Mella frappe Bayley une troisième fois, mais tombe sur un BAYLEY2BELLY !! Couvrir, DEUX !! Mella survit et Bayley ne peut pas le croire! Bayley fait valoir le nombre, mais c’était deux. Elle court chez Mella dans le coin mais manque! Bayley s’agenouille et Mella la décharge! Bayley se dépêche de reculer et prend des photos de Mella. Mella s’appuie sur les cordes tandis que Bayley monte, mais ensuite Mella la fait trébucher! KICK FABULEUX! Bayley est coincée à l’envers, Mella la tire en arrière et grimpe pour la rejoindre. Mella est au sommet, SUPER STEINER! Couvrir, DEUX !!

Vancouver ne peut pas croire que Bayley survit! Mais les épingles fantômes Mella, DEUX! Rouleau d’Oklahoma, DEUX! Bayley attrape une jambe mais Mella bloque. Mella veut un retour en arrière, comptoirs de berceau Bayley, DEUX! Écolières de Mella Bayley, DEUX, FABULEUX COUP DE PIED! Mais Bayley sort du ring juste à temps! Les fans boivent la chance de Bayley mais Mella poursuit. Mella amène Bayley, mais Bayley la pousse dans un poste! Bayley met Mella puis raccroche, mais Mella se bat. Fabulous Kick rate, mais laissez tomber le CODE OF SILENCE! Bayley endure le triangle modifié, mais trébuche dans les bras de Mella! Mella lâche prise. Bayley crevettes détient, DEUX! Mella veut à nouveau le Code, mais Bayley utilise des cordes comme levier !! Bayley gagne !!

Gagnante: Bayley, par tombé (toujours championne féminine de SmackDown)

Bayley vient d’en voler un à Mella! Et puis elle DECKS Mella, et la PLANT avec le pilote de headlock! Les fans huent la tricherie, l’intimidation Bayley, mais voici Naomi! Naomi se trouve face à face avec Bayley, mais Mella pousse Bayley dans Naomi! Mella tire sur Bayley, Bayley repousse Mella, mais Naomi enziguris! Coup de pied fabuleux de Mella! Le Glow et le Princess quittent Bayley, mais Bayley est toujours champion. Est-ce que l’une ou les deux de ces femmes auront une opportunité de titre alors que WrestleMania se rapproche?

SmackDown partage le décret de la WWE concernant le roi Baron Corbin.

“Selon la direction de la WWE, en raison de la conduite non professionnelle affichée par la superstar de la WWE, le roi Corbin vendredi soir sur SmackDown”, Corbin a été lourdement condamné à une amende et interdit de compétition ce soir. Mais est-ce que perdre de l’argent et rester à la maison apprendra vraiment quelque chose au tyran Lone Wolf?

SmackDown revient à Bayley enflammer les coulisses.

Kayla Braxton l’interroge sur la finition «controversée», Carmella recevra-t-elle un match revanche? Quelle controverse? L’arbitre a levé la main! Bayley a battu tout le monde à battre! La prochaine fois que Bayley défendra ce titre, ce sera au WWE Super Showdown! Et ça pourrait être n’importe qui, car personne ne peut la toucher! Donc, pour ne pas enterrer la tête, mais WWE Super Showdown aura un match de championnat féminin SmackDown! Qui s’apprête à voyager en Arabie saoudite?

SmackDown jette un regard spécial sur le voyage Royal Rumble de Lacey Evans.

Juste avant le début de l’événement Royal Rumble, la Sassy Southern Belle s’est préparée en mettant des lettres de fans très spéciales dans ses bottes. Une lettre en particulier était une fille qui a perdu ses parents à cause de la toxicomanie, mais a travaillé ses fesses pour ne pas suivre ce même chemin. L’histoire et la position de Lacey ont gardé cette jeune femme sur la bonne voie. Lacey promet de continuer à utiliser cette plateforme pour inspirer cette force. Elle porte ces lettres pour lui rappeler pourquoi elle fait ce qu’elle fait. Nous en apprendrons plus sur Lacey la semaine prochaine dans une interview exclusive!

Otis se prépare pour son rendez-vous SmackDown de la Saint-Valentin!

