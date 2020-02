WWE SmackDown 7 février 2020 Rapport complet des résultats

OR ~ BERG! est de retour! Et ce soir, SmackDown promet de révéler la réponse à cette question alors que nous nous dirigeons vers Super Showdown!

RÉSULTATS OFFICIELS

Les Usos VS Robert Roode & Dolph Ziggler; The Usos win.Cesaro w / Sami Zayn VS Elias; Elias gagne.Daniel Bryan VS Heath Slater; Bryan gagne.Sheamus VS Apollo Crews; Sheamus gagne.SmackDown Women’s Championship # 1 Contender’s Fatal 4 Way: Naomi VS Carmella VS Dana Brooke VS Alexa Bliss; Carmella gagne et défiera Bayley pour le titre.

JOUER PAR JEU

SmackDown ouvre avec The Miz et John Morrison!

Le duo dynamique de l’A-Lister et du Guru of Greatness sont également les prétendants # 1 aux championnats SmackDown Tag Team! Et alors qu’ils se préparent pour Super Showdown, les deux se rendent sur le ring pour prendre place. Morrison et Miz se présentent, et Miz semble s’en tenir à l’ol ‘”Chick Magnet”. Bien vu qu’il a une femme et deux filles, cela n’a pas vraiment d’importance. Mais bienvenue au retour de… The Dirt Sheet! «En l’honneur du retour du Dirt Sheet», ainsi que des Oscars et Super Showdown, cette édition dévoile le tout nouveau blockbuster! Cela gagnera des Oscars, des Golden Globes et des Slammies! “Il était une fois dans Dirt Sheet!”

Miz et Morrison s’arrêtent, rencontrent Papa Miz et entendent parler du sensationnel Kofi Kingston. Morrison et Miz sont bien sûr Brad Pitt et DiCaprio, travaillant pour se remettre en tête. “Bienvenue à Slam Town, Bruce.” C’est le Miz et il est génial. “N’oubliez pas.” Bientôt au Super Showdown: NOUVEAUX champions par équipe. «Oscar digne? Peut être. SmackDown Tag Team Champion digne? Certainement! “Eh bien, tout le monde veut passer du temps avec les enfants sympas maintenant, mais cela signifierait plus si cela venait de l’Académie. Mais AWWWW ~ San Jose ~! Frappez pour le nouveau jour et RESSENTEZ ~, le POWER ~! Big E et Kofi se mettent en avant, avec du pop-corn au lieu de crêpes! Attendez, il y a des crêpes derrière les ceintures.

“Sensationnel! C’était incroyable! »Quelle belle bande-annonce! Big E est d’accord. Il y avait de l’action, l’un des plus grands athlètes à honorer le ring de la WWE de M. Miz. Papa avait cette position, mec! Et un œuf de Pâques pour tout le monde: Kofi est la superstar préférée de M. Miz. Oui! Papa aime plus Kofi que son propre fils! Et il y avait du drame, où Nelly- Attendez, quoi? Ce n’était pas cette bande-annonce. Ou désolé, c’était BET Uncut. Et enfin, il y avait la comédie! Parce que Miz et Morrison pensent qu’ils gagnent, c’est de la comédie de niveau Richard Pryor! Miz et Morrison se moquent de rire au New Day. Le New Day n’a pas le droit de parler, car Miz & Morrison ont dominé le New Day! Ils ont battu TOUTES les autres équipes de tag SmackDown pour cette opportunité!

Eh bien, pas toutes les autres équipes. Les Usos disent «Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa… WHOA». Ont-ils dit que Miz et Morrison ont battu qui? Qui qui qui? Ils n’ont pas battu les Usos! Verrouillage du vendredi soir, les garçons! Et maintenant, Dolph Ziggler et Robert Roode apparaissent! Mais lors des entrées, Miz & Morrison attaquent The New Day! Tout ce pop-corn est gaspillé! Les Usos soutiennent le New Day, mais Ziggler & Roode se tiennent avec Miz & Morrison. Jimmy & Jey affrontera les GLORIOUS Show-Offs après que les choses se soient arrangées pendant la pause.

Les Usos VS Robert Roode & Dolph Ziggler!

