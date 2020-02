WWE Super Showdown 27 février 2020 Résultats complets

BROCK, LESNAR, le champion du monde des poids lourds WWE en titre, en titre et incontesté! Défend son titre contre The One and Only Ricochet! Ricochet peut-il réaliser un miracle et changer le cours de l’histoire?

RÉSULTATS OFFICIELS

JOUER PAR JEU

C’est le Super Showdown Kickoff Show!

Rejoignez Charly Caruso, David Otunga et Scott Standford au WWE Command Center alors qu’ils récapitulent, discutent et prédisent toutes les actions pour le retour d’aujourd’hui en Arabie saoudite!

Les Street Profits parlent.

“Et c’est parti! Et c’est parti!” Ouais, fam! Montez Ford et Angelo Dawkins sont excités car il est TEMPS! Les championnats par équipe de Raw Tag vont être la façon dont les bénéfices se concrétiseront et comment les «Monday Night Pariah» et «Murph the Smurf» obtiendront leur comeuppance. #WeWantTheSmoke. Mais peuvent-ils empêcher Rollins et Murphy de les brûler à la place?

Kickoff Show – The OC VS The Viking Raiders!

Un début approprié pour l’action à Riyad. La dernière fois que les Good Brothers ont affronté Erik & Ivar, il faisait partie du Tag Team Gauntlet pour prouver qui est la meilleure Tag Team du monde! Luke Gallows et Karl Anderson ont remporté cette gloire et ce glorieux trophée chez eux, mais ils ne sont pas tout à fait restés au sommet de leur art. Peuvent-ils rallumer ce feu? Ou le raid fera-t-il rage?