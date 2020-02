WWE Super ShowDown 2020: 5 résultats les plus probables

Le temps est presque venu pour la WWE de faire un nouveau retour à Riyad. Pour la première fois en Arabie saoudite depuis Crown Jewel à Halloween, elle apportera son événement Super ShowDown désormais annuel dans le désert ce jeudi soir.

Étant donné que ces super-spectacles à grande échelle ont tendance à tomber strictement au printemps / été et à la fin de l’automne, il était plutôt inattendu d’entendre que l’une des offres de cette année aura lieu si tôt dans l’année – d’autant plus qu’elle se situe directement au milieu de la route de WrestleMania.

Cependant, c’est exactement ce qui va se passer, alors que les superstars de Raw et SmackDown se dirigent vers l’Arabie saoudite cette semaine dans l’espoir de nous offrir un super show de la taille de WrestleMania moins de deux mois avant le Showcase of the Immortals lui-même.

Comme d’habitude avec ce genre d’événements, un certain match de l’événement principal donne l’impression qu’il a été littéralement retiré du chapeau, mais pour la défense de l’équipe créative, un nombre solide de matchs cette fois-ci se sentent justifiés et pourraient très bien finir la poursuite – ou même la fin – d’un certain nombre de querelles de longue date du produit.

Dans cet esprit, examinons certains des événements que nous pourrions voir se dérouler à Super ShowDown, pourquoi ils vont probablement se produire et, s’ils le font, quel type d’impact ils pourraient avoir à l’avenir.