SmackDown revient alors que Ziggler commence avec Jimmy Uso. Ils attachent et font le tour tout de suite, et se retrouvent dans un coin. L’arbitre appelle à une pause mais aucun des deux hommes ne lâche prise. Ziggler passe à Roode et ils agresse Jimmy. Roode CHOPS Jimmy racle ensuite ses lacets. Roode fait sortir Jimmy des boucles puis CHOPS à nouveau. Il fouette de coin en coin mais Jimmy monte et retourne pour CHOP! Et encore! Et encore! Roode serre la tête, Jimmy s’éteint mais Roode l’écrase. Les choses s’accélèrent et Jimmy écrase Roode HARD! Puis il ROCKS Ziggler avec le même! Jimmy traîne Roode pour marquer Jey. Jey grimpe pour laisser tomber les manches de hache sur le bras. Jey CHOPS Roode aussi, puis fouette. Roode s’inverse mais Ziggler glisse sur Jey. Roode puis LARIATS Jey vers le bas et couvre, DEUX!

Jey se redresse mais Roode le piétine. Tag à Ziggler et les chevaliers du Roi-Loup étranglent Jey aux cordes. L’arbitre soutient Ziggler, mais ensuite Ziggler dropkick Jey! Couvrir, DEUX! Les fans se rassemblent alors que Ziggler se tient sur Jey dans le coin. L’arbitre soutient Ziggler mais Roode ratisse les yeux de Jey! Ziggler traîne Jey et étiquette Roode. Ils agressent davantage Jey, puis Roode snapmares pour un jugulaire. Jey persiste alors que Roode s’appuie sur lui et le broie. Les fans continuent de se rallier et Jey atteint son frère. Mais Roode CLUBS Jey descend puis marque Ziggler. Roode suplexes pour un Gourd Buster, Ziggler ajoute un FAMOUSER! Couvrir, DEUX! Ziggler frappe Jimmy juste parce que, mais Jey l’enroule! DEUX, et Ziggler entraîne Jey dans le coin.

Tag to Roode, Ziggler fouette Jey pour l’ascenseur de Roode, GLORIOUS ZIGZAG !! Couvrir, Jimmy le casse! Ziggler fouette, Jimmy le SUPERKICKS vers le bas! Roode BOOTS Jimmy mais bloque le coup de pied de Jey. Jey frappe le fouet du dragon enziguri! Jey patine dans un coin et grimpe en haut. Ziggler distrait et Roode pousse Jey vers le bas! Jey passe les barrières et les Usos sont en difficulté alors que SmackDown va casser.

SmackDown revient et Roode-Dolph isole Jey dans leur coin. Roode gratte les yeux de Jey sur la corde du haut! Puis frappe un trou de boue en lui dans le coin ouvert. L’arbitre soutient Roode, seulement pendant un moment alors que Roode enfonce son pied dans Jey. Les fans boo mais Roode-Dolph absorbent la chaleur. Roode identifie Ziggler et Ziggler traque derrière Jey. Ziggler traîne Jey vers le haut pour lancer des mains mais Jey lance des contre-coups! Ziggler donne un coup de pied dans la jambe de Jey puis le ramène dans le coin. Tag à Roode et Roode piétine Jey. Roode traîne Jey jusqu’à ce que les boucles tombent. Jey continue de se battre, jetant plus de mains! Il fait sortir Roode du ring puis se dirige vers son coin! Mais Roode monte et frappe Jey à quelques mètres! Jimmy glisse à Roode, Jey se glisse sous, hot tag!

Jimmy donne un coup de pied à Roode, puis saute pour un crossbody! Il berce Ziggler puis donne un coup de pied et uppercuts Roode! Transport de pompier, Samoan Drop! Alors un pour Ziggler! Roode-Dolph se retrouve dans des coins opposés et les fans se déchaînent avec Jimmy! Jimmy frappe une attaque de hanche sur Ziggler! Vise ensuite Roode, seulement pour se faire ramasser pour un chelem! Couvrir, DEUX! Roode devient frustré mais il dit: “C’est tout!” Les fans huent alors que Roode le termine… GLORIOUS ~! Le coup de pied et la portance, mais pas de DDT alors que Jimmy dépose Roode! Ziggler se connecte à ZIGZAG! Couvrir, DEUX !! Jimmy survit et Ziggler est choqué! San Jose se rallie à Jimmy alors qu’il rampe dans un coin, mais Ziggler vise. Ziggler s’accorde tandis que Jimmy se traîne sur ses pieds. Jimmy titube mais SUPERKICKS Ziggler!

SUPERKICK pour Roode! Tag to Jey! Jey grimpe, vise Ziggler, USO SPLASH à genoux !! Couvrir, DEUX !! Jey survit et Ziggler est de nouveau choqué! Tag à Roode et la cour du roi (bouffons) traînent Jey vers le haut. Ils doublent le suplex mais Jimmy sauve Jey! Ziggler corde à linge Jimmy et lui-même dehors. Roode bloque un coup de pied à la taille, mais Jimmy entre en jeu. DOUBLE SUPERKICKS! Les fans tirent alors que Jimmy monte, USO SPLASH! Cover, The Usos gagne!