Il se peigne les cheveux et la barbe avant de voir qu’il a un texte. Sa réponse: «Ça a l’air génial, Mandy (emoji au visage clin d’oeil). Rendez-vous là-bas (coeur emoji, coeur yeux emoji). ” Tucky vérifie son fils et Otis dit que Mandy court un peu tard. Otis a plus de temps pour se préparer, mais plus de temps pour être nerveux. Tucky encourage Otis et est tellement fier de lui. Otis est-il fou de penser que Mandy pourrait lui ressembler? Si Mandy mérite vraiment Otis, elle l’aimera pour tout ce qu’il a à offrir. Ce soir, c’est la nuit, grand homme! Otis aura-t-elle la fille?

Match de handicap 2c1: Sheamus VS Apollo Crews et Chad Gable!

Le guerrier celtique poursuit sa croisade pour débarrasser SmackDown de la «vermine» et de la faiblesse qui l’ont infecté! Mais pourra-t-il abattre deux hommes à la fois?

Avant même que la cloche ne sonne, Crews et Gable s’en prennent d’abord à Sheamus! L’arbitre ne doit pas s’arrêter mais ils ne lâcheront pas! Ils agrippent Sheamus dans le coin, puis relâchent finalement. Gable jette sa chemise sur Sheamus puis la cloche sonne. Sheamus met Gable dans un coin, mais Gable le contourne pour tirer des avant-bras et un coup de pied au talon roulant! Et un autre! Sheamus titube, Gable court de coin en coin et Crwes entre en jeu. Un troisième coup de pied au talon frappe, puis Crews dropkicks! Clés d’équipage Le bras de Sheamus marque ensuite Gable. Gable monte pour déposer les manches de hache! Mais alors, la hache Sheamus reprend le pignon!

Les fans applaudissent alors que Sheamus piétine Gable. Sheamus lance un Uppercut européen STIFF puis tire Gable contre les cordes. Sheamus donne Gable Beats of the Bodhrain! Il passe de 10 à environ 20 avant que Gable ne tombe sur le tablier! Sheamus regarde Crews vers le bas mais Gable revient. Gable jette les mains mais Sheamus retombe. Le coucher de soleil de pignon se retourne pour obtenir le verrou de cheville! Sheamus se bouscule, lance Gable, mais Crews s’incline! Crews tire, fouette mais Sheamus s’inverse. Crews recule, mais Sheamus retombe. Gable balise, Crews donne un coup de pied à Sheamus dans le dos, Gable court et croise Sheamus sur et hors du ring! Sheamus titube dans le MOONSAULT de Crews! Coup direct et Crews mettent Sheamus dedans.

Gable grimpe en haut et Crews revient, avant que Gable ne frappe un dropkick de missile! Crews ajoute une étoile filante debout! Couvrir, DEUX !! Sheamus survit mais Crews fait glisser Sheamus vers le haut. Sheamus s’éteint, BROGUES Gable mais Crews le retrousse! DEUX, et Sheamus envoie Crews dans un post! Sheamus serre les dents tandis que Crews se traîne. Les fans veulent le voir, et Sheamus se met à feu, à BROGUE Crews! Couvrir, Sheamus gagne!

Gagnant: Sheamus, par pinfall

Le Fella tombe deux hommes en un match! Sheamus continuera-t-il à conquérir ses adversaires sur le chemin du retour au championnat?

Entretien en coulisses avec Carmella.

Elle était si proche du titre, mais nous avons tous vu ce que Bayley a fait. Bayley ose se vanter de tout cela, mais Carmella exige une revanche! WWE, Fox, nommez juste l’heure et le lieu, parce que Mella promet d’être la NOUVELLE championne féminine de SmackDown!

Mandy Rose arrive au restaurant chic.

Et ce n’est pas bon de faire attendre une dame. Otis arrivera-t-elle avant qu’elle ne s’ennuie?

SmackDown nous donne un cours de recyclage sur Goldberg.

Un homme qui «est apparu de nulle part» et a dominé la WCW dans une séquence incroyable invaincue qui l’a mené directement au Championnat du monde des poids lourds. Après avoir quitté la retraite après 12 ans, il a continué là où il s’était arrêté pour devenir Champion Universel de la WWE! Cela n’a pas duré longtemps, mais cela a certainement eu un impact. Cependant, il veut un nouvel essai avec le titre. Alors The Fiend, Bray Wyatt, “VOUS ÊTES SUIVANT!” Le super showdown Super Showdown ira-t-il dans le sens de Goldberg?

SmackDown s’entretient avec Hulk Hogan par satellite!

