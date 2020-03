WWE Smackdown Preview (13/03/20): John Cena et Paige de retour

Après le pay-per-view Elimination Chamber, la marque bleue de la WWE revient avec un nouvel épisode au milieu de l’épidémie de coronavirus qui a soulevé des questions avec l’annulation de l’émission de ce soir. Cependant, cela continue sans présence en direct pour continuer les intrigues de SmackDown en direction de WrestleMania 36 consistant en plusieurs retours.

Friday Night SmackDown se déroule sans public en direct

Vendredi soir, SmackDown, le 13 mars, sera diffusé en direct comme prévu et émanera du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, avec uniquement du personnel essentiel. L’événement était initialement prévu à Detroit, MI. pic.twitter.com/o9mR2SNhAj

L’ancien champion de la WWE, Jeff Hardy, sera de retour à la télévision après presque un an d’absence. L’ancienne championne des Divas Paige revient pour affronter la championne féminine de SmackDown avec une grande annonce. Fallouts sera là depuis le Chamber PPV pour organiser de nouveaux matchs à WrestleMania. De plus, nul autre que John Cena sera dans la maison lorsque SmackDown sera diffusé depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

La tête d’affiche du SmackDown de cette semaine aura un champion du monde à 16 reprises qui rentrera chez lui pour promouvoir son match contre The Fiend Bray Wyatt à WrestleMania 36. Il était prêt à se retirer de l’extravagance jusqu’à ce que Fiend décide de l’appeler dans un match.

Bousculer. Fidélité. Le respect. 💯 @JohnCena #SmackDown pic.twitter.com/0gaqXxiRhj

Puis, la semaine dernière, nous avons vu Wyatt redécorer son intérieur d’une manière nouvelle où la photo de Cena était accrochée au mur. Maintenant, le chef de cénation revient pour répondre à ce que Wyatt a dit lors du segment Firefly Funhouse de la semaine dernière. Le démon le surveillerait de près pour une attaque sournoise, peut-être.

Un autre ancien champion de la WWE, Jeff Hardy, revient après une TV WWE manquante pendant près d’un an. Le jeune Hardy a dû faire face à des blessures et à des problèmes personnels qui l’ont forcé à assister à des séances de réadaptation. Après avoir traversé une phase aussi tumultueuse de sa vie, il sera intéressant d’entendre ce qui pourrait attendre la suite de sa carrière. Probablement, la WWE trouvera un angle pour lui permettre de se préparer dans un match WrestleMania.

Le troisième retour de SmackDown se produit sous la forme de Paige dont IWC ne peut pas arrêter de parler. La WWE n’a jamais confirmé la raison exacte de son apparition alors que les rumeurs volent haut sur une potentielle annonce de retour dans le ring.

Si cela se produit, ce serait une occasion historique qui pourrait changer tout le teint de la division féminine. Quant aux déclarations officielles, WWE.com a déclaré qu’elle affrontera la championne féminine de SmackDown, Bayley, dans un «moment charnière»,

“Bayley a partagé de nombreuses opinions en tant que modèle autoproclamé de la Division des femmes. Après l’échec de la récente résistance de Lacey Evans et Naomi, Paige va maintenant intensifier ses efforts pour tenter de redresser la championne féminine de SmackDown.

L’ancienne championne féminine aura-t-elle plus de succès en apportant son influence à SmackDown, ou la folle Bayley se moquera-elle simplement des conseils de Paige? Branchez-vous sur SmackDown à 8/7 C sur FOX pour ce qui promet d’être un moment charnière dans l’avenir de la division féminine de la marque bleue. “

Nous avons couronné un nouveau champion intercontinental à Elimination Chamber sous la forme de Sami Zayn, ce qui était complètement inattendu avant WrestleMania 36. Cela rend la route vers le plus grand événement assez intéressante car nous pouvons nous attendre à une nouvelle confrontation à WrestleMania sur le titre de la carte médiane. En dehors de cela, Braun Strowman sera en mode punitif après que Zayn et ses copains aient travaillé ensemble pour lui enlever le titre.

De plus, l’angle du scénario Otis Dojovic et Mandy Rose continueront là où ce dernier a accusé Otis de la débâcle de la date de la Saint-Valentin. Cela crée maintenant une nouvelle relation entre Mandy et Dolph qui est insupportable pour le type Heavy Machinery. Cela conduira finalement à un match très attendu entre Otis et Ziggler alors que le programme commence officiellement sur SmackDown ce soir.