Gagnants: The Usos, par pinfall

C’était tout un combat, mais le pénitencier d’Uso garde Roode-Dolph sous clé!

Alexa Bliss se prépare pour son match contre les prétendants au Championnat féminin SmackDown.

Nikki Cross l’aide à se préparer en remettant à Alexa ses gants squelettes scintillants. Alexa est convaincue qu’elle peut battre Bayley dans un match pour le titre. En fait, elle l’a fait, ici même à San Jose. Mais elle doit d’abord passer par Carmella, Dana et Naomi. Eh bien, vous ne devenez pas la première femme à avoir à la fois des titres Raw et SmackDown sans avoir quelque chose de tordu dans votre manche. La déesse reviendra-t-elle au sommet? Ou un autre concurrent la mettra-t-elle de côté pour son propre coup?

SmackDown revit l’événement principal de la semaine dernière.

Dans un match Loser Eats Dog Food, devinez qui était le perdant? Pas le Big Dog ou ses cousins, les Usos! Le baron Corbin a pris la broche et était enchaîné au poste! La lignée de sang samoane a fait en sorte que Corbin reçoive une fête de la nourriture pour chiens! Corbin a été mortifié, mais que fera-t-il en réponse?

En parlant de Baron Corbin, il fait irruption dans le camion de production de la WWE! Il est furieux que SmackDown ait rejoué toutes ces images! Mais le gars faisait son travail? Eh bien, voyons le faire son travail maintenant! Corbin traîne l’homme et le jette dans les escaliers! Les fans huent alors que Corbin intimide le gars, mais la sécurité le retient. Le roi des loups va-t-il seulement se pencher vers de nouveaux plus bas maintenant qu’il a été humilié?

Mesdames et messieurs: Elias.

Le Drifter est à San Jose, grattant sa guitare, et les fans commencent à applaudir. “San Jose, merci beaucoup!” Elias a un match avec Cesaro et a besoin de savoir qui a le dos. Il a donc une question pour eux ici ce soir: «Qui veut marcher avec Elias?!» La Baie le fait! Mais avant le match, Elias a un match, alors s’il vous plaît applaudissez pour “Troisième fois le charme”.

“San Jose-” Cesaro interrompt la chanson! Sami Zayn, le «grand libérateur» du Cyborg suisse, a un micro pour «s’excuser». Les fans huent et il leur dit de se taire. Mais ça ne fait pas du bien d’être interrompu, hein? Comme ce qu’Elias a fait à Sami la semaine dernière! Les fans huent plus fort mais Elias dit au cas où Sami ne ferait pas attention, “c’est un miracle si je ne suis pas interrompu.” Eh bien, peu importe quand ou pourquoi Elias est interrompu, mais cela importe quand vous interrompez Sami! Et quand vous essayez de vous moquer de l’équipe Sami après que Shinsuke ait été ROBBED de son championnat intercontinental! Les fans ont trouvé ça drôle, hein? “OUI!”

Eh bien maintenant, la blague est sur vous! Elias va payer, aux mains de Cesaro. Tout ce qui se passe ce soir, Elias s’est imposé. Ce match se termine après la pause!

Cesaro avec Sami Zayn VS Elias!

SmackDown revient alors que Cesaro a Elias dans le coin. L’arbitre soutient Cesaro, mais Cesaro écrase Elias. Cesaro serre la tête mais Elias s’éteint. Les choses s’accélèrent, Cesaro bloque un lancer de hanche pour lancer des coups de corps et des Uppercuts européens! Cesaro fouette, Elias recule et Elias laisse tomber Cesaro haut et fort! Elias garde Cesaro avec un backbreaker! couvrir, DEUX! Elias garde son cuisinier pendant qu’il fouette Cesaro dans un coin. Cesaro s’inverse mais Elias monte pour redémarrer Cesaro! Elias se précipite alors en haut, mais Sami monte sur le tablier! L’arbitre dit à Sami de descendre mais Elias est prêt pour Cesaro. Cesaro bloque une boucle pour faire sortir Elias du poteau! Ensuite, amenez-le au sol! Sami nargue Elias tandis que Cesaro lève la main victorieusement.