L’Immortal Hulkster est sur le point de devenir un double intronisé au Temple de la renommée alors qu’il rejoint la nWo dans le HoF! C’est fort! Hulkamania a mis le feu aux affaires, puis la nWo l’a élevée à un nouveau niveau. Être intronisé, c’est la vie # 4. En parlant de la nWo, Goldberg était parmi leurs plus grands rivaux. Hogan pense-t-il que Goldberg a une chance contre The Fiend? Eh bien les jeunes avec leurs titres et leurs aspirations, Hogan l’a déjà été. Il a ressenti ce pouvoir entre ses mains et il connaît le pouvoir de Goldberg de première main. Mais il a senti l’énergie du démon sortir de la porte du vestiaire. Hogan ne sait pas trop quoi dire, mais The Fiend devra creuser profondément s’il veut survivre à Goldberg.

“L’annonce suivante a été payée par la Firefly Fun House.” Le fFh !? Hollywood Bray Wyatt gratte sa guitare de la ceinture de titre à la Hulkster, et arrache même son pull pour révéler ces pythons! Et des tatouages. Bray suit les conseils classiques de Hogan: dire ses prières, manger ses vitamines, et maintenant regardez ce qu’il a! Le championnat universel # 4Life. Huskis demande ce qui se passe. Pas grand-chose, frère. Je traîne juste avec Hogan, je parle de muscles. Rien de ce que Huskins sait. Mais il essaie si fort! Vraiment? Vous voulez du chocolat? Ben ouais! Joyeuse saint Valentin! Est-ce #TooSweet? Oof.

Hogan pense que c’est assez drôle. Mais quand il montera sur le ring avec Goldberg, ce ne sera pas une blague. Alors bonne chance. Oh idiot Hogan. Bray n’a pas besoin de chance. Il a The Fiend. Et si Hogan ne fait pas attention, mon frère, alors n’oubliez pas qu’il peut toujours y avoir une photo de plus sur le Mur des Amis. Non, Hogan sera plutôt au Temple de la renommée. Au revoir, Hulk! À un de ces quatre! Et à bientôt, Goldberg! Au revoir ~!

Mesdames et messieurs: Cesaro et Sami Zayn…?

C’est normalement le coup de grâce d’Elias, et clairement le Cyborg suisse et son grand libérateur le font en réponse aux affrontements verbaux et physiques de la semaine dernière. Sami se présente et remercie Vancouver d’avoir été elle au «concert de protestation». Cesaro, Shinsuke et Sami ont été «victimes de l’injustice» aux mains d’Elias et de Braun Strowman, sans parler du reste de la WWE qui n’a rien fait pour aider. Donc, dans la tradition des grands musiciens protestataires, voici une chanson pour tout le monde ici ce soir. Silence s’il vous plaît.

Sami gratte son ukulélé tandis que Cesaro joue à la cloche de vache. Sami prend un moment pour s’accorder en premier. Il trouve la note et commence. Mais Elias interrompt! Les fans applaudissent alors que The Drifter sort sur scène et se présente. Elias faisait la sieste quand il a reçu un appel d’un bon ami et collègue Elias, Elias Pettersson des Canucks de Vancouver. Elias a dit à Elias qu’Elias devait arrêter Sami, alors voici Elias. Et Elias sait ce que fait Sami: il essaie de se faire un nom sur Elias. Avec WrestleMania en route, nous savons tous que cela se reproduit. Elias sait que Sami connaît la vérité universelle que Vancouver connaît: la WWE signifie «Walk With Elias!»

Sami dit qu’Elias devrait fermer la bouche! Pareil pour les fans. Sami et Cesaro savent qui est Elias et ce qu’il représente, mais qui diable pense-t-il qu’il est? Il interrompt le concert de protestation très attendu! C’est pourquoi Elias est ici. Elias organise son contre-concert de protestation. Oh vraiment? Chaque autre nuit, Sami utiliserait ses gardes de sécurité pour jeter Elias, et à peu près. Mais si Elias veut retirer quelque chose de sa poitrine, tant mieux! La sécurité laisse passer Elias pour qu’il puisse rejoindre Sami dans le ring. Sami est un fan de la liberté d’expression, il veut qu’Elias soit assez proche pour entendre cette chanson, car la chanson parle d’Elias. Eh bien dans ce cas, d’accord.

