WWE WrestleMania 36 Card subissant d’énormes changements

WWE.com

Dave Meltzer a rapporté dans l’édition du samedi soir de la Wrestling Observer Radio que la carte WrestleMania 36 subit d’énormes changements, ce qui semble suggérer que certains méga-matchs attendus ne se concrétiseront pas.

Les premiers rapports ont fait allusion à un match de championnat universel entre “ The Fiend ” Bray Wyatt et Roman Reigns, ainsi qu’à un affrontement entre John Cena et Elias – riffant la bataille verbale de la paire lors de l’événement de l’année dernière.

Cependant, Meltzer affirme que du côté de SmackDown, chaque match a “ changé ou risque de changer ”, allant même jusqu’à déclarer que les affrontements Reigns / Fiend et Cena / Elias semblent être arrêtés à ce stade.

Cela pourrait avoir d’énormes répercussions sur l’événement Super Showdown de jeudi, beaucoup pensant que Goldberg serait vaincu par “ The Fiend ” – organisant un match pour le titre Reigns / Fiend à “ Mania ”. Cependant, maintenant la possibilité d’une victoire Goldberg et d’une bataille ultérieure contre Vs Cena pour le titre au Show of Shows pourrait être une possibilité très réelle.

Meltzer a également noté que le prochain match de titre féminin de SmackDown entre Bayley et Naomi au Super Showdown était initialement prévu pour ‘Mania 36. Pourtant, la décision a été prise de le présenter au spectacle saoudien à la place.

Juste au moment où nous pensions avoir toutes les réponses pour le plus grand événement de lutte de l’année, Vince McMahon est encore allé changer le paysage.