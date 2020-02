WWE Super ShowDown 2020 Réflexions et revue de récapitulation après le spectacle

Le WWE Super ShowDown 2020 avait beaucoup de potentiel pour changer la donne, donc tout au long de l’événement, j’ai gardé une trace de mes réactions en cours à chaque match. Toutes ces réflexions sont ci-dessous, suivies de mon podcast post-émission Smack Talk Pay-Per-Viewpoint habituel, qui examine l’événement plus en détail.

Était-ce un spectacle remarquable pour le meilleur, pour le pire, ou le genre de chose que vous n’aviez pas besoin de vous embêter à regarder?

Voici mes pensées:

Les Viking Raiders contre l’O.C.

Je suis fatigué. Je n’ai pas d’énergie pour ce pré-show. Ce match ferait mieux de me réveiller. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Je ne suis pas surpris, cependant, car ce n’est pas un match nouveau et n’a aucune construction. Qu’est-ce qui se passe avec tous les problèmes de microphone? Je suppose que nous avons un thème courant en Arabie saoudite où Gallows et Anderson ont battu Erik et Ivar . Dommage que cela ne signifie rien.

Match du gantelet du trophée Tuwaiq

Commencer avec R-Truth et Bobby Lashley était exactement ce à quoi je m’attendais. Je ne pensais pas qu’ils prendraient la peine que Lashley attaque R-Truth par la suite, cependant. Je pensais qu’ils pourraient juste avoir le talon suivant battre R-Truth directement. Déçu Lana était sortie, mais Zelina Vega n’était pas. Attendez, quoi? Andrade a perdu contre R-Truth avec une collision de tête par inadvertance? Je ne peux pas m’empêcher de rire et de supposer que c’est une punition pour sa violation de la politique de bien-être ou cela a juste fait rire Vince McMahon.La question a été soulevée, mais je me demande sérieusement: comment Erick Rowan kayfabe a-t-il réussi à obtenir cette cage grâce à la sécurité? maintenant Rowan est disqualifié. Sensationnel. Ce n’est pas du tout ainsi que j’ai vu ce match progresser. Je pensais que Rey Mysterio serait le babyface pour faire une longue distance.Quel bon pyro pour AJ Styles.Qu’y a-t-il avec toutes les danses? J’espère qu’ils ont filmé le truc avec Rey Mysterio dans les coulisses de Raw pour qu’il n’ait pas à s’embêter à voyager. L’Undertaker est mon favori n ° 2 de tous les temps, presque à égalité avec Shawn Michaels. Je ne pense jamais que son entrée est cool. Juste un chokeslam? Eh bien, au moins, ils n’ont pas perdu le match WrestleMania, mais j’ai toujours l’impression qu’ils ont fait une erreur. Les styles auraient dû gagner cela et Taker aurait dû l’attaquer après le match, plutôt que de le faire pour que The Phenom remporte le trophée “prestigieux”.

Match de championnat par équipe SmackDown Tag: The New Day (c) contre John Morrison et The Miz

Tellement pyro! J’étais vraiment impatient de ce match, mais j’ai l’impression que toute l’énergie a été aspirée. Est-ce juste que je me sens mal, ou est-ce que quelqu’un d’autre a pensé ça? Je ne m’attendais pas à ce que Big E se retire du Skull Crushing Finale. “C’est génial” de la part de la foule. Je suppose que c’est juste moi qui me sens mal. C’est dommage, car je suis un grand fan de ces quatre gars. C’était une fin faible. Ces «fauteuils faiblement à l’estomac» n’ont tout simplement aucun impact sur moi. Je ne veux pas de coups de tête dangereux, car ce n’est qu’une recette pour les commotions cérébrales, mais les chaises ne signifient pas grand-chose depuis des années et quand elles sont encore plus faibles que la normale, cela en dit long.

Angel Garza contre Humberto Carrillo

Oh génial. La réponse de la WWE pour me réveiller est de répéter Garza contre Carrillo. Ce match JUSTE s’est produit sur Raw cette semaine et c’est arrivé une dizaine de fois avant. J’aime beaucoup Garza, mais je ne suis jamais allé à Carrillo. Je préfère que l’événement se termine tôt que d’avoir ce match sur la carte. Le pyro de Carrillo ne se déclenche même pas quand il le devrait. Oui, ça fait 30 secondes. Est-ce que ça peut déjà finir? Ok, Garza a enlevé son pantalon. Assez drôle, ce sera probablement la partie la plus intéressante du match. Cela peut-il déjà se terminer? Arrête ça. Personne ne s’en soucie. Dieu merci, c’est fini. Hé, WWE, est-ce que quelqu’un dans l’entreprise pense que cela a fait quelque chose pour qui que ce soit, a aidé à pousser cette querelle dans n’importe quelle direction, ou a servi à quelque fin que ce soit? Je ne le pensais pas.

Match de championnat par équipe de Raw Tag: Seth Rollins et Murphy (c) contre The Street Profits

J’aimerais avoir quelque chose à dire sur ce match, mais nous sommes dans quelques minutes et je me trouve juste distrait. Encore une fois, je suis un grand fan de ces gars-là, mais ça ne va pas bien pour moi. Soit la foule est morte (ce qui semble être le cas, car ils étaient plus forts auparavant), soit il y a un vide sonore étrange. Cela et mon manque de sommeil et rien de particulièrement intéressant pour me réveiller de ça est vraiment aspirer mon énergie.Au moins la fin avec le piétinement était une conclusion logique.J’ai vraiment l’impression que je devrais peut-être revoir ce match sur un autre nuit, mais je n’aurai probablement jamais le temps de le faire.