Sami gratte son ukulélé et Cesaro batterie sur la cloche mais les fans chantent pour Elias à la place. Le style classique de l’armée des sept nations aussi. Elias aime ça. Sami leur dit de se taire mais les fans huent à la place. Ceci est une protestation, alors montrez du respect! Bon, essayez encore. Du haut. Sami et Cesaro jouent, mais Cesaro pousse un peu le rythme. Beaucoup moins de cloches, mec, désolé. Les fans chantent pour la cloche de vache pendant que Sami gratte. Cesaro jette la cloche à la place. Sami se concentre sur son ukulélé et Cesaro applaudit doucement. Mais Vancouver continue de chanter pour Elias à la place. Sami dit que s’ils ne se taisent pas, le concert est terminé. Des fans comme ça! Oh tu penses que c’est une blague?! “OUI! OUI!” La seule blague, ce sont les numéros des Canucks accrochés aux chevrons!

Elias prend la défense de l’équipe de hockey de sa ville natale, mais Cesaro attaque! Elias et Cesaro se bagarrent, mais Sami a le pied de micro! La distraction donne à Cesaro une ouverture! Mais voici BRAUN! Braun Strowman prend d’assaut sa sortie et BARRIQUE par la sécurité! Cesaro et Sami renflouent et s’enfuient, et plus de sécurité s’enflamme! Sami se fait prendre! Un garde s’en prend à Strowman et Cesaro met Sami en sécurité. Le gardien s’exécute mais Elias est là pour le tapoter! Elias donne un coup de main à Strowman en JETANT le garde sur tout le monde! Le monstre parmi les hommes et le Drifter stoppent les gémissements du Grand Libérateur, mais l’équipe Sami #GetTheseHands et #WalkWithElias?

Entretien en coulisses avec Naomi.

Elle retire ça de sa poitrine: elle est malade et fatiguée du désordre de Bayley! Ce qui est arrivé à Mella est sur Bayley. Mais Naomi veut son propre coup, parce que le Glow est réel et SHE est la prochaine championne féminine de SmackDown. Est-ce que Mella et Naomi prendront rendez-vous avec Super Showdown?

Mandy attend.

Où est Otis? J’espère qu’il réussira avant la fin du spectacle!

NOUVELLES DE POINTE pour Super Showdown!

L’histoire sera faite lorsqu’une femme affrontera Bayley pour le Championnat féminin SmackDown en Arabie saoudite! Mais avec deux dignes challengers, SmackDown de la semaine prochaine aura un match n ° 1 Contender! Est-ce que la FABULEUSE princesse #FeelTheGlow? Ou Naomi va-t-elle savoir pourquoi #MellaIsMoney?

SmackDown récapitule rapidement la chronologie d’Otis x Mandy.

Un jambon de Noël et un baiser sur la joue ont conduit à un gâteau aux fruits du Nouvel An avec de vrais fruits, et une envie de plus. Otis sauverait Mandy de mauvais atterrissages à plusieurs reprises, comme lors du match du Royal Rumble féminin. Les amis ne pouvaient pas le comprendre, et les ennemis le détestaient, mais Dozer est celui qui a une date de la Saint-Valentin avec la plus grande création de Dieu ce soir. Otis s’est entraîné physiquement et mentalement. Il est prêt à aimer, mais le monde est-il prêt?

Otis arrive enfin au restaurant.

Il demande si le concierge a vu une «belle pêche». Il est dirigé juste à l’intérieur. Otis fait un dernier contrôle respiratoire et c’est bon d’y aller. Il repousse ses cheveux en arrière, mais hésite encore. Mandy vérifie son menu, mais l’homme qui la trouve en premier n’est pas Otis, mais Dolph Ziggler! Otis tourne le coin pour voir Ziggler assis avec Mandy et commander du vin! Otis laisse tomber les roses tandis que son cœur tombe dans sa poitrine. Mandy pourra-t-elle expliquer ce malentendu? Ou choisira-t-elle finalement le Show-Off?

The Miz & John Morrison VS Roman Reigns & ???

Le Hollywood A-Lister et Guru of Greatness ont fait leur apparition sur The Big Dog en ligne, et ils ont des micros pour parler de The Usos. Qu’ont dit Jimmy & Jey? «Bienvenue au pénitencier d’Uso!» Avance rapide et les gardiens ne sont pas là. Combien de temps étaient-ils revenus? Un mois plus tard, et maintenant leur grand cousin doit mener leurs combats pour eux. Aimez-le ou détestez-le, The Miz est là! Ne huez pas Miz! Morrison est également ici tous les soirs depuis qu’il est de retour depuis un mois, mais il montre à tout le monde ce qu’il manquait ces 8 dernières années. Tout le monde découvre à nouveau que Miz et Morrison sont la plus grande équipe de tag du 21e siècle! Repérez un regard dramatique au loin.

