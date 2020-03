WWE Watch With: Booker T, Renee Young & Xavier Woods Watch HBK-Taker From WM25 Tonight (Vidéo)

La WWE revient avec un autre épisode de l’émission «WATCH WITH» de WWE On FOX, mettant en vedette Booker T, Renee Young et Xavier Woods.

Dans le nouvel épisode, qui sera diffusé sur la chaîne YouTube officielle de WWE On FOX à 22 h HNE. / 19 h HNP., Le trio assistera au match Undertaker vs Shawn Michaels de WrestleMania 25, ainsi qu’à un «match surprise» supplémentaire qui sera sélectionné par le membre The New Day.

La description officielle de l’épisode se lit comme suit:

Regardez avec Booker T, Renee Young et Xavier Woods (WRESTLEMANIA 25)

CE SOIR Xavier Woods rejoint Booker T et Renee Young pour revivre le match CLASSIC WrestleMania 25 entre l’Undertaker et Shawn Michaels, PLUS un match surprise choisi par Xavier Woods.

Découvrez la dernière édition de WWE WATCH WITH avec Booker T, Renee Young et Xavier Woods à 22h HNE. / 19 h HNP. via le lecteur YouTube intégré ci-dessous.