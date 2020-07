WWE SmackDown attire le plus faible nombre de téléspectateurs de nuit depuis son passage à FOX

WWE.com

Le vendredi soir, SmackDown de cette semaine a enregistré les cotes moyennes de nuit les plus basses depuis le début de l’émission sur FOX en octobre 2019, selon Showbuzz Daily.

Rassemblant en moyenne 1,777 million de téléspectateurs, le dernier épisode de l’émission bleue a connu une baisse de près de 20% par rapport à la note moyenne de la semaine précédente. SmackDown a également réussi à marquer un 0.4 dans la tranche démographique cruciale 18-49 et c’était à égalité pour le # 2 dans la nuit avec The Wall et Shark Tank.

Malgré le faible nombre de téléspectateurs, SmackDown de cette semaine contenait des rencontres sérieusement divertissantes. Matt Riddle et John Morrison ont mis sur pied un combat à indice d’octane élevé et extrêmement physique et AJ Styles a défendu avec succès son championnat intercontinental contre Drew Gulak dans un autre excellent concours.

Malheureusement, il semble que les fans étaient beaucoup plus intéressés par le coup d’envoi de leurs célébrations du week-end du 4 juillet que de regarder Jeff Hardy casser une bouteille de champagne au-dessus de la tête d’un barman.

Une rediffusion du match de titre universel de Bray Wyatt et Braun Strowman au PPV Money in the Bank, SmackDown Tag Team Champions The New Day contre Cesaro et Shinsuke Nakamura, et les détenteurs du titre de l’équipe féminine Tag Bayley et Sasha Banks contre Nikki Cross et Alexa Bliss dans un une rencontre sans titre a été annoncée pour le spectacle de la semaine prochaine.