Les fans boo Sami et l’arbitre commence un compte d’anneaux. Cesaro sort chercher Elias et aussi un Sami de cinq ans. Cesaro ramasse Elias pour que le serpent le regarde sur les barrières! Puis il met Elias dans le ring pour couvrir, DEUX! Cesaro s’agrippe avec un jugulaire et broie Elias. Elias endure et se bat pour monter. Les fans se rallient et Elias jette des coudes. Elias est gratuit et s’exécute, mais dans une chute de Cesaro! Cesaro court pour laisser tomber un coude! Couvrir, DEUX! Sami proteste contre le comte mais Cesaro est mort et soulève les clés intestinales Elias! Couvrir, DEUX! Sami fléchit au nom de Cesaro et dit qu’Elias a amené cela sur lui. Elias se met aux cordes, Cesaro l’étouffe! L’arbitre compte mais Cesaro recule et Sami obtient un tir pas cher! Les fans huent mais Sami s’en tire.

Cesaro serre une jugulaire et écrase à nouveau Elias. Elias persiste alors que Sami lui crie. Les fans se rallient et Elias se lève pour lancer des coudes. Elias est libre et court à nouveau pour frapper Cesaro cette fois. Cesaro bouscule pour récupérer le chinlock, mais Elias frappe un suplex arrière! Les deux hommes sont à terre et San Jose se rallie! Elias est dans le coin, Cesaro entre mais obtient une botte! Elias court à genoux Cesaro vers le bas! Couvrir, DEUX !! Sami est soulagé mais Elias est de nouveau debout. Elias se dirige vers un coin et en haut. Cesaro bosse des cordes pour faire trébucher Elias! Cesaro grimpe pour rejoindre Elias maintenant, mais Elias tient bon! Elias jette des coups de corps et pousse Cesaro vers le bas. Puis Elias s’ajuste, mais Cesaro SHORYUKEN! Cesaro dead lift SUPERPLEXES Elias! Couvrir, DEUX !! Sami proteste à nouveau mais Elias survit.

Cesaro traîne Elias mais Elias le fait trébucher, couverture de jackknife! DEUX, petit paquet! DEUX, et Elias s’exécute, pour obtenir un UPPERCUT POP-UP! Couvrir, DEUX !! Cesaro devient frustré car il doit traquer Elias. Il fait reculer Elias et jette plus d’EuroUppers! Tant d’upercuts! Elias revient! Et encore! Cesaro lance plus d’EuroUppers! Les fans huent mais Elias jette la main! Elias fait reculer Cesaro dans un corner et recule mais l’arbitre le retire. Elias LARIATS Cesaro le prend alors pour un chelem! Le Drifter monte encore une fois, c’est peut-être la troisième fois que c’est le charme! COUDE MACHO !! Couvrir, Elias gagne!

Gagnant: Elias, par pinfall

Le titre de la chanson était une prophétie! Elias remporte une grosse victoire sur la route de WrestleMania, mais se retrouvera-t-il sur la plus grande scène de tous?

SmackDown revient et le baron Corbin se précipite sur le ring.

Jetez un oeil à cette couronne! Cela signifie qu’il est le roi de l’anneau, et il ne sera PAS réduit au silence! Ceci est SON royaume, et nous devrions tous nous incliner et écouter! Les fans huent à la place. “La semaine dernière a été une abomination!” Le Big Dog aurait dû perdre comme les 49ers perdus contre les chefs de Corbin! Les fans n’aiment vraiment pas ça. Corbin dit que Roman aurait dû être enterré dans de la nourriture pour chiens, mais il ne peut rien faire sans ses «chiens de compagnie», les Usos. Quand les Usos vont-ils réaliser qu’ils ont un poids mort? Si Roman est aussi dur que lui, il aurait juste combattu Corbin 1v1 au Royal Rumble. Et puis Corbin aurait également gagné ce match, pour remporter également le Royal Rumble masculin, pour ensuite titrer WrestleMania!

Donc, en tant que roi, Corbin veut… non, il mérite et EXIGE un autre match avec Roman! Corbin est le roi de SmackDown, il ne laissera donc pas ce spectacle se poursuivre tant qu’il n’aura pas Roman sur le ring. Les fans boo et Corbin se moquent d’eux. Les fans se moquaient de lui, n’est-ce pas? Ils aimaient le voir humilié, non? Corbin prend un verre de fan et le jette sur lui! Les fans boo encore plus, mais voici ROMAN! Il est juste dong comme le voulait Corbin, et maintenant Corbin panique! SUPERMAN PUNCH! Roman jette Corbin dans les barrières, et ce même ventilateur éclabousse Corbin avec un verre! Roman jette Corbin encore plus, puis sur des marches en acier! Et encore! Corbin patauge et Roman frappe le Drive-By Dropkick!