Mais voici The Big Dog lui-même! Qui Roman est-il devenu son partenaire ce soir? C’est… Daniel Bryan! The Goat a fait équipe avec Roman auparavant, et n’aime toujours pas The Miz, donc cela a beaucoup de sens! Mais attendez, le baron Corbin est là?! En tant que fan, car il a un ticket en main. La direction de la WWE n’a rien dit à propos de son exclusion de la foule. Corbin causera-t-il des problèmes à Roman lorsque SmackDown reviendra?

SmackDown revient car le match est déjà en cours. Morrison a Roman dans une prise de tête alors que les fans se rassemblent et se battent en duel. Roman met hors tension et écrase Morrison avec une épaule! Morrison se relève et les deux tournent. Ils attachent mais Morrison donne un coup de pied sur la jambe de Roman. Morrison se tourne vers un bracelet mais Roman LARIATS sort! Corbin n’est pas impressionné alors qu’il est assis au premier rang. Roman prend la tête de Morrison dans le coin et enfonce son épaule dedans! Roman ROCKS Morrison avec un uppercut puis des tags dans Bryan. Les fans adorent Bryan alors que Roman le fouette pour un dropkick! Bryan entraîne Morrison pour les coupes européennes, puis il découvre Miz juste parce que!

Bryan s’en prend à nouveau à Morrison avec de grands faiseurs de foin, puis fouette coin à coin. Morrison s’inverse, Bryan monte et recommence puis continue de bouger. Bryan se penche pour plonger sur Miz! Puis il frappe Morrison avec un avant-bras et monte en haut. Bryan bondit pour un dropkick de missile! Et un coup de pied! Les fans tirent avec Bryan et il se nourrit du «OUI! OUI!” donner Yes Kicks! Morrison continue de s’asseoir, Bryan continue de lui donner des coups de pied. BUZZSAW! Couvrir, DEUX! Morrison rampe dans son coin mais Bryan lance EuroUppers. Bryan frappe Morrison sur les boucles, puis le place en tête. Les fans se rassemblent alors que Bryan grimpe et SUPER STEINERS! Morrison se tortille dans son coin, Bryan se précipite mais Morrison se glisse puis se rapproche du ciseau Bryan!

Morrison distrait l’arbitre pour que Miz puisse ramer Bryan dans les barrières! Les fans boo et Roman viennent autour de Miz mais Miz reste en arrière. Corbin parle de détritus à Roman et Miz s’accroche à Roman! Morrison Vole sur le poteau sur Roman et Bryan! Corbin parle de nouveau de détritus alors que SmackDown va se briser.

SmackDown revient une fois de plus alors que Miz éloigne Bryan du tag! Morrison fait son entrée à la place, et un combo classique revient alors que Miz catapulte Bryan dans le GRAND avant-bras de Morrison! Morrison lance ensuite des frondes pour faire tomber Bryan sur les genoux de Miz! Couvrir, DEUX! Roman est prêt mais Morrison garde Bryan avec une pochette de cobra mise à la terre. Corbin applaudit Morrison alors qu’il broie Bryan et jette des coups de poing. Bryan se bat et libère les mâchoires! Morrison BOOTS Bryan à terre! Tag à Miz, et ils fouettent Bryan. Bryan tient les cordes et jette Morrison! Bryan jette les mains sur Miz mais Miz s’agenouille pour renverser Bryan. Mais Bryan atterrit sur ses pieds pour grimper au sommet! Miz voyage Bryan dans le temps, puis nargue Roman.

Miz retourne à Bryan et monte en haut. Bryan résiste au superplex et se glisse pour faire trébucher Miz! Miz tombe en arrière, mais Morrison intervient. Miz détient Bryan même lorsqu’il est dans l’Arbre du Malheur. Le meunier de Morrison frappe Roman puis le pompier porte Bryan. Morrison fait venir Bryan pour un SPINE BUSTER à SHINING WIZARD! Couvrir, DEUX! Morrison garde son sang-froid alors qu’il reste entre Bryan et Roman. Morrison entraîne Bryan dans une zone de largage et monte en haut. Les fans huent alors que Morrison pose et bondit, mais les 450 FLOPS! Les deux hommes sont à terre et rampent pour leurs virages alors que les fans se rassemblent. Tags chauds pour Miz et Roman!