Mansoor contre Dolph Ziggler

Alors, ce truc de pépin est-il un taquin Killer Kross pour SmackDown ou pour NXT, ou pour les deux dans une chose étrange de marque croisée qui ne devrait pas avoir de sens logique? Ou font-ils 2 taquineries différentes qui semblent similaires? Ont-ils vraiment fait voler Robert Roode en Arabie saoudite pour qu’il puisse sortir et être éjecté du ring avant que la cloche ne sonne? Quelqu’un d’autre a vu ce gars dans la foule donner à quelqu’un un gros sac en papier rempli de trucs? Cela ressemblait plus à de l’épicerie qu’à un sac de butin. Qu’est-ce qui se passe avec ça? #HurricaneHelmsC’était loin d’être aussi bon que le match de Cesaro, mais c’était toujours bien.Temps pour la promo pro-saoudienne cérémonielle après le match.

Match de championnat de la WWE: Brock Lesnar (c) contre Ricochet

Ça va être plus rapide plus vite que je ne peux même avoir de réactions. Le ricochet ne va pas faire un seul mouvement. C’est dommage. Voilà. Clairement, la WWE a vu cette situation comme «il est plus important de mettre Lesnar comme une personne à 100% dominante, comme si quelqu’un remettait cela en question, de sorte que lorsqu’il se bat contre Drew McIntyre à WrestleMania, il a réhabilité de ne pas être absolument parfait à WrestleMania . ” C’est dommage que l’entreprise soit si noire et blanche comme ça, cependant. Personne ne pense que Lesnar est moins le meilleur chien et l’une des personnes les plus protégées de l’histoire de la WWE. Cependant, ils pensaient toujours qu’ils devaient sacrifier complètement et complètement Ricochet pour cela. Il ne pouvait même pas entrer dans un coup, car il devait être éliminé. Garanti, la WWE n’a pas la prévoyance de savoir qu’elle devrait donner à Ricochet quelques victoires après cela pour le contrer. Ils le feront perdre à AJ Styles sur Raw parce que Styles est celui qui a perdu si vite contre The Undertaker (une autre situation de réadaptation) et puis, ils oublieront Ricochet. Il disparaîtra rapidement sur le chemin de WrestleMania, puis sera un gars aléatoire dans la bataille royale d’André le Géant, ne sera pas présenté, ne gagnera pas, et ils se demanderont en avril pourquoi personne n’est investi en lui . Cela étant dit, évidemment, Lesnar devait gagner. L’exécution a été décevante, connaissant les antécédents de la WWE, mais la décision de gagner / perdre était le bon choix.

Match de la cage d’acier: le roi Corbin contre les règnes romains

Chantez avec moi ici: ♫ Cela aurait dû se terminer au TLC ou au Royal Rumble ♫ J’avoue que je suis curieux de savoir où le cadenas et la chaîne supplémentaires entreront en jeu. À un moment donné, il doit être déverrouillé et utilisé comme une arme. Voilà la chaîne. J’ai dit dans mes prédictions partout que ce match serait un slog. Cela m’a prouvé que j’avais raison. Ces gars ne démolissaient pas la maison sur le ring. Vous ne pouvez pas les enfermer à l’intérieur d’une cage et les faire mieux assortir que lorsqu’ils avaient accès à des armes et pouvaient sortir des cordes.Un coup de poing Superman avec une chaîne en acier dans une allumette sans importance met fin à cette querelle qui a été traînée. de deux mois supplémentaires environ. Je déteste quand la WWE est paresseuse.

Match de championnat féminin de SmackDown: Bayley (c) contre Naomi

Les femmes doivent-elles porter des t-shirts par-dessus la plupart du temps uniquement des complets noirs, ou peuvent-elles porter des tenues personnalisées sans t-shirt? Il semble que ce soit une occasion manquée de leur donner un équipement qui montre leurs personnages. Naomi a des trucs colorés en cours, mais toujours une chemise en plus. Bayley n’essaye même pas avec cette chemise bleue et tout le reste en noir. Ce n’est pas mal … mais je dois admettre que si ce n’était pas mon travail, je ferais probablement autre chose que de regarder ça.Bayley enveloppant le pied de Naomi sa chemise était intéressante. Cependant, la décision de Bayley de terminer le match n’était pas géniale. Ce genre de ruine.

Match de championnat universel: Bray Wyatt (c) contre Goldberg

Que ce soit Goldberg, John Cena ou Roman Reigns, quiconque remporte cette vilaine ceinture à visage de Wyatt va avoir l’air maladroit de tenir cela en place dans la victoire. Est-ce que quelqu’un d’autre pensait qu’il arrêterait sur cette seule lance? J’admets qu’ils m’ont eu avec ça.Ok, alors ils ont juste fait quelques lances de plus et un faible marteau-piqueur après cela.Hahahahahahaha ils lui ont donné le titre bleu pour éviter cette merde maladroite avec la ceinture Fiend !!!! !!

Pour plus d’opinions sur l’émission dans son ensemble, consultez la dernière édition du podcast de lutte Smark Out Moment SMACK TALK alors que le panel passe en revue Super ShowDown avec nos réactions immédiates après l’événement avant que la poussière ne soit complètement retombée.