Roman met Corbin dans le ring, également comme Corbin le voulait, mais Corbin bat en retraite! Les fans huent mais Roman se fait un micro. »Hé, Corbin! C’est ce que je pensais, lâche. »Les fans applaudissent alors que Roman dit que si le roi lâche veut un autre match, il l’a. Et si c’est 1 contre 1, très bien. Dites aux garçons de rester à la maison, car ce sera un match Steel Cage! Le Big Dog et le Wolf King vont être enfermés ensemble, mais qui est celui qui s’échappe en un seul morceau?

SmackDown interviewe Goldberg par vidéo.

Le WWE Hall of Famer a récemment été au centre de nombreuses rumeurs. Donc, dites simplement: «Qui est le prochain?». Pour en venir au fait, Goldberg regardait le Royal Rumble avec son fils. Ce n’était pas seulement incroyable, c’était inspirant! Cela divertit et fit réfléchir Goldberg, et ressentit à nouveau des démangeaisons. Lesnar a les mains pleines en ce moment, mais qu’en est-il du champion universel? Tout le monde sait que le temps de Goldberg avec ce titre a été court, et il n’a jamais eu son match revanche. Alors peut-être que c’est une grosse erreur, mais vous ne pouvez pas jouer en toute sécurité. Goldberg le met dehors-

“Nous interrompons cette diffusion pour un message important de Firefly Fun House Nouveau!” Quoi?! Bray Wyatt est votre présentateur de nouvelles et dit: «Yowie wowie, et bienvenue dans une émission spéciale de Firefly Fun House News. Silly Billy. C’est une mauvaise nouvelle pour vous! Parce que «il» accepte! Maintenant, allons à Mercy the Buzzard avec la météo. Ce sera une froide journée en enfer avant que The Fiend ne perde ce titre. Merci, Mercy. Mais maintenant, à M. Goldberg. Tu es là, Bill? Facture? Bonjour? Goldberg ne joue pas le jeu, l’intimidation ne fonctionne pas sur lui. Eh bien, suivez ses conseils et …

Non, la seule chose que Goldberg retire de The Fiend / Bray Wyatt est ce titre! Goldberg a donc des nouvelles pour vous! Le démon, Bray Wyatt… VOUS ÊTES SUIVANT !! Goldberg a terminé l’interview, mais Bray dit que ce n’était pas très agréable. «Laissez-moi entrer.» Au revoir! A bientôt, Billy!

Daniel Bryan regarde les coulisses.

Comme tout le monde, Bryan a vu cette émission «FFN». Heath Slater dit bonjour à Bryan et demande comment il va. Ce truc Goldberg-Wyatt, la légende ne sait pas dans quoi il se met. Goldberg devrait parler à Bryan de tout ça, non? Le démon est venu après lui, sa famille, ses amis. Non, Bray a fait ça à Miz. Oh, eh bien, même différence, Miz a amené Bryan ici. Mais Slater veut juste vérifier Bryan après ce qui s’est passé. Slater n’aurait pas choisi une allumette et serait fouetté comme ça. Puis Bryan parut impuissant et attaché à cet homme. Pourquoi? Il est fou! Et choisir ce match était stupide. Dieu, mec. Ça va?

Bryan comprend ce que dit Slater. Mais qu’en est-il? Bryan VS Slater, ce soir? Slater a peut-être coincé son pied dans sa bouche, mais Bryan est-il sur le point de lui donner des coups de pied dans la gorge?

Daniel Bryan VS Heath Slater!

SmackDown revient et ce match arrive! Bryan va-t-il supprimer toutes ses frustrations sur le One Man Band?

SmackDown revient et ce match arrive! Bryan va-t-il supprimer toutes ses frustrations sur le One Man Band?

La cloche sonne et Bryan dropkicks Slater dans le coin! Le jette alors hors du ring! Bryan augmente la vitesse pour plonger sur Slater! Slater va voler au-dessus du bureau d’annonce, mais Bryan le remet en place. Bryan monte et saute vers le missile dropkick Slater! Bryan se lève et les fans s’enflamment alors qu’il donne à Slater des Yes Kicks furieux! Les fans scandent «OUI! OUI! »À chaque grève. BUZZSAW! Slater est en panne mais Bryan ne s’arrêtera pas là. Bryan vise depuis le coin et se joint au «OUI! OUI! »Slater se lève, Bryan frappe un KNEE PLUS! Mais ce n’est pas assez. DANIELSON S’ARRÊTE !! L’arbitre soutient Bryan, mais Bryan est de retour sur Slater avec plus de stomps! Et puis, l’écluse LeBelle! Slater est sorti, Bryan gagne!

