WWE WrestleMania 36: 16 Résultats Prédictions

Pourquoi WrestleMania a-t-il lieu cette année? En fait, pourquoi WrestleMania se produit-il deux fois cette année?

Oui, c’est admirable et tout ce que la WWE fait en sorte que “ le spectacle continue ” pour notre divertissement, à un moment où la population mondiale a désespérément besoin d’un ascenseur du chaos qui nous engloutit, mais ce n’est pas la vraie raison est il?

C’est l’entêtement. C’est le refus de Vince McMahon de laisser le monde réel interférer avec le faux qu’il préside. C’est un moyen pour la WWE de générer des ventes PPV – deux fois – à un moment où presque tous les événements sportifs et culturels ont été suspendus pour la sécurité du public.

Et c’est sans même mentionner les interprètes. Roman Reigns, dans la catégorie à haut risque, a finalement été contraint de se retirer après que ses employeurs n’aient pas accordé la priorité à sa santé. Pathétiquement, ils ont continué à prétendre qu’il était dans l’émission jusqu’au retour à la maison de SmackDown hier soir.

Oubliez que nous obtenons des matchs Boneyard et Firefly Fun House pour compenser le manque de foule – ce seront les points forts de ce spectacle désolé. Le fait est que la WWE – et plus précisément, Vince McMahon – a choisi de mettre l’image et les coffres de l’entreprise avant la sécurité de leurs superstars et de leur personnel. Oui, tout est désormais possible, mais qui sait combien de lutteurs ont été touchés asymptomatiquement? Cette décision pourrait sérieusement revenir les hanter.

Oh, et voici quelques prédictions pour les matchs de simulation.