WWE Super ShowDown 2020: 5 points positifs négligés

Eh bien, nous y voilà; un court laps de temps encore éloigné d’un autre spectacle surdimensionné de la WWE qui s’est déroulé comme un ballon mené avec des fans. Il semble que Super ShowDown ait toujours été voué à l’échec simplement parce que l’histoire a tendance à se répéter en ce qui concerne la WWE (et avouons-le, aucun des deux précédents événements de son genre n’était particulièrement génial) mais malgré cela, la WWE Univers espérait que l’équipe créative apprendrait de ses précédentes tentatives malencontreuses de «surpasser» WrestleMania.

Malheureusement, ceux qui gardaient espoir ont été brûlés par la société une fois de plus, car le Super ShowDown de 2020 s’est avéré être un spectacle bien – tout simplement pas le genre qu’ils espéraient. Et avec cela, de jeunes talents prometteurs ont été mutilés ou enterrés (ou les deux), les snoozefests garantis ont traîné plus longtemps que quiconque ne leur avait demandé et un vétéran semi-retraité à temps partiel a mis la main sur un titre qui a déjà passé beaucoup trop de temps dans les mains des travailleurs à temps partiel.

Cela dit, ce n’était pas si mal. Il y avait quelques doublures d’argent au WWE Super ShowDown qui seront probablement négligées dans les prochains jours, les fans critiquant à juste titre la quasi-totalité des décisions de réservation qui auront lieu lors de l’événement. Bien sûr, vous devez plisser les yeux incroyablement fort pour les voir, mais ils sont là.

Sans plus tarder, louchons …