Des rassemblements romains sur Miz avec de grands lariats! Roman fouette, Miz s’inverse mais Roman frappe le lariat bondissant! Un ROCKS Morrison uppercut, puis Miz se précipite pour obtenir des cordes à linge à bout portant! Roman va jusqu’à 10, puis court vers BOOT Miz! Les fans se mettent à feu tandis que Roman va dans un coin. Roman verrouille «n» charges, vise lorsque Miz se lève, mais Miz se déplace! Plein Nelson mais Roman jette Miz! Morrison balise, uppercuts romains Miz, FLYING CHUCK! Couvrir, DEUX! Corbin est frustré de regarder ça, mais Morrison court vers SHINING WIZARD! Couvrir, DEUX !! Morrison entraîne Roman dans une zone de largage et monte, mais les écoliers romains! DEUX et un ascenseur mort, mais Morrison se bat gratuitement! Des tremplins Morrison, dans un SUPERMAN PUNCH!

Les fans se rallument alors que Roman tire dans le coin. Roman laisse échapper le cri de bataille, mais tombe sur un coup de pied! Étiquettes Miz dans et nelsons complets, FINALE DE CRUSHING CRÂNE !! Couvrir, mais Bryan le casse! Bryan court pour dropkick Morrison! Bryan augmente la vitesse mais se heurte au BOOT de Miz! Miz parodie le mouvement Oui, les fans scandent «NON! NON!” mais Miz court de coin en coin, pour obtenir un SUPERMAN PUNCH! “OOAH ~!” LANCE!! Cover, Roman et Bryan gagnent !!

Gagnants: Roman Reigns & Daniel Bryan, par pinfall

Mais le baron Corbin attaque, et avec son sceptre! Le Lone Wolf King défie le décret de la WWE, mais les chances sont tout ce qu’il aura à payer est une autre amende. Mais Roman lui fera-t-il payer des intérêts lorsqu’ils auront un match Super Showdown Steel Cage?

Mes pensées:

Ce fut un épisode très intéressant de SmackDown, surtout quand on considère qu’il n’y avait que TROIS MATCHS sur la carte! Le spectacle est toujours passé assez rapidement, mais je suis juste surpris qu’ils ne nous en aient donné autant sur ce qui semblait être une très grosse soirée. Un moment de bonheur et le match de championnat féminin de SmackDown ont été de grandes ouvertures, mais j’étais presque sûre que Bayley allait conserver. Ce qui est assez important, c’est que nous obtenons un autre match féminin en Arabie saoudite, et pour le titre. Le match Carmella VS Naomi de la semaine prochaine devrait être très amusant, mais il est très intéressant de voir Naomi VS Bayley à l’écart avec Super Showdown. Cela me fait me demander quel sera le plan du titre SmackDown pour WrestleMania maintenant.

Sheamus reçoit une réaction du visage de Vancouver, mais c’est généralement ce que vous obtenez quand même un talon fait face à deux hommes qui ne sont pas vraiment beaucoup plus petits que lui. Si c’était Gable et la taille de quelqu’un d’autre Gable, ou la Lucha House Party, Sheamus ne ressemblerait pas à Face. Le segment qu’Elias avait avec Sami et Cesaro a duré un peu, mais en partie parce qu’ils se délectaient du chant des fans de Vancouver. Je pensais presque que nous allions obtenir un match de tag entre Elias et Strowman VS Cesaro et Shinsuke, mais c’est peut-être la semaine prochaine dans le retour à la maison à Super Showdown qui pourrait même mettre en place une histoire de championnat intercontinental pour Elimination Chamber. Je veux toujours que les titres midcard soient dans cette Chambre, alors jetez simplement Gable et Sheamus sur Strowman, Elias, Cesaro et Shinsuke, et c’est parti.

Le développement avec Otis et Mandy ce soir était en fait comme je m’attendais à ce que cela se passe, mais Otis fait du bon travail en jouant l’émotion afin que cela vous fasse ressentir pour lui. Otis VS Ziggler va se produire, et gagner ou perdre le match, Otis doit gagner la fille. Ce sera l’histoire la plus réconfortante que la WWE ait faite depuis longtemps si cela se produit. Bray interrompant Hogan cette semaine comme il l’a fait Goldberg la semaine dernière, c’est une bonne chose. Et pendant un moment, j’ai pensé que le mystérieux partenaire de Roman allait être Cena pour casser complètement l’annonce, mais non. Bryan a fait un excellent choix dans l’ensemble, pour la capacité dans le ring et l’histoire avec Miz, et nous aurions dû deviner que Corbin serait ici d’une manière ou d’une autre. Corbin reçoit toujours de la chaleur au talon alors que nous nous dirigeons vers Super Showdown, mais j’attends juste que ce soit fini.

Mon score: 8.1 / 10