Gagnant: Daniel Bryan, par arrêt d’arbitre

Slater n’était même pas capable de taper, c’est à quel point Bryan l’a battu. Est-ce le changement qui semble se produire chez tout le monde après avoir affronté The Fiend?

BRAUN est là!

Et le Monster Among Men est le NOUVEAU Champion Intercontinental de la WWE après avoir détrôné le King of Strong Style la semaine dernière. Sami a qualifié ce match de parodie, mais ce fut un véritable triomphe car Strowman a maintenant les mains sur son premier titre en simple. Renee Young revient à SmackDown pour présenter et interviewer Strowman sur le ring. Elle demande à Strowman comment se fait-il que #GetTheseHands autour de cet or? Les fans l’encouragent et chantent «Vous le méritez!» Pour lui, et il dit que honnêtement, il a des frissons. Il s’agit de sa plus grande réussite dans sa carrière. Il a fait beaucoup de choses incroyables, comme gagner le Greatest Royal Rumble et renverser des ambulances et des camions. Enfer, il a remporté le championnat par équipe de Raw Tag avec un enfant de 8 ans à WrestleMania.

Mais la seule chose que Strowman n’avait pas vraiment fait était de détenir un titre en simple au-dessus de sa tête. Jusqu’à maintenant! Strowman détient le titre au-dessus de sa tête, seulement pour que Shinsuke Nakamura apparaisse! L’ancien champion a Sami avec lui et Sami dit à Strowman que bien qu’il soit désolé de couper court à la victoire, “votre victoire était frauduleuse”. Sami exige une revanche pour Shinsuke. Eh bien Strowman va couper court à Sami parce que personne ne veut réécouter Sami. Strowman est prêt à se battre n’importe quand, n’importe où! Et cela inclut ici, à San Jose! Alors ok! Cela arrivera, mais PAS à San Jose. Contrairement à Strowman, Sami et Shin pensent. Ils vont être tactiques, chirurgicaux et utiliser toutes leurs ressources.

L’attaque Revival par derrière!? Les #TopGuys aident Sami à battre Strowman! Sami aime ça car lui et Shinsuke sont dans le ring. Shinsuke entraîne Strowman dans un corner pour Bad Vibrations! Le Revival nargue Strowman alors qu’ils se tiennent côte à côte avec Shinsuke. Strowman se lève, le fouet Revival Shinsuke dedans, pour se DECKED! Strowman BOOTS et DECKS Dawson & Dash, puis regarde Sami. Sami s’enfuit mais Strowman donne la chasse! Strowman court sur Dawsno, puis Dash, avant de saisir Sami par sa veste! Mais Sami sort de la veste, monte, KINSHASA! Nakamura renverse Strowman, pour UN AUTRE KINSHASA! Shinsuke se moque du rugissement de Strowman alors qu’il laisse le monstre de côté. Est-ce que ce sera la façon dont le match revanche se déroule lorsque le monstre et l’artiste se rencontrent à nouveau?

Otis se prépare pour le SmackDown de la Saint-Valentin de la semaine prochaine.

Le Dozer a une date avec sa «pêche douce», Mandy Rose, a la date marquée sur son calendrier. Tucker va aider son copain, et Otis veut vraiment impressionner Mandy. Préparez le montage! Otis s’entraîne à se mettre en forme pour la Saint-Valentin! Sautez à la corde, pompez des poids et même des fûts, et faites des redressements assis motivés par la pizza! Faire un nœud papillon et essayer d’autres tenues fait également partie de la formation. La veste de smoking sans manches est parfaite! Mais aussi, Otis pratique la gastronomie. N’oubliez pas, Otis, la fourchette est votre amie. Mais Otis se lève et son instinct seul fait pencher la table. Mais il est prêt. Est-ce que Mandy?

Sheamus VS Apollo Crews!

Le Celtic Warrior a une fiche de 2-0 sur Chad Gable, et maintenant il est plus grand et meilleur. Apollo sera-t-il à la hauteur des normes de Sheamus?

La cloche sonne et Sheamus donne un coup de pied à Apollo. Sheamus fait tourner Apollo mais Apollo esquive pour se jeter la main. Apollo fouette, Sheamus s’inverse mais Apollo donne des coups de pied et une enziguris! Apollo court dans le coin, Sheamus esquive! BROGUE !! Couvrir, Sheamus gagne!

