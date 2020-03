WWE Wrestlemania 36 pourrait être annulé en raison du virus Corona?

Le plus grand spectacle de l’année dans le calendrier de la WWE, Wrestlemania 36 aura lieu le 5 avril 2020. Les intrigues se construisent en ciblant les points culminants du grand événement qui se déroule à Tampa, en Floride. La WWE n’a aucunement l’intention d’annuler la série en raison de la menace du virus Corona. Mais, la ville de Tampa pourrait avoir d’autres plans.

La WWE supprime Sasha Banks de Wrestlemania 36 Title Match?

Wrestlemania est un salon mondial où des milliers de personnes se réunissent dans la ville hôte pour profiter d’un week-end de pur divertissement sportif. Cette année ne sera pas différente car l’hôte, le Raymond James Stadium, est complet. Mais dans ces circonstances, la récente épidémie de virus Corona, les responsables de la ville ainsi que le chef de la WWE, Honchos, devraient peut-être y réfléchir à nouveau.

Comment la WWE se prépare contre le virus Corona pour Wrestlemania 36 Weekend

Ryan Bass a indiqué que la ville de Tampa se réunira jeudi pour discuter de l’annulation ou du report d’événements «majeurs». Il s’agit d’une rencontre obligatoire pour l’épidémie de virus Corona. Qu’il ne soit pas spécifiquement fait mention du nom de Wrestlemania, il faut penser qu’il devrait inclure le nom de “show of shows”.

. @ CityofTampa et @JaneCastor se réuniront jeudi pour discuter de l’annulation ou du report des événements “majeurs” dus au #Coronavirus. Le festival River O’Green de ce week-end n’est pas susceptible d’être annulé.

– Ryan Bass (@Ry_Bass) 10 mars 2020

Le virus mortel Corona est apparu dans la région de Tampa, forçant récemment les animateurs de Wrestlemania 36 à prendre des mesures de précaution. La WWE a déjà appliqué une politique de «non toucher» pour les événements de rencontre et de superstars prévus pour le week-end.

Maintenant, la maire de Tampa, Jane Castor, a cette question importante pour savoir s’il faut conserver ou reporter l’émission, ce qui leur donne un revenu important.

Pendant ce temps, l’ancienne superstar de la WWE, Ryback, a parlé du problème sur son podcast. Il a mentionné que compte tenu de la récente situation de massacre causée par le virus Corona, certaines des superstars pensent que Wrestlemania 36 pourrait être annulé tout comme NJPW annulant leur nouvelle Coupe du Japon,

“Du point de vue d’un lutteur, [WrestleMania] est à Tampa et ils vont amener des gens du monde entier à cet endroit. Si je suis un lutteur – et je parle du talent que j’ai parlé à quelques personnes – le talent croit que WrestleMania va peut-être être annulé. C’est une entreprise et cela aura un impact sur beaucoup de choses, mais vous devez protéger les lutteurs à tout prix. »