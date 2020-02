WWE Super ShowDown 2020: indice de chaleur PPV Match Card Rundown & Predictions

Bienvenue dans une autre édition de Indice de chaleur WWE, dans lequel nous discutons du niveau d’intérêt pour les différentes querelles se dirigeant vers les événements à la carte. Cette fois-ci, nous nous concentrons sur le Super ShowDown 2020 à venir ce jeudi après-midi.

La façon dont cela fonctionne est une gamme de jauge de brûlure, chaude, tiède, tempérée, froide, froide et glaciale. Le plus chaud, le mieux, car cela indique votre niveau d’excitation, d’anticipation et de foi que ce sera bon.

Assurez-vous de laisser vos pensées dans la section des commentaires pour que tout le monde sache ce que votre thermomètre lit pour chaque querelle pendant que je vous dis ce que mes pensées sont ci-dessous!

Sans plus tarder, commençons!

Match de championnat universel: Bray Wyatt (c) contre Goldberg = Cold



Oooooooh mon garçon… ça ne va pas être bon du tout. Ça ne peut pas être possible. Il n’y a pas moyen. Goldberg n’a jamais été un cheval de bataille au départ, même lorsqu’il était à son apogée. D’ailleurs, je n’ai jamais pensé que Bray Wyatt était tout ce qu’il fallait craquer non plus, donc ce n’est pas comme s’il serait capable de porter Goldberg.

Cela sent le désastre. Si Goldberg perd, cela fait mal à sa mystique. Si Wyatt perd, la WWE vient de prouver à nouveau qu’elle ne se soucie que des stars plus âgées et ne peut pas en créer de nouvelles. S’il y a une sorte de non-finition pour les protéger tous les deux, aucun ne semble bon et tous les fans vont simplement rouler des yeux.

Ce sera un mauvais match qui a une finition problématique et tout le segment aura été une erreur.

Prédiction: Honnêtement, je n’ai aucune idée de qui gagne.

Match de championnat de la WWE: Brock Lesnar (c) contre Ricochet = tiède

Ce qui pue, c’est qu’il n’y a même pas 0,000001% de chances que Ricochet gagne, ce qui rend cela difficile à investir pleinement. Mais ce qui est génial, c’est qu’un gars comme Ricochet a la possibilité d’être présenté comme un acteur majeur joueur.

Si la WWE joue bien ses cartes, ce sera plus qu’un simple squash complet. De toute évidence, Brock Lesnar doit conserver et avoir l’air solide. Mais ils peuvent aussi le faire sans tuer totalement Ricochet.

Tout ce qu’il faudra, c’est qu’il se mette en infraction, comme la manière dont Finn Balor, AJ Styles et Daniel Bryan se sont battus contre The Beast Incarnate. Ensuite, même en cas de défaite, Ricochet aura une meilleure apparence à long terme et ce sera un segment plus amusant.

Je n’ai pas nécessairement confiance en eux pour le réussir, c’est pourquoi ce n’est pas brûlant ou quelque chose, mais il y a encore une chance que cela puisse fonctionner.

Prédiction: Brock Lesnar gagne.

Tuwaiq Trophy Gauntlet Match = Tiède

Alors… en quoi consiste le trophée Tuwaiq? Hein? Excellent travail pour expliquer cela et lui donner un but, WWE.

Ces choses sont étranges. Il semble que chacun de ces spectacles en Arabie saoudite nécessite une sorte de prix à gagner dans un match de gadget bizarre, mais aucun d’entre eux ne représente beaucoup de rien et les matchs sont peu ou pas construits.

Avec ce groupe de personnes, je suis vraiment intéressé de voir comment ils prévoient de réserver R-Truth et Rey Mysterio (à l’origine Rusev) pour être les deux seuls babyfaces à servir de colle pour le gant. Je suppose que Rey Mysterio est le véritable point d’ancrage qui bat un tas de gens et perd ensuite face à AJ Styles pour que The Phenomenal One puisse avoir plus d’élan avant son match WrestleMania contre The Undertaker, si c’est vrai.

Prédiction: AJ Styles gagne.

Match de championnat féminin de SmackDown: Bayley (c) contre Naomi = Tempérée

Je suis super contente qu’il y ait un autre match féminin sur cette carte. Il a fallu trop de temps pour en arriver là, mais au moins, ils continuent de progresser de plus en plus.

Mais, si je suis honnête, je me fiche de ce match en lui-même. Je n’ai pas creusé l’histoire, ni le virage du talon de Bayley. Je ne pense pas que le match sera si spécial (mais, bien sûr, j’espère que je me trompe) et donc, je ne suis pas excité.

Prédiction: Bayley gagne.

Match de la cage d’acier: King Corbin vs Roman Reigns = Chilly



J’aime à la fois Roman Reigns et King Corbin plus que la plupart des gens, mais bon seigneur, cette querelle aurait dû se terminer en décembre à TLC. Quand la WWE traîne des trucs pendant des mois, simplement parce qu’ils ne veulent pas se donner la peine d’écrire un nouveau scénario, ça sent juste la paresse.

Non, je ne suis pas intéressé par ce match de cage en acier. Tout cela signifie qu’ils auront le même match mais avec plus de limitations et ce sera plus difficile à voir.

Prédiction: Roman Reigns gagne.

Match de championnat par équipe de Raw Tag: Seth Rollins et Murphy (c) contre The Street Profits = tiède



Je creuse The Street Profits, je creuse Rollins et Murphy (même si je veux que cette écurie ait un nom) et je pense que je vais apprécier ce match.

Cela semble un peu hors du champ gauche, n’est-ce pas? Les Street Profits n’étaient pas tous impliqués et avec un segment de sauvetage, ils se battent pour les titres des tags? C’est un peu facile.

Mais bon, peut-être que les ceintures changent de mains. Cela pourrait être amusant et intéressant. Ou, peut-être que c’est juste un match solide comme le roc et les champions conservent. Je serais d’accord avec ça aussi.

Prédiction: Rollins et Murphy gagnent.

Match de championnat par équipe SmackDown Tag: The New Day (c) contre John Morrison et The Miz = Hot

J’ai l’impression que c’est inévitable The Miz et John Morrison vont gagner ces titres. La seule question est quand ils les prendront, pas si.

Parfois, il semble que la WWE évite que les émissions saoudiennes ne changent de titre et préfère que cela se produise à la télévision ou, par exemple, une émission comme Elimination Chamber à venir quelques jours après. Ce ne serait pas trop surprenant.

Mais pourquoi ne pas simplement appuyer sur la gâchette alors qu’elle est sur une plus grande scène? De cette façon, cela ne nécessite pas de revenir en arrière et de refaire le même match et de dire aux fans de bien accepter les répétitions.

Prédiction: John Morrison et The Miz gagnent.

Ce sont mes pensées, mais que pensez-vous de ces querelles particulières? Qu’est-ce qui est chaud et froid dans votre esprit? Faites-nous part de votre point de vue dans les commentaires ci-dessous!