Gagnant: Sheamus, par pinfall

Eh bien, ce fut un match court. Euh, un rapide. Mais Sheamus n’a pas fini ici, car il vise encore Apollo. Mais voici Shorty G! Gable s’éloigne puis esquive le Brogue! Gable prend la cheville mais Sheamus le repousse, à BROGUE au retour! Le Fella vient de faire tomber deux hommes en une seule nuit! Sheamus continuera-t-il à se frayer un chemin jusqu’au grand combat?

Championnat Féminin SmackDown # 1 Contender’s Fatal 4 Way: Naomi VS Carmella VS Dana Brooke VS Alexa Bliss!

La Bayley de San Jose de la Baie veut donner l’exemple, mais elle a besoin de quelqu’un pour en faire un exemple. Seule Mme Flex Appeal n’a pas eu le titre, aura-t-elle enfin un impact? Ou un ancien champion aura-t-il une deuxième chance de remporter l’or après ce soir?

La cloche sonne et les quatre femmes se détachent. Bayley regarde depuis un fauteuil confortable pendant que Carmella donne un coup de pied à Alexa et Dana s’en prend à Naomi. Naomi renverse les choses sur Dana mais Dana la repousse pour ensuite la mettre sur le tablier. Mella fait tomber Bliss sur les boucles alors que Naomi lance des frondes au coucher du soleil sur Dana. Cover, TWO et Dana sont assis sur Naomi, TWO! Mella roule Dana, TWO, Alexa Oklahoma roule Mella, TWO. Les quatre se détachent et les fans applaudissent. Dana donne un coup de pied à Naomi puis balance sur Mella. Mella part à pied mais dans Alexa. Dana dropkicks Naomi et Alexa SLAPS Mella! Alexa met Mella dans un coin et s’éloigne. Dana se précipite, le coude de la main en arrière pour Mella! Alexa ROCKS Dana puis dropkick elle et Mella. Mais Naomi laisse tomber Alexa!

Naomi vise tout ce qu’elle veut alors qu’elle lance des tornilles! Bayley se tient au-dessus des quatre femmes et tient sa ceinture. Naomi se lève et regarde Bayley. San Jose soutient toujours leur héros local, mais Naomi la repousse! Bayley est juste en haut et après Naomi, ce qui est bien car ce n’est pas une disqualification! Bayley cubs Naomi et la jette dans des marches en acier! La championne vient de faire son propre impact alors que SmackDown va se casser.

SmackDown revient une fois de plus et Dana monte. Elle vise Mella dans la drop zone et SWANTONS, au FLOP! Alexa ajoute un sous-sol DDT! Mella donne un coup complet à Alexa! Ces trois sont en panne et Bayley regarde de près. Naomi est toujours en retrait de ce que Bayley a fait, mais elle est toujours dans ce match. Alexa et Mella se bagarrent, puis Dana se joint à nous. Noami donne un coup de pied à Mella, puis croise Bliss et Brooke! Elle obtient Mella avec un facebuster qui tire les cheveux! Alexa jette une main mais dans une bombe nelson complète! Naomi esquive Dana pour une rotonde tremplin! Couvrir, mais Alexa le casse!

Naomi et Alexa se poursuivent, mais Alexa jette Naomi. Mella enroule Alexa, DEUX! Alexa esquive un coup de pied pour SLAP et ROCK Mella! Ensuite, le genou tombe pour Insult, mais pas de blessure lorsque Dana se lève et POWERBOMBS! Criez à Batista et à une couverture, Mella casse! Dana se traîne dans un coin et Mella piétine un fabuleux trou de boue. Mella a ensuite de nouveau marché sur la lune, pour courir pour un Fabulous Bronco Buster! Mais Naomi attrape Mella pour un bulldog de coin! Naomi saute, saut de lune à jambes séparées! Couvrir mais Dana le casse à temps! Les fans applaudissent alors que Naomi et Dana se poursuivent. “J’en ai assez de vous!” Dana SLAPS Naomi puis le pompier porte. Naomi se glisse pour bousculer et canard, brouette STUNNER!

Dana se retrouve dans une zone de largage mais Alexa dropkicks Naomi! Alexa amène Naomi à mettre un coin pour les stomps mudehole. L’arbitre repousse Alexa mais elle traîne Naomi. Alexa s’accroche mais les compteurs du berceau Naomi! DEUX, mais Naomi scoop rapidement claque Alexa vers le bas! Chute de jambe! Couvrir, DEUX! Naomi traîne Alexa pour mettre la corde supérieure, puis grimpe pour la rejoindre. Les deux se battent en haut, mais Naomi donne un coup de tête et des avant-bras sur Alexa. Alexa bloque pour tirer ses avant-bras! Alexa pousse Naomi, saute et couvre, DEUX! Naomi s’assoit et Alexa attrape ses cheveux. Alexa amène Naomi pour la matraquer, puis court vers SLAP! Cover, ONE et Alexa se plaignent de la réf. Naomi est au coude Alexa de retour!

