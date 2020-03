WWE Smackdown à Air Sans Public en raison d’un coronavirus

Comme mentionné plus tôt, La WWE a annoncé qu’elle diffusera SmackDown depuis le Performance Center d’Orlando, en Floride, dans le sillage du Coronavirus. Pour la première fois depuis des années, il n’y aura pas de public présent à l’émission. Une déclaration a été publiée par la société via Twitter confirmant que le spectacle se déroule dans un lieu vide.

La déclaration publiée par la WWE a noté que seul le «personnel essentiel» sera présent pour le spectacle de vendredi.

Friday Night SmackDown se déroule sans public en direct

Vendredi soir, SmackDown, le 13 mars, sera diffusé en direct comme prévu et émanera du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, avec uniquement du personnel essentiel. L’événement était initialement prévu à Detroit, MI. pic.twitter.com/o9mR2SNhAj

– WWE (@WWE) 12 mars 2020

Voici la déclaration complète:

«Vendredi soir, SmackDown, le 13 mars, sera diffusé en direct comme prévu et émanera du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, avec uniquement du personnel essentiel. L’événement était initialement prévu à Detroit, dans le Michigan. »

À l’origine, cette nouvelle a été interrompue par PWInsider.com, hier, ce qui avait été démenti par la WWE lors du contact. Mais plus tard, ils ont pris les mesures de précaution nécessaires en raison de la pandémie de coronavirus en cours. SmackDown était sur le point d’émaner de la Little Caesars Arena de Detroit, Michigan.

Ce n’est que la nuit dernière que la WWE a décidé de déplacer le spectacle au WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Ils ont également diffusé l’épisode WWE NXT de la semaine de la Full Sail University, également appelée NXT Arena. (Full Sail Live) Cependant, cela était auparavant prévu depuis le centre de formation qui n’avait pas d’effet Coronavirus.

SmackDown est généralement suivi de 205 Live, chaque semaine. Mais aucune déclaration n’a été publiée, qu’elle ait été annulée ou non. Il a un défi de capitaine de 10 hommes mettant en vedette NXT Cruiserweights vs 205 Live Originals – Isaiah “Swerve” Scott, Tyler Breeze, Danny Burch, Oney Lorcan, et un partenaire mystère contre Jack Gallagher, The Brian Kendrick, Ariya Daivari, Mike Kanellis et le capitaine Tony Nese.

En ce qui concerne SmackDown, plusieurs gros retours sont prévus sur le salon qui pourraient être affectés sans aucune présence autour d’eux,

* Jeff Hardy fait son retour tant attendu

* La retraitée Paige revient pour affronter la championne féminine de SmackDown Bayley

* John Cena revient pour s’adresser à “The Fiend” Bray Wyatt devant WrestleMania 36