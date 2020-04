WWE SmackDown subit une autre baisse de classement

WWE.com

Vendredi soir, SmackDown sur FOX a réussi à attirer en moyenne 2,192 millions de spectateurs, selon Showbuzz Daily.

C’était encore une autre baisse des cotes d’écoute pour le spectacle bleu et le nombre d’hier soir était une baisse de 5% par rapport à l’édition post-WrestleMania 36 du 10 avril de SmackDown.

Au programme de cette semaine, nous avons vu Daniel Bryan et Dana Brooke se qualifier pour le match de classement masculin et féminin Money in the Bank, respectivement. Sheamus écrasa encore un autre jobber. Braun Strowman a reçu son ancien masque de “ mouton noir ” de Bray Wyatt et Big E a remporté les titres SmackDown Tag Team pour The New Day dans un triple match de menace contre The Miz et Jey Uso.

Malgré le spectacle offrant une action décente dans le ring, il semble qu’un groupe de fans de la WWE n’ait pas été séduit par ce qui avait été promis dans le spectacle sans foule de cette semaine et a choisi de passer leur temps à regarder autre chose à la place.

En plus de cette moyenne, SmackDown a également obtenu une note de 0,6 dans l’ensemble des 18 à 49 ans. Cela signifie qu’ils ont terminé au deuxième rang du classement général la nuit derrière Shark Tank et Magnum P.I.

La WWE trouvera-t-elle un moyen d’arrêter cette baisse des audiences dans les semaines à venir ou le manque persistant d’audience en direct et les décisions commerciales douteuses prises par la société continueront-ils à entraver leurs audiences hebdomadaires?