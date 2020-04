WWE Smackdown Preview (03/04/20): Goldberg-Roman règne

Ce soir marque un dernier épisode hebdomadaire de SmackDown avant que la WWE ne diffuse WrestleMania 36, ​​ce week-end. Finalement, cela pourrait s’avérer être l’épisode final car la WWE doit parfois arrêter de filmer des émissions pour la pandémie de coronavirus. Donc, la nuit va être assez percutante, ce qui affectera le principal événement de WrestleMania, grand temps.

Actuellement, la tête d’affiche du SmackDown de cette semaine a un segment de confrontation entre le champion universel et le challenger avant leur combat pour le titre. Un segment Miz TV sera également présent avec The New Day et The Usos en tant qu’invités.

De plus, John Cena reviendra sur la marque bleue pour répondre au défi unique lancé par son adversaire WrestleMania 36 alors que le spectacle le plus chaud de vendredi soir se déroule au WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

La WWE a confirmé le segment de tête d’affiche du segment de cette semaine entre les deux concurrents qui se disputent le championnat universel à WrestleMania. Roman Reigns et le champion Goldberg devraient se retrouver face à face une dernière fois avant de se lancer dans le combat de rêve,

«La scène est prête pour le Spear vs Spear, WrestleMania Dream Match entre Roman Reigns et Goldberg. Avant de se lancer dans la bataille épique, les deux Superstars plus grandes que nature se rencontreront face à face une dernière fois sur SmackDown. » (avec la permission de WWE.com)

Mais une grosse torsion sera là sur SmackDown autour de ce segment. Roman Reigns s’est retiré de WrestleMania 36 et il sera donc radié de l’angle du scénario ainsi que WrestleMania de cette année. Braun Strowman est le remplaçant supposé de celui qui devrait se présenter et capturer la place de Reigns. Il n’y a pas de mise à jour sur la façon dont l’angle se déroulera, mais cela sortira sûrement le Big Dog du contexte WrestleMania.

The New Day et The Usos, les deux rivaux de l’équipe d’étiquettes très décorés se sont battus pour un championnat SmackDown Tag Team tourné contre The Miz & John Morrison à WrestleMania. Maintenant, ils défieront tous les deux les champions dans un match d’échelle à triple menace.

Avant ce combat épique, The Miz et Morrison présentent une édition de Miz TV avec les challengers. Les rumeurs sont assez vives sur l’incompétence de The Miz à WrestleMania 36. Par conséquent, cette gamme va également changer, c’est sûr. Il y a de fortes chances qu’un membre de chacune des trois équipes participe à la triple menace.

La semaine dernière, Bray Wyatt a proposé que son affrontement WrestleMania contre John Cena soit un match Firefly Fun House. Il pensait que cette bataille épique était plus qu’ordinaire et qu’il devait donc ajouter un gadget à la compétition et lancer ainsi un défi difficile à son adversaire.

Cena, étant un vétéran, a surmonté tous ces défis tout au long de sa carrière décorée, mais il ne s’attendait pas à ce qu’un match comme celui-ci se produise au stade le plus prestigieux. À seulement deux nuits de l’épreuve de force, le leader de Cenation revient ce soir sur SmackDown pour répondre à son adversaire.

La scène est prête pour cinq femmes qui participeraient au Championnat féminin de SmackDown. L’accent est mis sur l’amitié de Bayley et Sasha Banks qui participeront à cette compétition.

Pourraient-ils continuer à être sur la même longueur d’onde ou Sasha montrera un côté agressif dans la chasse au titre? Nous obtiendrons des réponses à la question lorsque SmackDown sera diffusé depuis le PC une dernière fois avant WrestleMania 36.