Dana revient sur le tablier et Mella monte sur le ring. Alexa est jetée dans Mella, puis Naomi attrape Dana pour suplexer et claquer! Naomi court pour LEAPING split leg drop! Couvrir, DEUX !! Naomi jette Dana dans la frustration, puis s’en prend à Alexa. Alexa l’envoie en boucle le visage en premier! Mais Naomi attrape Alexa dans une prise de tête! Elle court au coin, mais le bouledogue est envoyé dans des boucles! Alexa jette Naomi vers le bas puis monte en haut! TWISTED BLISS se met à genoux !! Naoim frappe la VUE ARRIÈRE! Mella FABULOUS KICK! Et encore! Cover, Mella gagne?!

Vainqueur: Carmella, par tombé (NOUVELLE candidate n ° 1 au Championnat féminin SmackDown)

Et Bayley la plante! Les anciens amis n’ont pas d’importance pour Bayley, voici HER SmackDown! La princesse de Staten Island devra s’en souvenir alors qu’elle se dirige à nouveau vers l’or.

Mes pensées:

Ce n’était pas tout à fait l’épisode “Super SmackDown” de la semaine dernière, mais c’était quand même un bon épisode. Je ne pense pas que nous avions besoin de Sheamus pour écraser Apollo Crews et Chad Gable cette semaine, en faire quelque chose pour la semaine prochaine, juste parce qu’il a été installé comme un squash Erick Rowan juste avant l’événement principal. Le temps accordé à ce segment aurait pu passer à un autre, comme l’événement principal. En parlant de l’événement principal, c’était une bonne chose que Carmella ait remporté le match et non Naomi. Naomi attendra WrestleMania, alors utilisez Carmella ou une autre pour donner à Bayley une victoire sur la route de ce PPV. J’aurais aimé que Dana Brooke remporte la victoire pour qu’elle se fasse tirer dessus, mais Mella VS Bayley est une histoire qui doit être racontée.

J’ai aimé avoir The Dirt Sheet ouvert, et cette parodie de bande-annonce était plutôt bien faite. Espérons que Miz et Morrison en feront plus au fur et à mesure de leurs retrouvailles. Usos VS Roode-Dolph a également été un solide match d’ouverture, et j’aimerais qu’Usos soit le premier challenger de Miz & Morrison après Super Showdown, car je pense que Miz & Morrison ont remporté ces titres. Si quoi que ce soit, WrestleMania doit nous donner d’énormes correspondances de titres de balises pour les deux marques, en particulier SmackDown. Alors que New Day a maintenant les titres et que Miz-Morrison les obtiendra probablement plus tard, SmackDown se sent comme la troisième place sur trois en lutte par équipe.

Elias a eu un bon match avec Cesaro, mais l’équipe Sami tient tête à Strowman alors que The Revival semble rejoindre The Great Liberator. Si Sami peut aider les #TopGuys à rester et à obtenir des photos du titre, c’est une bonne décision, je suppose. Shinsuke VS Strowman se produit sûrement au Super Showdown, et je ne peux pas être sûr de qui le gagne. Tout comme le championnat des États-Unis, je veux que le championnat intercontinental ait un très bon match d’Elimination Chamber. Il y a beaucoup de prétendants sur la liste, nous devons tous les voir briller, et un match de chambre peut le faire.

Roman VS Corbin une fois de plus (espérons-le?) Dans un match Steel Cage, hein? Les matchs en cage sont tellement clichés à ce stade, car cela n’empêche pas Roode-Dolph d’interférer du tout. Eh bien, à moins qu’ils n’écrivent une interdiction au bord du ring pour ces deux-là. Ce n’est qu’alors que cela pourra enfin être réglé. Goldberg VS Fiend étant annoncé, puis Bryan prenant sa colère contre Slater, ces liens seront sûrement liés. Firefly Fun House News était drôle aussi. Je pense que The Fiend gagne, mais je pense que Bryan interfère pour que Goldberg perde. Une autre chose qui pourrait se produire pour Elimination Chamber est un match n ° 1 du prétendant au championnat universel, avec Bryan, Roman et d’autres pour au moins donner l’impression que quelqu’un d’autre que Roman pourrait intensifier.

Mon score: 8.5 / 10