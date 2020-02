WWE SmackDown 28 février 2020 Résultats complets et rapport

Non seulement il y a un NOUVEAU champion universel de la WWE et de nouveaux champions par équipe SmackDown, mais JOHN CENA RETOURNE! Que fera le visage qui dirige l’endroit si près de WrestleMania?

Le NOUVEAU Champion Universel de la WWE, GOLDBERG, est arrivé!

Pour ceux qui n’ont pas vu Super Showdown, l’icône a vaincu The Fiend! Le bracelet bleu est de retour et SmackDown entame son dernier match à domicile jusqu’à WrestleMania avec un nouveau champion! La réaction de Boston est mitigée, comme le dit Goldberg: «Mesdames et messieurs, ne vous méprenez pas. Il ne s’agit pas de savoir qui était le dernier. Tout dépend de QUI EST LE PROCHAIN! ” Le micro tombe pendant que Goldberg attend que quelqu’un apparaisse. Et la personne à comparaître est ROMAN REIGNS! Le Big Dog a également remporté la Super Showdown en battant le Baron Corbin à l’intérieur d’une cage en acier et regarde maintenant Goldberg depuis la rampe. Roman a plus de fans que contre lui alors qu’il monte sur le ring pour se tenir aux côtés du nouveau champion.

Roman obtient un micro et encercle Goldberg tandis que les fans sont un mélange d’acclamations et de railleries. Certains fans vont jusqu’à dire: «Vous deux, vous sucez!» Roman dit simplement: “Je suis le prochain.” Les deux hommes sont des hommes qui vont droit au but. Mais si Roman est le prochain, est-il le prochain à tomber dans la légende du retour? Ou est-il le prochain champion universel de la WWE?